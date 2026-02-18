agráriumBrüsszelHubai Imre

Hubai Imre: Brüsszel terveinek végrehajtásával kivérezne a hazai agrárium

Brüsszel terveinek végrehajtásával gyakorlatilag kivérezne a hazai agrárium, az agrárpolitika Európai Unió által elképzelt karcsúsítását nem vagyunk hajlandók végrehajtani. Erről beszélt Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára szerdán Szolnokon egy sajtótájékoztatón.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 17:17
Illusztráció Fotó: Komka Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hubai Imre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szervezete, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gazdakörök Szövetsége szakmai fóruma előtti tájékoztatón azt mondta: minden segítséget megadnak a gazdálkodóknak, most a minimális feltételt teljesítő minden jó pályázat nyerni tud, ezzel hozzájárulnak a vidék felemelkedéséhez.

Battonya, 2025. október 9. Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára beszédet mond az úgynevezett Száraz-ér feltöltése után tartott sajtótájékoztatón és helyszínbejáráson a battonyai szivattyútelepen 2025. október 9-én. MTI/Lehoczky Péter
Hubai Imre elmondta, Brüsszel terveinek végrehajtásával gyakorlatilag kivérezne a hazai agrárium. Fotó: MTI

Megjegyezte, hogy az uniós tervek megvalósításával öt, jelenleg nyertes pályázatból csak egy kapna támogatást.

Kitért arra, hogy az elmúlt időszakban az európai uniós források kiegészítése maximális mértékben megtörtént: egyetlen tagállamként Magyarország volt az, ahol 80 százalékos társfinanszírozás járul az európai uniós alaplehetőségekhez.

Kiemelte, hogy számos eredményt tudnak felmutatni. Olyan tömegű forrás áll rendelkezésre a vidékfejlődésre, az agrárium szerkezetátalakítására vagy akár a nemzedékváltásra, ami egész Európában egyedülálló. Brüsszel tervei megakasztanák azt az előrehaladást, amit most mutatnak az agrárvállalkozások a versenyképesség és a jövedelemtermelés terén

– hangsúlyozta.

Az elért eredményekből Magyarország kormánya nem hajlandó engedni

– szögezte le.

A fórumon felkészítik a gazdálkodókat a rájuk váró kihívásokra és bemutatják azokat a terveket, amelyeket a kormány és a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja a gazdák érdekében el tud végezni – mondta. 

Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő azt emelte ki: a következő hónapokban dől el, hogy az Európai Unió mire akar és mire hajlandó költeni az elkövetkező évtizedben. Hozzátette: a néppárti nagy koalíció és az Európai Bizottság a legtöbbet Ukrajnára költené, ennek legnagyobb áldozata az európai mezőgazdaság lenne. 

A legtöbbet ugyanis az európai gazdáktól akarják elvenni, így a magyar gazdáktól is

Elmondta, hogy eddig elment csaknem 200 milliárd euró a háború finanszírozására, és az Európai Parlament arról döntött, hogy további 90 milliárd hitelt vesznek fel és adnak oda Ukrajnának, miközben Ukrajna 1500 milliárdot kér dollárban – sorolta.

Ezt az összeget, csak úgy lehet előteremteni, ha átalakítják az uniós költségvetést, és megszorításokat csikarnak ki a tagországoktól – közölte. 

A közös agrárpolitika költségvetését húsz százalékkal akarják csökkenteni a 2028 utáni hétéves költségvetésben. Ha ezt megvalósítják, akkor reálértéken pár év alatt 50 százalékkal csökken a támogatás. Eközben megnyitják az uniós piacokat a Mercosur-megállapodással délnyugatról, az EU-ukrán megállapodással pedig keletről, és az ottani gazdáknak nem kell ugyanazoknak a szigorú uniós szabályoknak megfelelniük

– fejtette ki.

– Ami a szemünk előtt zajlik, az egy előre kitervelt, célzott merénylet az európai mezőgazdaság, a magyar gazdák ellen. Ezért meg kell akadályoznunk ennek a tervnek a végrehajtását – fogalmazott.

Szólt arról, hogy ezt az ukrán zászlós tervet a Tisza brüsszeli pártja, az Európai Néppárt hozta össze. Amikor Magyar Péter nem vesz részt a brüsszeli szavazásokon, akkor átadja nekik a terepet. Itthon eljátssza a gazdavédő bábszínházat, és ugyanazzal a lendülettel letagadja azokat a terveket, amelyeket a saját jelölői, szponzorai Brüsszelben végrehajtottak – fogalmazott. A magyar gazdák csak a kormánypártokra számíthatnak – mutatott rá.

Berkó Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal főispánja, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1-es számú egyéni választókerületében a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje szerint a tét nagy, hiszen a támogatások lehetséges elvesztése komoly sebet ütne a mezőgazdaságon, a gazdálkodókon. A piac elvesztése szintén nagy veszély – tette hozzá.

Szolnokon és térségében a jövőt az élelmiszeripari fejlesztésekben látják, ehhez a stabil mezőgazdaság létfontosságú lesz

– emelte ki.

Hubai Imre Csaba, a NAK és a Magosz vármegyei elnöke elmondta, hogy Szolnokon kívül Karcagon és Tiszaföldváron tartanak a vármegyében gazdafórumot, hogy tájékoztassák a gazdákat az előttük álló kihívásokról.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekMünchen

Kis tiszás müncheni sörpuccs

Megyeri Dávid avatarja

Épelméjű ember nem csap ilyen visszatetsző botrányt a borzalmas történelmi áthallások miatt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.