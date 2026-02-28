IránOlaszországMeloni

Válságtanácskozást tartott Giorgia Meloni Irán megtámadását követően

Kiemelt figyelemmel követi Olaszország, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Izrael közös, Oroszlánüvöltés fedőnevű megelőző csapást mért Iránra. A cél Teherán nukleáris ambícióinak letörése és azon rakétaarzénál megsemmisítése, amely Izraelt, az amerikai bázisokat és Európát veszélyezteti. Olasz védelmi miniszter szerint a cél nem egy elhúzódó háború vagy Irán megszállása, hanem az ország kényszerítése, hogy mondjon le az atomfegyverről.

Magyar Nemzet
2026. 02. 28. 11:51
Giorgia Meloni Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton Izrael és Amerika elindította az Oroszán Üvöltés hadműveletet Irán ellen. Rendkívüli kormányülést hívott össze Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az Irán és Izrael és az USA közötti feszültség hirtelen eszkalációja miatt. A tanácskozáson a két miniszterelnök-helyettes Antonio Tajani és Matteo Salvini vett részt, valamint Guido Crosetto védelmi miniszter és Alfredo Mantovano titkosszolgálatokért felelős miniszter.  A Palazzo Chigi miniszterelnök palota közleményt adott ki, melyben jelzik, hogy folyamatosan figyelik a teheráni és tel-avivi eseményeket, a konfliktus eszkalációjától tartanak. Olaszország fokozott figyelemmel követi a helyzetet, mert nagy kontingenssel vesz részt a libanoni békefenntartó UNIFIL misszióban. Egy Irán és Izrael közötti közvetlen háború esetén ezek a katonák a tűzvonalba kerülhetnek. Olaszország attól is tart, hogy ha a konfliktus eszkalálódik, az destabilizálhatja az egész Közel-Keletet, amely újabb hatalmas menekülthullámot indíthat el Európa, elsőként Olaszország partjai felé. Antonio Tajani külügyminiszter rendkívüli értekezletet hívott össze a térség összes olasz nagykövetével. Guido Crosetto védelmi miniszter közölte, hogy a legfőbb prioritás a térségben állomásozó olasz katonai kontingensek és civil személyzet védelme. 

Fotó: AFP

Antonio Tajani külügyminiszter az olasz sajtónak úgy nyilatkozott: az amerikaiak célja, hogy kiiktassák a Nyugatra és Izraelre veszélyes nukleáris kockázatokat. Elmondta, hogy az USA csökkenteni akarta Teherán rakétaarzénálját, mert Irán célja olyan rakéták birtoklása volt, amelyekkel nemcsak Izraelt vagy a térségben lévő amerikai bázisokat, hanem Európát is megtámadhatják. A védelmi miniszter hangsúlyozta a háborút nem tartják jó megoldásnak, ugyanakkor jogos, hogy ha Izrael létezését fenyegetik, akkor támadással reagál. Azt is elmondta, nem tudja, hogy a jelenlegi pillanatban mennyit tehet Európa, a konfliktus Irán, Izrael és az Egyesült Államok közt van. Guido Crosetto olasz védelmi miniszter úgy nyilatkozott úgy véli, hogy a támadás stratégiai célja, hogy Iránt a politikája megváltoztatására kényszerítsék, valamint arra, hogy álljon le az atomfegyverek gyártásával. Elmondta, abban bízik, hogy nem lesz hosszú távú háború, hiszen az az Egyesült Államoknak is nehéz lenne. Elvetette Irán megszállásának lehetőségét, hiszen egy hatalmas ország mind földrajzi kiterjedése, mind a lakosság szempontjából.

Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, minden konfliktus helyzetben támogatni kell a diplomáciai megoldásokat. Hozzáfűzte feltehetően az Egyesült Államok azért avatkozott be, mert meggyőződése, hogy az iráni iszlamista rezsim közel áll az atombombához. Azt is elmondta tudomása szerint Olaszország csak a támadás végrehajtását követően értesült az eseményekről. Giorgia Meloni miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Olaszország támogat minden olyan kezdeményezést, amely a feszültségek enyhítéséhez vezethet.  Szolidaritását fejezte ki az iráni civil lakosságnak, akik bátorsággal követelik jogaik tiszteletben tartását.

Irán megtámadása Olaszország számára nemzetbiztonsági, katonai és gazdasági veszélyforrást jelenthet. Róma helyzete azért különleges, mert több szálon kötődik a régióhoz, mint sok más nyugati szövetségese. 

Olaszország több mint 1100 katonát állomásoztat Dél-Libanonban az ENSZ UNIFIL-missziója keretében. Attól tartanak, hogy Irán megtámadása után a békefenntartók célponttá válhatnak. A kialakult konfliktus az energiaellátást és a tengeri útvonalak biztonságát is fenyegeti. Irán lezárhatja a Hormuzi - szorost világ legfontosabb olajszállítási útvonalát, ami azonnali energiaválságot és drasztikus áremelkedést okozna a benzinkutakon és a rezsiköltségekben. Róma attól tart, hogy a konfliktus eszkalációja destabilizálhatja az egész Közel-Keletet és hatalmas menekülthullámot indíthatna el a Földközi-tengeren keresztül Olaszország felé. Ha ez bekövetkezne, akkor belpolitikai katasztrófát jelentene a Meloni – kormány számára.

Borítókép: Giorgia Meloni (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

