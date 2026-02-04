KínaVenezuelaEgyesült ÁllamokLatin-Amerikagazdaság

Amerikai akció Venezuelában: itt van Kína csendes, de veszélyes válasza

Az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása nem Kína vereségét jelenti, sokkal inkább azt mutatja meg, mekkora mozgástere van Pekingnek a világpolitikában. Bár Kína élesen elítélte Nicolás Maduro elfogását, a hangos tiltakozás mögött inkább kivárás és saját érdekeit szem előtt tartó politika áll – derül ki Salát Gergely elemzéséből és lapunknak adott értékeléséből.

2026. 02. 04.
Donald Trump amerikai elnök, Nicolas Maduró venezuelai elnök, Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök képei Fotó: CONNIE FRANCE Forrás: AFP
Az Egyesült Államok Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásával új helyzetet teremtett Latin-Amerikában, amelyre Kína a nemzetközi színtéren szokatlanul élesen reagált. A látványos diplomáciai tiltakozás mögött azonban nem ideológiai szembenállás, hanem higgadt hatalmi és gazdasági megfontolások húzódnak meg. A venezuelai fordulat nem jelenti sem Kína stratégiai vereségét, sem a világ érdekszférák szerinti újrafelosztását, ugyanakkor fontos tanulságokkal szolgál Peking globális mozgásteréről –  írja Salát Gergely a kínai–venezuelai fejleményeket bemutató elemzésében.

Az amerikai akció után Kína csendesen kivár (Fotó: AFP)
Az amerikai akció után Kína csendesen kivár (Fotó: AFP)

A felvetett kérdések tágabb összefüggéseiről a kutató a Magyar Nemzetnek is részletesen beszélt.

Kína kivár Venezuelában

Kína első reakciója egyértelmű volt: Peking többször is nyilvánosan elítélte az amerikai akciót, a nemzetközi jog és az állami szuverenitás megsértésére hivatkozva. Ez nem meglepő, hiszen a kínai külpolitika egyik alapelve a be nem avatkozás, amelyet nemcsak saját magára nézve tart irányadónak, hanem másoktól is elvár – mondta a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, Salát Gergely lapunknak.

Az amerikai lépés automatikusan megnyomta a kínaiaknál a vészcsengőt

 – fogalmazott Salát Gergely. Ugyanakkor a határozott retorikán túl Peking érdemi lépéseket nem tett. Ennek oka részben az, hogy Kína mozgástere Venezuelában erősen korlátozott, részben pedig az, hogy az ország valójában nem tartozik a kínai külpolitika kiemelt stratégiai célpontjai közé.

Bár Venezuela Kína egyik fontos olajszállítója volt, és Peking jelentős beruházásokat hajtott végre az országban, ezek aránya a teljes kínai külkereskedelemben és energiaimportban elenyésző. 

Összességében Venezuela marginális kérdés Kína számára. Egy kellemetlen veszteség, de nem stratégiai csapás

 – mondta a szakértő.

Salát Gergely szerint egyelőre nem világos, milyen irányt vesz az ország politikai és gazdasági jövője. Elképzelhető, hogy a hatalmi struktúra lényegében érintetlen marad, és a kínai–venezuelai gazdasági együttműködés – akár módosított feltételek mellett – folytatódik. Az sem kizárt azonban, hogy Venezuela hosszabb távon instabilitásba süllyed, ahogy korábban Líbia vagy Szíria esetében történt.

Egy ilyen forgatókönyv gazdaságilag Kínának sem lenne kedvező, politikailag azonban mégis előnyt jelenthet számára. Ha az amerikaiak hosszú távon beleragadnak a venezuelai válság kezelésébe, az leköti az erőforrásaikat, miközben Kína kívülállóként mutathat rá az amerikai beavatkozás következményeire – magyarázta a kutató.

Globális szinten Kína már most profitálhat a kialakult helyzetből. A globális Dél számos országában – Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában – mély bizalmatlanság övezi az amerikai beavatkozásokat. Az Egyesült Államok fellépése sok kormány számára intő jel, míg Kína következetesen azt az üzenetet közvetíti, hogy megbízható partnerként nem avatkozik be más országok belügyeibe.

Ez a narratíva kifejezetten erősíti Kína presztízsét

 – hangsúlyozta a szakértő. Peking minden megszólalásában erre épít: az amerikai beavatkozások instabilitást hoznak, míg Kína kiszámítható és biztonságos partner.

Borítókép: Peruban helyiek az elnökök fotóival (Fotó: AFP)

