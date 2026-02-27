egyesült államokdonald trumpállamizrael

Az Egyesült Államok Izrael azonnali elhagyását javasolja állampolgárainak

Az Egyesült Államok jeruzsálemi nagykövetsége útján arra kérte pénteken Izraelben tartózkodó állampolgárait, hogy a térség feszült biztonsági helyzete miatt azonnal hagyják el az országot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 13:10
Jeruzsálem Fotó: ILIA YEFIMOVICH Forrás: AFP
Mike Huckabee nagykövet e-mailben azt írta a külképviseleten szolgálatot teljesítő amerikaiaknak, hogy aki távozni akar, az még pénteken tegye ezt meg, keressen repülőjáratot bármely elérhető úti célra. Aki viszont maradni akar vagy ottani munkája nélkülözhetetlen, az ne közelítse meg a földön az ország határait – tette hozzá. 

Mike Huckabee az Egyesült Államok izraeli nagykövete Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Mike Huckabee az Egyesült Államok izraeli nagykövete. Fotó: Getty Images North America/Andrew Harnik

A nagykövetség általában az amerikai állampolgároknak azt javasolta, hogy a feszült biztonsági helyzet miatt vizsgálják felül tervezett izraeli látogatásukat. A figyelmeztetést közvetlenül azután adták ki, hogy egy újabb tárgyalási fordulót tartott az Egyesült Államok és Irán. Donald Trump amerikai elnök már hetekkel korábban példátlan haderő-összevonást rendelt el a Közel-Keleten, repülőgép-hordozókkal és tengeralattjárókkal. 

A Fehér Ház figyelmeztetett: ha nem születik megállapodás Iránnal, akkor rövid időn belül katonai támadást hajthat végre ellene. 

Várhatóan pénteken érkezik meg a haifai kikötőhöz a világ legnagyobb repülőgép-hordozója, a USS Gerald R. Ford, amely így már a második amerikai repülőgép-hordozó lesz a Közel-Keleten az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség miatt. Az amerikai erők térségbeli jelenlétét figyelemmel kísérő Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézete (INSS) beszámolt arról is, hogy az utóbbi 24 órában további amerikai légiutántöltő-repülőgépek érkeztek Izraelbe, valamint további vadászgépek érkezése várható. Emellett jelentették, hogy február 22-én a Perzsa-öböl felett lezuhant az amerikai haditengerészet egyik MQ–4C Triton típusú tengeri felderítő drónja, amit feltehetően az iráni elektronikai hadviselési rendszer okozott. A helyszín abban a térségben van, amelyben Irán 2019 júniusában lelőtt egy RQ–4A Global Hawk drónt.

Borítókép: Jeruzsálem (Fotó: AFP)

