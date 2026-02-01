Háborús készültség Rómában? Páncélozott járművek a Colosseumnál

A Giorgia Meloni vezette olasz kormány kiemelt célként kezeli a nagyvárosok közbiztonságának megerősítését. Az elmúlt évtizedek migrációs folyamatai és az integráció nehézségei komoly biztonsági kihívásokat jelentenek Olaszország számára, különösen a frekventált városi térségekben. A közbiztonság fokozása érdekében páncélozott katonai járműveket, úgynevezett Puma típusú páncélosokat vezényeltek a legforgalmasabb csomópontokra. A járművek a Termini pályaudvarnál, valamint a Colosseum térségében, Constantine Arch mellett kaptak helyet.

Colosseum (Fotó: AFP)