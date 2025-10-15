Új szintre emelné Brüsszel a genderőrületet

Az Athena Forum nevű agytröszt, amelynek alapítója és igazgatója Faika El-Nagashi volt zöldpárti osztrák parlamenti képviselő, figyelmeztetést adott ki a tervezettel kapcsolatban. Véleményük szerint Brüsszel a biológiai valóságot, a családot és a véleménynyilvánítás szabadságát áldozza fel egy radikális ideológia oltárán.
A bizottság olyan törvényeket szorgalmaz, amelyek érzelmeken alapulnak, nem pedig a valóságon – a nők és lányok védelme megszűnik
– figyelmeztet az Athena Forum.
A stratégia további aggályos pontjai közé tartozik a „gyűlöletbeszéd” elleni harc kiterjesztése, ami azt jelentheti, hogy aki biológiai tényeket mer kimondani, könnyen „gyűlöletkeltéssel” vádolható. Ez súlyosan veszélyeztetheti a szólásszabadságot és a tudományos diskurzust.
Az EU pénzügyi nyomásgyakorlással is élne: azok a tagállamok, amelyek nem hajlandóak elfogadni az új irányelveket, uniós támogatásoktól eshetnének el. Eközben jelentősen növelnék az LGBTIQ-szervezetek támogatását, ami sokak szerint az adófizetők pénzének pazarlása és ideológiai célok erőltetése.
A tervezet statisztikai manipulációt is előirányoz: a „nemi identitást” beépítenék az Eurostat jelentéseibe és a nemzeti statisztikákba. Kritikusok szerint ez torzítaná a demográfiai adatokat és veszélyeztetné a statisztikák megbízhatóságát.