„Aláírom […] a 2026. április 19-re kitűzött parlamenti választásokról szóló rendeletet” – jelentette be Ilijana Jotova bolgár elnök. A politikus egyben fogadta Andrej Gjurovot, a nemzeti bank volt alelnökét, akit ideiglenes miniszterelnöknek nevezett ki a választások eredményének kihirdetéséig. „A legfontosabb feladat a törvényes parlamenti választások előkészítése az ország törvényeinek megfelelően” – hangoztatta Jotova.
Újabb kormány bukott meg: választások lesznek Bulgáriában
Bulgáriában április 19-én ismét parlamenti választásokat tartanak, öt év alatt a nyolcadikat, miután december közepén lemondott a konzervatívok vezette koalíciós kormány, amelyet a korrupció elleni tömegdemonstrációk kényszerítettek távozásra.
Gjurov válaszában kijelentette, hogy nagyon komolyan veszi ezt a feladatot. Ennek érdekében javasolta egy olyan civil társadalmi aktivista kinevezését felelős miniszterelnök-helyettesi posztra, aki évek óta elkötelezett híve volt a választási szabálytalanságok elleni küzdelemnek.
Roszen Zseljazkov törékeny kormánya 2025 januárjában alakult, összefogva a volt miniszterelnök, Bojko Boriszov vezette Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) nevű konzervatív pártot és három másik formációt. Kevesebb mint egy évig maradt hatalmon.
További Külföld híreink
A Zseljazkov bukását kiváltó elégedetlenség hulláma az elmúlt évek során példátlan volt, és a fiatalok jelentős részét mozgósította. Tavaly november végén botrányba fulladt a kormánynak az a kísérlete, hogy gyorsított szavazáson fogadtassa el a parlamenttel a 2026-os, az első euróban számított költségvetés tervezetét. Ez a költségvetés adó- és társadalombiztosítási járulékemelést irányzott elő.
További Külföld híreink
A kormány lemondását követően Rumen Radev államfő január közepén lemondott tisztségéről azzal a céllal, hogy új pártot alapítson, és induljon a parlamenti választásokon.
Borítókép: Andrej Gjurov (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Durva belháború dúlt Zelenszkij és lehetséges utóda között
Megdöbbentő esetről lebbentette fel a fátylat a diplomata.
Szijjártó Péter: Magyarország a Béketanács washingtoni alakuló ülésén kiáll a nemzetközi béke-erőfeszítések mellett
Magyarország a Béketanács csütörtöki washingtoni alakuló ülésén is síkra száll Donald Trump amerikai elnök béke-erőfeszítései mellett, miután a kormány külpolitikai stratégiája a háborúból kimaradásra fókuszál.
Magyarországot órák alatt szétkapnánk – így fenyegette meg a magyarokat az ukrán hadsereg egyik tisztje
Magyar Péter győzelmét akarják az ukránok.
„Drogfüggő magyarok” – ízléstelenül reagált Kijev a magyar kormány lépésére
Az ukrán külügyminisztérium szerint Magyarországnak Oroszországot kellene hibáztatnia azért, amiért Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezeték működését.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Durva belháború dúlt Zelenszkij és lehetséges utóda között
Megdöbbentő esetről lebbentette fel a fátylat a diplomata.
Szijjártó Péter: Magyarország a Béketanács washingtoni alakuló ülésén kiáll a nemzetközi béke-erőfeszítések mellett
Magyarország a Béketanács csütörtöki washingtoni alakuló ülésén is síkra száll Donald Trump amerikai elnök béke-erőfeszítései mellett, miután a kormány külpolitikai stratégiája a háborúból kimaradásra fókuszál.
Magyarországot órák alatt szétkapnánk – így fenyegette meg a magyarokat az ukrán hadsereg egyik tisztje
Magyar Péter győzelmét akarják az ukránok.
„Drogfüggő magyarok” – ízléstelenül reagált Kijev a magyar kormány lépésére
Az ukrán külügyminisztérium szerint Magyarországnak Oroszországot kellene hibáztatnia azért, amiért Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezeték működését.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!