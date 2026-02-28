Ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton Izrael és Amerika elindította az Oroszán Üvöltés hadműveletet Irán ellen. Rendkívüli kormányülést hívott össze Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az Irán és Izrael és az USA közötti feszültség hirtelen eszkalációja miatt. A tanácskozáson a két miniszterelnök-helyettes Antonio Tajani és Matteo Salvini vett részt, valamint Guido Crosetto védelmi miniszter és Alfredo Mantovano titkosszolgálatokért felelős miniszter. A Palazzo Chigi miniszterelnök palota közleményt adott ki, melyben jelzik, hogy folyamatosan figyelik a teheráni és tel-avivi eseményeket, a konfliktus eszkalációjától tartanak. Olaszország fokozott figyelemmel követi a helyzetet, mert nagy kontingenssel vesz részt a libanoni békefenntartó UNIFIL misszióban. Egy Irán és Izrael közötti közvetlen háború esetén ezek a katonák a tűzvonalba kerülhetnek. Olaszország attól is tart, hogy ha a konfliktus eszkalálódik, az destabilizálhatja az egész Közel-Keletet, amely újabb hatalmas menekülthullámot indíthat el Európa, elsőként Olaszország partjai felé. Antonio Tajani külügyminiszter rendkívüli értekezletet hívott össze a térség összes olasz nagykövetével. Guido Crosetto védelmi miniszter közölte, hogy a legfőbb prioritás a térségben állomásozó olasz katonai kontingensek és civil személyzet védelme.

Válságtanácskozást tartott Giorgia Meloni Irán megtámadását követően

Fotó: AFP

Antonio Tajani külügyminiszter az olasz sajtónak úgy nyilatkozott: az amerikaiak célja, hogy kiiktassák a Nyugatra és Izraelre veszélyes nukleáris kockázatokat. Elmondta, hogy az USA csökkenteni akarta Teherán rakétaarzénálját, mert Irán célja olyan rakéták birtoklása volt, amelyekkel nemcsak Izraelt vagy a térségben lévő amerikai bázisokat, hanem Európát is megtámadhatják. A védelmi miniszter hangsúlyozta a háborút nem tartják jó megoldásnak, ugyanakkor jogos, hogy ha Izrael létezését fenyegetik, akkor támadással reagál. Azt is elmondta, nem tudja, hogy a jelenlegi pillanatban mennyit tehet Európa, a konfliktus Irán, Izrael és az Egyesült Államok közt van. Guido Crosetto olasz védelmi miniszter úgy nyilatkozott úgy véli, hogy a támadás stratégiai célja, hogy Iránt a politikája megváltoztatására kényszerítsék, valamint arra, hogy álljon le az atomfegyverek gyártásával. Elmondta, abban bízik, hogy nem lesz hosszú távú háború, hiszen az az Egyesült Államoknak is nehéz lenne. Elvetette Irán megszállásának lehetőségét, hiszen egy hatalmas ország mind földrajzi kiterjedése, mind a lakosság szempontjából.