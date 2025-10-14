Robert C. Castel: Hatalmas eredmény a gázai béke

Hatalmas eredménynek tartja Donald Trump részéről a gázai háború lezárását Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója.
Én úgy gondolom, hogy ez egy hatalmas eredmény, mert először is sikerült egy háborút lezárni
– vélekedett Robert C. Castel.
Ha semmi sem valósul meg Trump hosszú távú terveiből, maga az a tény, hogy sikerült lezárnia egy igen fájdalmas és egy olyan háborút, aminek nem látjuk a végét, az mindenképpen egy nagy eredmény
– magyarázta, hozzátéve, hogy Trump ott járt sikerrel, ahol másokkudarcot vallottak előtte.
A szakértő szerint szintén óriási sikerként értékelhető, hogy sikerült olyan országokat felsorakoztatnia a kezdeményezése mögött, akik a Hamász palesztin terrorszervezet támogatóinak számítottak, például Katart és Törökországot.
Gyakorlatilag egy hét alatt ezeknek az országoknak a politikai orientációja megfordult a Hamász támogatásától a Hamász elszigeteléséig, és ez nem semmi – emelte ki.
Trumpnak ezenfelül egy harmadik dolgot is sikerült elérnie: a Sarm es-Sejk-i konferencián gyakorlatilag aláíratta az elnöki nyilatkozatot azokkal az országokkal, amelyek el tudták volna szabotálni a folyamatot – hangsúlyozta Robert C. Castel, ide sorolva Törökország és Katar mellett Egyiptomot és az Egyesült Arab Emírségeket.
Azt hiszem, ezek a legfontosabb vívmányai ennek a Trump-kezdeményezésnek, még akkor is, hogyha a végén a folyamat nem jár sikerrel
– fogalmazott.
Ami a sikert illeti, a szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy míg az első fázisban világosak voltak ennek a kritériumai (például a túszok kiszabadulása), a második fázisban ez korántsem ilyen egyértelmű.
Viszont hogyha a második fokozatról beszélünk, mondjuk a Hamász lefegyverzéséről, akkor mikor érjük el azt a pontot, amikor azt mondjuk, hogy na, kérem szépen mostantól a Hamász le van fegyverezve? Mi ennek a mércéje?
– tette fel a kérdést.
Tehát itt a sikernek a mércéjével sem vagyunk tisztában, hát még a folyamattal, ahogy elérjük ezt a sikert
– mondta Robert C. Castel.