Új szintre emelné Brüsszel a genderőrületet

Újabb megdöbbentő javaslattal állt elő Brüsszel a genderkérdés terén. Az „LGBTIQ+ Egyenlőségi Stratégia 2026–2030” elnevezésű dokumentum olyan radikális intézkedéseket tartalmaz, amelyek komoly aggodalmat keltenek számos tagállamban és szakértői körökben egyaránt – írja az Origo.

Illusztráció. Brüsszel szintet lép a genderőrület erőltetésében

Fotó: AFP

A stratégia egyik legvitatottabb pontja, hogy lehetővé tenné a gyermekek számára nemük szabad megválasztását, korhatár nélkül.

Ez azt jelentené, hogy akár kiskorúak is dönthetnek a nemváltásról anélkül, hogy ehhez szülői vagy orvosi beleegyezésre lenne szükség.

A javaslat kritikusai szerint ez súlyosan veszélyezteti a gyermekek egészséges fejlődését és jólétét.