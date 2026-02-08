Elrabolták Daniel Kajmakoszki északmacedón énekest a szombat esti belgrádi fellépését követően – közölte a szerb sajtó vasárnap.
Elraboltak egy északmacedón énekest Belgrádban
Elrabolták Daniel Kajmakoszkit, az X Factor Adria első évadának győztesét, miután szombat este Belgrádban lépett fel – számolt be róla a szerb sajtó. Az északmacedón énekest megkötözték, majd egy autó csomagtartójába kényszerítették.
Nem hivatalos információk szerint az X Factor Adria című tehetségkutató első évadának 42 éves győztesét többen kényszerítették be egy gépkocsi csomagtartójába, megkötözték, majd a vajdasági Rumába szállították.
A beszámolók szerint az emberrablókat a közlekedési rendőrség állította meg, járművük szalagkorlátnak ütközött, ezt követően az elkövetők elmenekültek.
A Blic című belgrádi napilap közölte: az elrabolt énekes azt mondta kiszabadítása után, hogy elrablói angolul és törökül beszélgettek egymással, így a gyanú szerint külföldi állampolgárok lehettek. Az elkövetők húszezer eurós (7,57 millió forint) váltságdíjat követeltek Daniel Kajmakoszkitól szabadon bocsátásáért.
Borítókép: Daniel Kajmakozski északmacedón énekes fellépés közben (Fotó: AFP)
