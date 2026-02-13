Vita az iskolákban: engedélyeznék a diákok nemváltását Nagy-Britanniában

Új irányelvet adott ki a brit oktatási minisztérium a nemi identitásukat megkérdőjelező diákok iskolai kezeléséről – számolt be róla a Telegraph. A dokumentum értelmében a tanulók kérhetik társadalmi nemváltásuk elismerését, azaz használhatnak új nevet, névmást és megjelenést, ám az intézményeknek minden esetben egyeztetniük kell a szülőkkel, és „óvatosan” kell eljárniuk – írja az Origo.

A Sex Matters nőjogi szervezet vezetője, Maya Forstater úgy véli, az iskolai társadalmi átmenet engedélyezése „veszélyes tündérmesét” erősít Fotó: AFP

Az új iránymutatás rögzíti: az iskolák kizárólag abban az esetben dönthetnek a szülők bevonása nélkül, ha valós gyermekvédelmi kockázat merül fel. A társadalmi nemváltás nem jelent orvosi beavatkozást, ugyanakkor a szabályozás kimondja, hogy a nyolcévesnél idősebb tanulóknak továbbra is a biológiai nemük szerinti mosdókat és öltözőket kell használniuk, az iskolai táborok és éjszakai kirándulások során pedig megmarad az egynemű elhelyezés rendje.