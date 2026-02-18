Bulgáriakormányparlamenti választások

Újabb kormány bukott meg: választások lesznek Bulgáriában

Bulgáriában április 19-én ismét parlamenti választásokat tartanak, öt év alatt a nyolcadikat, miután december közepén lemondott a konzervatívok vezette koalíciós kormány, amelyet a korrupció elleni tömegdemonstrációk kényszerítettek távozásra.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 16:36
Andrej Gjurov, a nemzeti bank volt alelnöke, ideiglenesen a jelenlegi bolgár miniszterelnök (Fotó: AFP)
„Aláírom […] a 2026. április 19-re kitűzött parlamenti választásokról szóló rendeletet” – jelentette be Ilijana Jotova bolgár elnök. A politikus egyben fogadta Andrej Gjurovot, a nemzeti bank volt alelnökét, akit ideiglenes miniszterelnöknek nevezett ki a választások eredményének kihirdetéséig. „A legfontosabb feladat a törvényes parlamenti választások előkészítése az ország törvényeinek megfelelően” – hangoztatta Jotova.

Bulgáriában április 19-én ismét parlamenti választásokat tartanak. Ilijana Jotova ideiglenesen kinevezte az új bolgár miniszterelnököt Andrej Gjurov személyében (Fotó: AFP)
Bulgáriában április 19-én ismét parlamenti választásokat tartanak. Ilijana Jotova kinevezte az új bolgár ideiglenes miniszterelnököt Andrej Gjurov személyében (Fotó: AFP)

Gjurov válaszában kijelentette, hogy nagyon komolyan veszi ezt a feladatot. Ennek érdekében javasolta egy olyan civil társadalmi aktivista kinevezését felelős miniszterelnök-helyettesi posztra, aki évek óta elkötelezett híve volt a választási szabálytalanságok elleni küzdelemnek.

Roszen Zseljazkov törékeny kormánya 2025 januárjában alakult, összefogva a volt miniszterelnök, Bojko Boriszov vezette Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) nevű konzervatív pártot és három másik formációt. Kevesebb mint egy évig maradt hatalmon.

A Zseljazkov bukását kiváltó elégedetlenség hulláma az elmúlt évek során példátlan volt, és a fiatalok jelentős részét mozgósította. Tavaly november végén botrányba fulladt a kormánynak az a kísérlete, hogy gyorsított szavazáson fogadtassa el a parlamenttel a 2026-os, az első euróban számított költségvetés tervezetét. Ez a költségvetés adó- és társadalombiztosítási járulékemelést irányzott elő.

A kormány lemondását követően Rumen Radev államfő január közepén lemondott tisztségéről azzal a céllal, hogy új pártot alapítson, és induljon a parlamenti választásokon.

Borítókép: Andrej Gjurov (Fotó: AFP)

