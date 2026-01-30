António GuterresENSZEgyesült Államok

António Guterres csődre figyelmeztet

Levélben fordult a tagállamokhoz az ENSZ-főtitkára. António Guterres küszöbön álló csődre figyelmeztetett, valamint felszólított minden országot, hogy haladéktalanul tegyen eleget fizetési kötelezettségeinek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 22:24
Fotó: SELCUK ACAR Forrás: ANADOLU
Az ENSZ „küszöbönálló pénzügyi összeomlására” figyelmeztetett pénteken a világszervezet főtitkára a tagállamoknak küldött levelében. António Guterres szerint a helyzet változtatások nélkül a jövőben csak romlani fog. 

António Guterres szerint alapvető problémák vannak a szervezet finanszírozásában
Fotó: SELCUK ACAR / ANADOLU

Guterres felszólított minden országot, hogy „maradéktalanul és a megszabott határidőn belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének”, vagy „alapjaiban vizsgálják felül” a szervezet finanszírozási szabályait.

A válság egyre mélyül, a programok megvalósítását kockáztatja és pénzügyi összeomlással fenyeget. A közeljövőben a helyzet csak tovább romlik

– írta a nagykövetekhez intézett, január 28-én keltezett levelében a főtitkár.

Az Egyesült Államok az utóbbi hónapokban csökkentette az egyes ENSZ-szervezetek részére önkéntesen befizetett összegeket, illetve elutasította vagy késleltette egyes kötelező befizetések teljesítését.

A megszavazott költségvetésben keletkező lyukak miatt a szervezet kénytelen rendszeresen befagyasztani alkalmazottak felvételét, késleltetni a kifizetéseket vagy csökkenteni a missziók feladatkörét.

„A jelenlegi pályaív tarthatatlan. Strukturális pénzügyi kockázatnak teszi ki a szervezetet, és kegyetlen választásra kényszeríti: a tagállamok vagy hozzájárulnak a pénzügyi szabályaink reformjához, vagy kénytelenek lesznek elfogadni a pénzügyi összeomlás igencsak valóságos alternatíváját” – írta Guterres.

Az 1945-ben alapított Egyesült Nemzetek Szervezetének 193 tagállama van, feladata a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, az emberi jogok népszerűsítése, a társadalmi és gazdasági fejlődés előmozdítása, valamint a humanitárius segítségnyújtás koordinálása.

Az ENSZ szabályai szerint a tagdíjak az egyes tagállamok gazdaságának nagyságától függenek. Az Egyesült Államok tagdíja az alapköltségvetés 22 százalékát teszi ki, Kínáé pedig a 20 százalékát.

2025 végén azonban rekordméretű – 1,57 milliárd dolláros – hiány állt fenn – mondta Guterres, aki nem nevezte meg az adósokat.

A főtitkár tavaly márciusban UN80 néven reformbizottságot állított fel, amelynek a feladata a kiadások lefaragása és a hatékonyság növelése. A tagállamok végül a 2026. évi költségvetés mintegy 7 százalékkal 3,45 milliárd dollárra történő lefaragásában állapodtak meg.

Borítókép: António Guterres, az ENSZ-főtitkár (Fotó: AFP)

