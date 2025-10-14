TrumpbékeOrbán Viktorgáza

Robert C. Castel: Hatalmas eredmény a gázai béke

Önmagában hatalmas eredmény, hogy az amerikai elnöknek sikerült tető alá hoznia a gázai békemegállapodást. Az pedig Magyarország számára jelent presztízsnövekedést a nemzetközi színtéren, hogy a békekonferenciára Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor magyar kormányfőt is meghívta – mondta lapunknak Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő.

Munkatársunktól
2025. 10. 14. 20:48
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
Hatalmas eredménynek tartja Donald Trump részéről a gázai háború lezárását Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója.

Robert C. Castel szerint hatalmas eredményt ért el Trump Gázában
Robert C. Castel szerint hatalmas eredményt ért el Trump Gázában (Fotó: Magyar Nemzet)

Én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas eredmény, mert először is sikerült egy háborút lezárni

– vélekedett Robert C. Castel.

Ha semmi sem valósul meg Trump hosszú távú terveiből, maga az a tény, hogy sikerült lezárnia egy igen fájdalmas és egy olyan háborút, aminek nem látjuk a végét, az mindenképpen egy nagy eredmény

– magyarázta, hozzátéve, hogy Trump ott járt sikerrel, ahol másokkudarcot vallottak előtte.

A szakértő szerint szintén óriási sikerként értékelhető, hogy sikerült olyan országokat felsorakoztatnia a kezdeményezése mögött, akik a Hamász palesztin terrorszervezet támogatóinak számítottak, például Katart és Törökországot.

Gyakorlatilag egy hét alatt ezeknek az országoknak a politikai orientációja megfordult a Hamász támogatásától a Hamász elszigeteléséig, és ez nem semmi – emelte ki.

Trumpnak ezenfelül egy harmadik dolgot is sikerült elérnie: a Sarm es-Sejk-i konferencián gyakorlatilag aláíratta az elnöki nyilatkozatot azokkal az országokkal, amelyek el tudták volna szabotálni a folyamatot – hangsúlyozta Robert C. Castel, ide sorolva Törökország és Katar mellett Egyiptomot és az Egyesült Arab Emírségeket.

Azt hiszem, ezek a legfontosabb vívmányai ennek a Trump-kezdeményezésnek, még akkor is, hogyha a végén a folyamat nem jár sikerrel

– fogalmazott.

Ami a sikert illeti, a szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy míg az első fázisban világosak voltak ennek a kritériumai (például a túszok kiszabadulása), a második fázisban ez korántsem ilyen egyértelmű.

Viszont hogyha a második fokozatról beszélünk, mondjuk a Hamász lefegyverzéséről, akkor mikor érjük el azt a pontot, amikor azt mondjuk, hogy na, kérem szépen mostantól a Hamász le van fegyverezve? Mi ennek a mércéje?

– tette fel a kérdést.

Tehát itt a sikernek a mércéjével sem vagyunk tisztában, hát még a folyamattal, ahogy elérjük ezt a sikert

– mondta Robert C. Castel.

Szerinte Trump huszonegy pontjában van egyfajta paradoxon, hiszen egyrészt azt mondja, hogy a Hamászt le kell fegyverezni, másrészt az egyetlen erőt, amelyik képes erre, az izraeli hadsereget ez a megállapodás megállította.

Ki fogja lefegyverezni Hamászt pontosan?

– hívta fel a figyelmet egy újabb megválaszolásra váró kérdésre.

A megállapodás hátterével kapcsolatban a szakértő elmondta, hogy a Hamász alapvetően két lábon állt. Az egyik láb Irán támogatása volt, de azt a júniusi tizenkét napos háború kirúgta alóla. A másik a Muszlim Testvériséghez tartozó szunnita országok támogatása, mint Katar és Törökország.

Amikor Izrael megtámadta Katart, és tudatosította a katariakban, hogy ez egy sárga lap, egy figyelmeztetés volt, és az országuk belekeveredhet ebbe a háborúba, a katariak tisztában voltak azzal, hogy ez a támadás nem következhetett volna be amerikai jóváhagyás nélkül, akkor kirúgta a Hamász támogatásának másik lábát is

– magyarázta.

Ami pedig Törökországot illeti, ők aligha tartottak attól, hogy Izrael megtámadja őket, azonban Recep Tayyip Erdogan török elnök meglehetősen abszurd helyzetbe navigálta magát, amikor egyrészt azt mondta, hogy ő a palesztinok védelmezője, másrészt arról beszélt, hogy népirtás zajlik Gázában.

Erdogan egy olyan keresztre feszítette fel magát, amit ő ácsolt saját magának

– mutatott rá.

A Hamász területet vesztett, így Erdogan tud azzal érvelni, hogy azért hagyta magára a terrorszervezetet, mert az a palesztinok érdekei ellen dolgozott, így a megállapodás kiutat biztosított számára a politikai csapdából.

Nagy elismerés Trump meghívása

Mint arról beszámoltunk, Donald Trump a Sarm es-Sejk-i konferenciára Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is meghívta.

Köszönjük, Elnök úr! Megyünk tovább a béke útján!

Köszönjük, Elnök úr! Megyünk tovább a béke útján!

Robert C. Castel szerint emögött részben politikai számítás is van a jövő tavaszi magyarországi választások előtt.

Mindentől függetlenül a tény az, hogy a magyar miniszterelnök ott volt, és a lengyel miniszterelnök nem volt ott, és más, Magyarországnál sokkal nagyobb és jelentősebb államok vezetői nem voltak ott

– hívta fel a figyelmet.

Mint mondta, ezzel Magyarország státuza a nemzetközi rendszerben felértékelődött, mert mit mondott Donald Trump? Azt mondta, hogy az Egyesült Államok szempontjából Magyarország ekvivalens Franciaországgal, Olaszországgal, Nagy-Britanniával a nemzetközi rendszerben. Tehát ez egy óriási bók Magyarországnak, függetlenül attól, hogy milyen politikai számítások vannak mögötte, mert minden meghívás mögött vannak politikai számítások.

Én azt hiszem, hogy ez egy elismerése nem csak Orbán Viktor békepárti politikájának, hanem az elvi hozzáállásának, annak a kultúrharcnak egészéhez, ami a nyugati civilizációban zajlik

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a magyar kormányfő személyében egy közeli szövetségest hívott meg Trump.
Az amerikai elnök láthatóan bizalmat szavazott Orbán Viktornak, és a szakértő szerint nagyon fontos, hogy Magyarország tovább erősítse ezt az amerikai szövetséget.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

