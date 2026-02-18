Hubai Imre: Brüsszel terveinek végrehajtásával kivérezne a hazai agrárium

Hubai Imre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Szervezete, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Gazdakörök Szövetsége szakmai fóruma előtti tájékoztatón azt mondta: minden segítséget megadnak a gazdálkodóknak, most a minimális feltételt teljesítő minden jó pályázat nyerni tud, ezzel hozzájárulnak a vidék felemelkedéséhez.

Hubai Imre elmondta, Brüsszel terveinek végrehajtásával gyakorlatilag kivérezne a hazai agrárium. Fotó: MTI

Megjegyezte, hogy az uniós tervek megvalósításával öt, jelenleg nyertes pályázatból csak egy kapna támogatást.

Kitért arra, hogy az elmúlt időszakban az európai uniós források kiegészítése maximális mértékben megtörtént: egyetlen tagállamként Magyarország volt az, ahol 80 százalékos társfinanszírozás járul az európai uniós alaplehetőségekhez.

Kiemelte, hogy számos eredményt tudnak felmutatni. Olyan tömegű forrás áll rendelkezésre a vidékfejlődésre, az agrárium szerkezetátalakítására vagy akár a nemzedékváltásra, ami egész Európában egyedülálló. Brüsszel tervei megakasztanák azt az előrehaladást, amit most mutatnak az agrárvállalkozások a versenyképesség és a jövedelemtermelés terén

– hangsúlyozta.

Az elért eredményekből Magyarország kormánya nem hajlandó engedni

– szögezte le.

A fórumon felkészítik a gazdálkodókat a rájuk váró kihívásokra és bemutatják azokat a terveket, amelyeket a kormány és a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja a gazdák érdekében el tud végezni – mondta.

Dömötör Csaba európai parlamenti képviselő azt emelte ki: a következő hónapokban dől el, hogy az Európai Unió mire akar és mire hajlandó költeni az elkövetkező évtizedben. Hozzátette: a néppárti nagy koalíció és az Európai Bizottság a legtöbbet Ukrajnára költené, ennek legnagyobb áldozata az európai mezőgazdaság lenne.

A legtöbbet ugyanis az európai gazdáktól akarják elvenni, így a magyar gazdáktól is

Elmondta, hogy eddig elment csaknem 200 milliárd euró a háború finanszírozására, és az Európai Parlament arról döntött, hogy további 90 milliárd hitelt vesznek fel és adnak oda Ukrajnának, miközben Ukrajna 1500 milliárdot kér dollárban – sorolta.