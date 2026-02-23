Választások nélküli neoliberális hatalomátvétel Bulgáriában

Választások nélkül ragadták magukhoz a hatalmat – így vélekednek Bulgáriában a Folytatjuk a változást–Demokratikus Bulgária (PP–DB) koalíció ellenzői a kormányváltásról. Az Andrej Gjurov vezette ügyvivő kormány múlt csütörtökön tette le hivatali esküjét a parlamentben. Az új miniszterelnök hivatalos célként az április 19-re kiírt előre hozott parlamenti választások megszervezését és a politikai stabilitás biztosítását nevezte meg.
A kabinet azonban már a megalakulását követő napon komoly politikai vitába keveredett. Sztoíl Cicelekov, a „tisztességes választásokért” felelős miniszterelnök-helyettes kinevezése körül botrány robbant ki korábbi ittas vezetési ügye, valamint édesapjának állítólagos titkosszolgálati múltja miatt. Az ügy akkora visszhangot váltott ki, hogy Cicelekov pénteken kénytelen volt bejelenteni lemondását.
Menesztések a napirenden
Nem csupán a miniszterelnök-helyettes személye váltott ki ellenérzéseket. Andrej Jankulov igazságügyi miniszter kinevezése is heves vitát gerjesztett. Jankulov korábban a bolgár Soros-körökhöz sorolt Antikorrupciós Alapnál tevékenykedett, és bejelentette: kezdeményezi a Legfelsőbb Igazságügyi Tanács (VSzSz) plénumának összehívását az új megbízott legfőbb ügyész menesztése érdekében. A jelenlegi megbízott főügyész, Boriszlav Szarafov 2024 óta tölti be tisztségét, jogállását a VSzSz több alkalommal is megerősítette. A miniszterrel kapcsolatban olyan állítások is napvilágot láttak, amelyek szerint korábban nyomást gyakorolt a belügyi szervekre egy pedofilhálózattal összefüggő ügy kapcsán. A pedofilbotrány körül kialakult politikai vihar miatt az új ideiglenes kabinetet a közbeszédben és a sajtó egy részében „Petrohán-koalíciónak” nevezték el.
