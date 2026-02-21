Rendkívüli

Orbán Viktor: Mindenhol összegyűjtöttük az ajánlásokat + videó

Az ENSZ-főtitkár világszintű kontrollt sürget az MI felett – Washington máris nemet mondott

António Guterres bejelentette, hogy az ENSZ új nemzetközi testületet állít fel a mesterséges intelligencia felügyeletére. Az ENSZ-főtitkár szerint elfogadhatatlan, hogy a technológiai fejlődés irányát néhány milliárdos üzletember határozza meg. A javaslat ugyanakkor ellenállásba ütközött: a Trump-adminisztráció világossá tette: nem támogatja a mesterséges intelligencia globális szintű szabályozását, és elutasítja a központi kontrollt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 10:00
Az ENSZ bejelentette: külön testületet állít fel a mesterséges intelligencia globális ellenőrzésére. A szervezet közlése szerint az új fórum a klímapolitikában már ismert nemzetközi modellhez hasonló elvek mentén működne. António Guterres szerint nemzetközi szintű felügyeletre van szükség. Az amerikai kormány ugyanakkor nem támogatja az ENSZ elképzeléseit – erről az Origo számolt be a Breitbart forrásaira hivatkozva.

Az ENSZ már működő Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete (IPCC) szolgálna mintául az új MI bizottság számára. Guterres hangsúlyozta: el kell érni, hogy a mesterséges intelligencia előnyeiből minden ország és társadalom egyenlően részesüljön. A főtitkár arra kérte a kormányokat, a kutatókat és a technológiai cégeket, hogy kapcsolódjanak be az új ENSZ MI-testület munkájába, és vegyék figyelembe annak ajánlásait. Mint fogalmazott, a tudomány által vezérelt irányítás nem a fejlődés fékje.

Szerinte ha pontosan látják, mire képesek ezek a rendszerek, és hol vannak a határaik, akkor nem általános tiltásokra, hanem célzott szabályokra van szükség.

Washington azonban más állásponton van. Michael Kratsios, a Fehér Ház technológiai tanácsadója úgy véli: a mesterséges intelligencia nem hoz előrelépést, ha túlszabályozás és központosított ellenőrzés alá kerül. Hozzátette, hogy a Trump-kormányzat következetesen elutasítja a globális szintű felügyelet gondolatát.

 

Van a mesterséges intelligenciának lelke? És mi van, ha csinálnak neki?

Lapunk nemrég arról is beszámolt, hogy a világ egyik vezető mesterséges intelligenciát fejlesztő cége, az Anthropic nemrégiben közzétett, több mint harmincezer szavas dokumentuma élénk vitát váltott ki a technológiai szaksajtóban. A vállalat új MI-alkotmánya ugyanis egy komplex filozófiai keretrendszerre támaszkodik, és nyíltan beszél az algoritmus létezéséről, sőt, jólétéről és az öntudat lehetőségéről. Ez alapjaiban kérdőjelezi meg az ember és gép közötti eddigi határokat.

