Az Egyesült Államok Izrael azonnali elhagyását javasolja állampolgárainak

Várhatóan pénteken érkezik meg a haifai kikötőhöz a világ legnagyobb repülőgép-hordozója, a USS Gerald R. Ford, amely így már a második amerikai repülőgép-hordozó lesz a Közel-Keleten az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség miatt. Az amerikai erők térségbeli jelenlétét figyelemmel kísérő Nemzetbiztonsági Tanulmányok Intézete (INSS) beszámolt arról is, hogy az utóbbi 24 órában további amerikai légiutántöltő-repülőgépek érkeztek Izraelbe, valamint további vadászgépek érkezése várható. Emellett jelentették, hogy február 22-én a Perzsa-öböl felett lezuhant az amerikai haditengerészet egyik MQ–4C Triton típusú tengeri felderítő drónja, amit feltehetően az iráni elektronikai hadviselési rendszer okozott. A helyszín abban a térségben van, amelyben Irán 2019 júniusában lelőtt egy RQ–4A Global Hawk drónt.

