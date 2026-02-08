Elraboltak egy északmacedón énekest Belgrádban

A Blic című belgrádi napilap közölte: az elrabolt énekes azt mondta kiszabadítása után, hogy elrablói angolul és törökül beszélgettek egymással, így a gyanú szerint külföldi állampolgárok lehettek. Az elkövetők húszezer eurós (7,57 millió forint) váltságdíjat követeltek Daniel Kajmakoszkitól szabadon bocsátásáért.

Borítókép: Daniel Kajmakozski északmacedón énekes fellépés közben (Fotó: AFP)