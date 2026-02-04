Imaszőnyegek állami forrásból. Egy parlamenti interpelláció a „különleges felszerelés” kérdését feszegette az osztrák büntetés-végrehajtási intézetekben, különös tekintettel a muszlim fogvatartottak imaszőnyegeire.
Imaszőnyegek a rácsok mögött: az osztrák állam látja el a muszlim fogvatartottakat
Érzékeny részletekre derült fény az osztrák büntetés-végrehajtás gyakorlatával kapcsolatban egy parlamenti kérdés nyomán: kiderült, hogy az állam imaszőnyegeket biztosít a muszlim rabok számára. Meddig terjedhet a vallási szempontok figyelembevétele a börtönök falain belül?
A válaszában az igazságügyi miniszter leszögezte: a büntetés-végrehajtási törvény nem ismeri a „különleges felszerelés” jogi fogalmát, a mérvadóak kizárólag a törvényben rögzített kedvezmények, írja az Exxpress.
Ugyanakkor a tárcavezető hangsúlyozta, hogy a vallás szabad gyakorlását a börtönben is biztosítani kell – ez az osztrák jogrend egyik alapelve.
Imaszőnyegek a cellában
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a muszlim elítéltek kérésre imaszőnyeget kaphatnak napi imáikhoz. Ezeket az igazságügyi intézmények „eseti jelleggel” szerzik be és bocsátják rendelkezésre. A szőnyegek az Osztrák Köztársaság tulajdonában maradnak, azokat szabaduláskor vagy átszállításkor vissza kell adni, majd más fogvatartottaknak adják tovább.
Emellett az is előfordul, hogy az imaszőnyegeket börtönlelkészek vagy az Osztrák Iszlám Hitközség biztosítja.
Az igazságügyi minisztérium ugyanakkor jelezte: a raboknak nincs egyéni joguk arra, hogy meghatározott színű vagy mintájú szőnyeget követeljenek. Arról sincs pontos kimutatás, mennyibe kerül mindez az adófizetőknek, mivel a vallási kiadásokra nincs külön költségvetési sor.
Borítókép: Muszlim férfi imádkozik egy iszlám imaszőnyegen (Fotó: Robertharding/AFP)
