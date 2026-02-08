x faktoremberrablásénekes

Elraboltak egy északmacedón énekest Belgrádban

Elrabolták Daniel Kajmakoszkit, az X Factor Adria első évadának győztesét, miután szombat este Belgrádban lépett fel – számolt be róla a szerb sajtó. Az északmacedón énekest megkötözték, majd egy autó csomagtartójába kényszerítették.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 13:52
Daniel Kajmakoski északmacedón énekes fellépés közben Forrás: AFP
Elrabolták Daniel Kajmakoszki északmacedón énekest a szombat esti belgrádi fellépését követően – közölte a szerb sajtó vasárnap. 

Daniel Kajmakoski északmacedón énekest elrabolták
Daniel Kajmakoszki északmacedón énekest elrabolták (Fotó: AFP)

Nem hivatalos információk szerint az X Factor Adria című tehetségkutató első évadának 42 éves győztesét többen kényszerítették be egy gépkocsi csomagtartójába, megkötözték, majd a vajdasági Rumába szállították.

A beszámolók szerint az emberrablókat a közlekedési rendőrség állította meg, járművük szalagkorlátnak ütközött, ezt követően az elkövetők elmenekültek. 

A Blic című belgrádi napilap közölte: az elrabolt énekes azt mondta kiszabadítása után, hogy elrablói angolul és törökül beszélgettek egymással, így a gyanú szerint külföldi állampolgárok lehettek. Az elkövetők húszezer eurós (7,57 millió forint) váltságdíjat követeltek Daniel Kajmakoszkitól szabadon bocsátásáért.

Borítókép: Daniel Kajmakozski északmacedón énekes fellépés közben (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

