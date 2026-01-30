António Guterres csődre figyelmeztet

Az ENSZ „küszöbönálló pénzügyi összeomlására” figyelmeztetett pénteken a világszervezet főtitkára a tagállamoknak küldött levelében. António Guterres szerint a helyzet változtatások nélkül a jövőben csak romlani fog.

António Guterres szerint alapvető problémák vannak a szervezet finanszírozásában

Fotó: SELCUK ACAR / ANADOLU

Guterres felszólított minden országot, hogy „maradéktalanul és a megszabott határidőn belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének”, vagy „alapjaiban vizsgálják felül” a szervezet finanszírozási szabályait.

A válság egyre mélyül, a programok megvalósítását kockáztatja és pénzügyi összeomlással fenyeget. A közeljövőben a helyzet csak tovább romlik

– írta a nagykövetekhez intézett, január 28-én keltezett levelében a főtitkár.