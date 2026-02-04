Amerikai akció Venezuelában: itt van Kína csendes, de veszélyes válasza

A felvetett kérdések tágabb összefüggéseiről a kutató a Magyar Nemzetnek is részletesen beszélt.

Kína kivár Venezuelában

Kína első reakciója egyértelmű volt: Peking többször is nyilvánosan elítélte az amerikai akciót, a nemzetközi jog és az állami szuverenitás megsértésére hivatkozva. Ez nem meglepő, hiszen a kínai külpolitika egyik alapelve a be nem avatkozás, amelyet nemcsak saját magára nézve tart irányadónak, hanem másoktól is elvár – mondta a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, Salát Gergely lapunknak.

Az amerikai lépés automatikusan megnyomta a kínaiaknál a vészcsengőt

– fogalmazott Salát Gergely. Ugyanakkor a határozott retorikán túl Peking érdemi lépéseket nem tett. Ennek oka részben az, hogy Kína mozgástere Venezuelában erősen korlátozott, részben pedig az, hogy az ország valójában nem tartozik a kínai külpolitika kiemelt stratégiai célpontjai közé.