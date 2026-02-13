társadalmi nemváltásdiákbritiskola

Vita az iskolákban: engedélyeznék a diákok nemváltását Nagy-Britanniában

A legfrissebb értesülések szerint a brit kormány új iránymutatása engedélyezi a diákok társadalmi nemváltását az iskolákban, ugyanakkor szigorú feltételekhez köti azt. A döntés jelentős felháborodást váltott ki Nagy-Britanniában.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 7:53
Képünk illusztráció Fotó: SAMUEL KUBANI Forrás: AFP
Új irányelvet adott ki a brit oktatási minisztérium a nemi identitásukat megkérdőjelező diákok iskolai kezeléséről – számolt be róla a Telegraph. A dokumentum értelmében a tanulók kérhetik társadalmi nemváltásuk elismerését, azaz használhatnak új nevet, névmást és megjelenést, ám az intézményeknek minden esetben egyeztetniük kell a szülőkkel, és „óvatosan” kell eljárniuk – írja az Origo.

A Sex Matters nőjogi szervezet vezetője, Maya Forstater úgy véli, az iskolai társadalmi átmenet engedélyezése „veszélyes tündérmesét” erősít
Az új iránymutatás rögzíti: az iskolák kizárólag abban az esetben dönthetnek a szülők bevonása nélkül, ha valós gyermekvédelmi kockázat merül fel. A társadalmi nemváltás nem jelent orvosi beavatkozást, ugyanakkor a szabályozás kimondja, hogy a nyolcévesnél idősebb tanulóknak továbbra is a biológiai nemük szerinti mosdókat és öltözőket kell használniuk, az iskolai táborok és éjszakai kirándulások során pedig megmarad az egynemű elhelyezés rendje.

Bridget Phillipson oktatási miniszter hangsúlyozta:

A szülők úgy küldik gyermekeiket iskolába és főiskolára, hogy ott biztonságban lesznek. […] Ez nem képezheti alku tárgyát, és nem politikai kérdés.

Hozzátette: a kormány döntéseit a rendelkezésre álló bizonyítékokra alapozza, köztük Dr. Hilary Cass korábbi szakértői felülvizsgálatának megállapításaira is.

Cass bárónő üdvözölte az új irányelveket. Mint fogalmazott: „A gyermek biztonságának és jólétének kell minden döntés középpontjában állnia.” Szerinte az útmutató pontosabban meghatározza az iskolák jogi kötelezettségeit, és érdemi támpontot ad a pedagógusoknak az érzékeny helyzetek kezeléséhez.

A döntés ugyanakkor komoly kritikákat is kiváltott. A Sex Matters nőjogi szervezet vezetője, Maya Forstater úgy véli, az iskolai társadalmi átmenet engedélyezése „veszélyes tündérmesét” erősít.

Mostanra már világosnak kell lennie, hogy veszélyes mese az, ha a gyerekek és a szülők azt hiszik, hogy egy lányként kezdő gyermek fiúként végezhet vagy fordítva

– mondta.

A Telegraph beszámolója szerint az irányelv a gyermekvédelmi jogi keretrendszer részévé válik, így kötelező érvényű lesz az iskolák számára.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

