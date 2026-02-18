Újabb kormány bukott meg: választások lesznek Bulgáriában

Gjurov válaszában kijelentette, hogy nagyon komolyan veszi ezt a feladatot. Ennek érdekében javasolta egy olyan civil társadalmi aktivista kinevezését felelős miniszterelnök-helyettesi posztra, aki évek óta elkötelezett híve volt a választási szabálytalanságok elleni küzdelemnek.

Roszen Zseljazkov törékeny kormánya 2025 januárjában alakult, összefogva a volt miniszterelnök, Bojko Boriszov vezette Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) nevű konzervatív pártot és három másik formációt. Kevesebb mint egy évig maradt hatalmon.