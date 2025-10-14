Robert C. Castel: Hatalmas eredmény a gázai béke

Szerinte Trump huszonegy pontjában van egyfajta paradoxon, hiszen egyrészt azt mondja, hogy a Hamászt le kell fegyverezni, másrészt az egyetlen erőt, amelyik képes erre, az izraeli hadsereget ez a megállapodás megállította.

Ki fogja lefegyverezni Hamászt pontosan?

– hívta fel a figyelmet egy újabb megválaszolásra váró kérdésre.

A megállapodás hátterével kapcsolatban a szakértő elmondta, hogy a Hamász alapvetően két lábon állt. Az egyik láb Irán támogatása volt, de azt a júniusi tizenkét napos háború kirúgta alóla. A másik a Muszlim Testvériséghez tartozó szunnita országok támogatása, mint Katar és Törökország.

Amikor Izrael megtámadta Katart, és tudatosította a katariakban, hogy ez egy sárga lap, egy figyelmeztetés volt, és az országuk belekeveredhet ebbe a háborúba, a katariak tisztában voltak azzal, hogy ez a támadás nem következhetett volna be amerikai jóváhagyás nélkül, akkor kirúgta a Hamász támogatásának másik lábát is

– magyarázta.

Ami pedig Törökországot illeti, ők aligha tartottak attól, hogy Izrael megtámadja őket, azonban Recep Tayyip Erdogan török elnök meglehetősen abszurd helyzetbe navigálta magát, amikor egyrészt azt mondta, hogy ő a palesztinok védelmezője, másrészt arról beszélt, hogy népirtás zajlik Gázában.

Erdogan egy olyan keresztre feszítette fel magát, amit ő ácsolt saját magának

– mutatott rá.

A Hamász területet vesztett, így Erdogan tud azzal érvelni, hogy azért hagyta magára a terrorszervezetet, mert az a palesztinok érdekei ellen dolgozott, így a megállapodás kiutat biztosított számára a politikai csapdából.

Nagy elismerés Trump meghívása

Mint arról beszámoltunk, Donald Trump a Sarm es-Sejk-i konferenciára Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is meghívta.

Robert C. Castel szerint emögött részben politikai számítás is van a jövő tavaszi magyarországi választások előtt.

Mindentől függetlenül a tény az, hogy a magyar miniszterelnök ott volt, és a lengyel miniszterelnök nem volt ott, és más, Magyarországnál sokkal nagyobb és jelentősebb államok vezetői nem voltak ott

– hívta fel a figyelmet.