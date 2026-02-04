Imaszőnyegek a rácsok mögött: az osztrák állam látja el a muszlim fogvatartottakat

Imaszőnyegek a cellában

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a muszlim elítéltek kérésre imaszőnyeget kaphatnak napi imáikhoz. Ezeket az igazságügyi intézmények „eseti jelleggel” szerzik be és bocsátják rendelkezésre. A szőnyegek az Osztrák Köztársaság tulajdonában maradnak, azokat szabaduláskor vagy átszállításkor vissza kell adni, majd más fogvatartottaknak adják tovább.

Emellett az is előfordul, hogy az imaszőnyegeket börtönlelkészek vagy az Osztrák Iszlám Hitközség biztosítja.

Az igazságügyi minisztérium ugyanakkor jelezte: a raboknak nincs egyéni joguk arra, hogy meghatározott színű vagy mintájú szőnyeget követeljenek. Arról sincs pontos kimutatás, mennyibe kerül mindez az adófizetőknek, mivel a vallási kiadásokra nincs külön költségvetési sor.