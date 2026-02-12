Bóka JánostámogatásBrüsszelUkrajnafenyegetés

Bóka János: Brüsszel az Európai Bíróságon keresztül fenyegeti Magyarországot

Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Brüsszel az Európai Bíróságon keresztül próbálja nyomás alá helyezni Magyarországot az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi támogatások ügyében.

Bóka János közösségi oldalán hangsúlyozta: Magyarországnak ki kell állnia saját érdekei mellett.

Bóka János: Nem fizetünk Brüsszelnek

Brüsszel az Európai Bíróságon keresztül fenyegeti Magyarországot azért, mert nem fizetünk Ukrajnának. Álljunk ki Magyarország mellett, töltsük ki a Nemzeti Petíciót, és üzenjük meg Brüsszelnek, hogy nem fizetünk!

– írta Bóka János.

Nemzeti petíció indul annak érdekében, hogy a magyar emberek világosan kifejezhessék: nem kívánják finanszírozni az orosz–ukrán háborút és Ukrajna hosszú távú működését.

A petíció célja, hogy a magyar polgárok is aktívan kifejezzék véleményüket az uniós nyomással szemben, és támogassák a kormány álláspontját.

 

