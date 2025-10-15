Rendkívüli

Orbán Viktornak is volt szerepe a béke megteremtésében + videó

Új szintre emelné Brüsszel a genderőrületet

Az Európai Unió olyan javaslattal állt elő, amely korhatár nélkül lehetővé tenné a gyerekek számára a nemváltást. Brüsszel szintet lép a genderőrület erőltetésében.

Forrás: Origo
2025. 10. 15. 8:29
Illusztráció Fotó: ROBIN UTRECHT Forrás: ANP MAG
Újabb megdöbbentő javaslattal állt elő Brüsszel a genderkérdés terén. Az „LGBTIQ+ Egyenlőségi Stratégia 2026–2030” elnevezésű dokumentum olyan radikális intézkedéseket tartalmaz, amelyek komoly aggodalmat keltenek számos tagállamban és szakértői körökben egyaránt – írja az Origo.

Brüsszel szintet lép a genderőrület erőltetésében
Illusztráció. Brüsszel szintet lép a genderőrület erőltetésében
Fotó: AFP

A stratégia egyik legvitatottabb pontja, hogy lehetővé tenné a gyermekek számára nemük szabad megválasztását, korhatár nélkül. 

Ez azt jelentené, hogy akár kiskorúak is dönthetnek a nemváltásról anélkül, hogy ehhez szülői vagy orvosi beleegyezésre lenne szükség. 

A javaslat kritikusai szerint ez súlyosan veszélyezteti a gyermekek egészséges fejlődését és jólétét.

Az Athena Forum nevű agytröszt, amelynek alapítója és igazgatója Faika El-Nagashi volt zöldpárti osztrák parlamenti képviselő, figyelmeztetést adott ki a tervezettel kapcsolatban. Véleményük szerint Brüsszel a biológiai valóságot, a családot és a véleménynyilvánítás szabadságát áldozza fel egy radikális ideológia oltárán.

A bizottság olyan törvényeket szorgalmaz, amelyek érzelmeken alapulnak, nem pedig a valóságon – a nők és lányok védelme megszűnik

– figyelmeztet az Athena Forum.

A stratégia további aggályos pontjai közé tartozik a „gyűlöletbeszéd” elleni harc kiterjesztése, ami azt jelentheti, hogy aki biológiai tényeket mer kimondani, könnyen „gyűlöletkeltéssel” vádolható. Ez súlyosan veszélyeztetheti a szólásszabadságot és a tudományos diskurzust.

Az EU pénzügyi nyomásgyakorlással is élne: azok a tagállamok, amelyek nem hajlandóak elfogadni az új irányelveket, uniós támogatásoktól eshetnének el. Eközben jelentősen növelnék az LGBTIQ-szervezetek támogatását, ami sokak szerint az adófizetők pénzének pazarlása és ideológiai célok erőltetése.

A tervezet statisztikai manipulációt is előirányoz: a „nemi identitást” beépítenék az Eurostat jelentéseibe és a nemzeti statisztikákba. Kritikusok szerint ez torzítaná a demográfiai adatokat és veszélyeztetné a statisztikák megbízhatóságát.

Ugyanakkor rendőrségi és igazságszolgáltatási képzéseket terveznek, amelyek célja egy előre megadott ideológiai értelmezés beépítése a nyomozásokba és az ítéletekbe – vagyis búcsút inthetünk a semlegességnek.

Különösen érzékeny kérdés a béranyaság EU-szintű elismerésének lehetősége. Ez beavatkozást jelentene a tagállamok családjogi hatáskörébe, és alááshatná a nők és gyermekek védelmére irányuló nemzeti szabályozásokat.

A szabályozást a tagjelölt országoknak is át kell venniük, különben azt kockáztatják, hogy nem tudnak előrelépni a csatlakozási folyamatban.
Brüsszel az egészet „jogok terén elért előrelépésként” igyekszik eladni. A kritikusok szerint azonban valójában fenyegetésről van szó: a társadalom mélyreható átalakításáról, amelyet egy kis ideológiai elit diktál, de mindenki fizeti az árát.

Az Athena Forum szerint a stratégia valójában nem más, mint fenyegetés.

Egy vitatott, tudománytalan koncepciót úgy kezelnek, mintha már törvény lenne – demokratikus vita, bizonyítékok és hatásvizsgálat nélkül

– hangsúlyozza a szervezet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

