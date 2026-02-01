pumapályaudvarjárműColosseum

Háborús készültség Rómában? Páncélozott járművek a Colosseumnál

Páncélozott katonai járművekkel erősítik meg a közbiztonságot Róma legforgalmasabb csomópontjain, köztük a Colosseum környékén és a Termini pályaudvarnál. Az elmúlt időszakban több új biztonsági intézkedést is bevezettek a közrend javítása és a terrorfenyegetettség csökkentése érdekében. A hatóságok a páncélozott járművek látványos jelenlétével elsősorban elrettentő hatást kívánnak elérni: céljuk, hogy visszaszorítsák a bűnbandák tevékenységét, és erősítsék a helyiek, valamint a turisták biztonságérzetét.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 4:00
Colosseum Fotó: AFP
A Giorgia Meloni vezette olasz kormány kiemelt célként kezeli a nagyvárosok közbiztonságának megerősítését. Az elmúlt évtizedek migrációs folyamatai és az integráció nehézségei komoly biztonsági kihívásokat jelentenek Olaszország számára, különösen a frekventált városi térségekben. A közbiztonság fokozása érdekében páncélozott katonai járműveket, úgynevezett Puma típusú páncélosokat vezényeltek a legforgalmasabb csomópontokra. A járművek a Termini pályaudvarnál, valamint a Colosseum térségében, Constantine Arch mellett kaptak helyet.

Colosseum
Colosseum (Fotó: AFP)

Az intézkedés a Biztonságos utcák művelet része, amelynek célja a közrend fenntartása, a lakosság és a turisták biztonságérzetének növelése, valamint a terrorfenyegetettség elleni fellépés erősítése.

A biztonsági intézkedések megerősítésére az elmúlt időszak eseményei miatt komoly szükség volt. A közelmúltban két életveszélyes késelés is történt a Termini pályaudvaron, ahol migránsbandák támadtak olasz állampolgárokra. A Colosseumnál pedig szilveszter éjszakáján fiatal migránscsoportok petárdákkal támadták meg a turistákat.

A Puma típusú páncélozott járművek hajnali egyig biztosítják a két kiemelt helyszínt. A kormány célja az intézkedéssel egyértelműen a bűnbandák elrettentése, valamint azok távol tartása a turisták és a helyiek által leginkább látogatott csomópontoktól.

A történelmi belváros egyik leglátogatottabb műemlékének számító Colosseum környékén korábban többször is előfordult, hogy migránsbandák egymással számoltak le a turisták szeme láttára: verekedések törtek ki, illetve üvegekkel dobálták meg a látogatókat, ami tovább indokolta a fokozott katonai jelenlétet.

A Puma páncélozott járművek bevetése a belügyminisztérium és a védelmi minisztérium szoros együttműködésében valósul meg. Giorgia Meloni miniszterelnök személyesen is ellátogatott a Termini pályaudvarra, ahol üdvözölte az ott szolgálatot teljesítő olasz katonákat, és köszönetet mondott nekik a közbiztonság érdekében végzett munkájukért.

Borítókép: Colosseum (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

