Az Egyesült Államok Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásával új helyzetet teremtett Latin-Amerikában, amelyre Kína a nemzetközi színtéren szokatlanul élesen reagált. A látványos diplomáciai tiltakozás mögött azonban nem ideológiai szembenállás, hanem higgadt hatalmi és gazdasági megfontolások húzódnak meg. A venezuelai fordulat nem jelenti sem Kína stratégiai vereségét, sem a világ érdekszférák szerinti újrafelosztását, ugyanakkor fontos tanulságokkal szolgál Peking globális mozgásteréről – írja Salát Gergely a kínai–venezuelai fejleményeket bemutató elemzésében.
Amerikai akció Venezuelában: itt van Kína csendes, de veszélyes válasza
Az Egyesült Államok venezuelai beavatkozása nem Kína vereségét jelenti, sokkal inkább azt mutatja meg, mekkora mozgástere van Pekingnek a világpolitikában. Bár Kína élesen elítélte Nicolás Maduro elfogását, a hangos tiltakozás mögött inkább kivárás és saját érdekeit szem előtt tartó politika áll – derül ki Salát Gergely elemzéséből és lapunknak adott értékeléséből.
A felvetett kérdések tágabb összefüggéseiről a kutató a Magyar Nemzetnek is részletesen beszélt.
Kína kivár Venezuelában
Kína első reakciója egyértelmű volt: Peking többször is nyilvánosan elítélte az amerikai akciót, a nemzetközi jog és az állami szuverenitás megsértésére hivatkozva. Ez nem meglepő, hiszen a kínai külpolitika egyik alapelve a be nem avatkozás, amelyet nemcsak saját magára nézve tart irányadónak, hanem másoktól is elvár – mondta a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, Salát Gergely lapunknak.
Az amerikai lépés automatikusan megnyomta a kínaiaknál a vészcsengőt
– fogalmazott Salát Gergely. Ugyanakkor a határozott retorikán túl Peking érdemi lépéseket nem tett. Ennek oka részben az, hogy Kína mozgástere Venezuelában erősen korlátozott, részben pedig az, hogy az ország valójában nem tartozik a kínai külpolitika kiemelt stratégiai célpontjai közé.
További Külföld híreink
Bár Venezuela Kína egyik fontos olajszállítója volt, és Peking jelentős beruházásokat hajtott végre az országban, ezek aránya a teljes kínai külkereskedelemben és energiaimportban elenyésző.
Összességében Venezuela marginális kérdés Kína számára. Egy kellemetlen veszteség, de nem stratégiai csapás
– mondta a szakértő.
Salát Gergely szerint egyelőre nem világos, milyen irányt vesz az ország politikai és gazdasági jövője. Elképzelhető, hogy a hatalmi struktúra lényegében érintetlen marad, és a kínai–venezuelai gazdasági együttműködés – akár módosított feltételek mellett – folytatódik. Az sem kizárt azonban, hogy Venezuela hosszabb távon instabilitásba süllyed, ahogy korábban Líbia vagy Szíria esetében történt.
Egy ilyen forgatókönyv gazdaságilag Kínának sem lenne kedvező, politikailag azonban mégis előnyt jelenthet számára. Ha az amerikaiak hosszú távon beleragadnak a venezuelai válság kezelésébe, az leköti az erőforrásaikat, miközben Kína kívülállóként mutathat rá az amerikai beavatkozás következményeire – magyarázta a kutató.
További Külföld híreink
Globális szinten Kína már most profitálhat a kialakult helyzetből. A globális Dél számos országában – Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában – mély bizalmatlanság övezi az amerikai beavatkozásokat. Az Egyesült Államok fellépése sok kormány számára intő jel, míg Kína következetesen azt az üzenetet közvetíti, hogy megbízható partnerként nem avatkozik be más országok belügyeibe.
Ez a narratíva kifejezetten erősíti Kína presztízsét
– hangsúlyozta a szakértő. Peking minden megszólalásában erre épít: az amerikai beavatkozások instabilitást hoznak, míg Kína kiszámítható és biztonságos partner.
Borítókép: Peruban helyiek az elnökök fotóival (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Pénz és piac: Ukrajna elvárásai Európával szemben
Kiderült, hogy mit akarnak az ukránok.
Svédország után Dánia is felpörgeti a kitoloncolásokat
A Migrációkutató Intézet elemzése.
A migrációs paktum teljesítése milliárdos terhet ró Írországra + videó
Már 2023 végén figyelmeztették a kormányt.
Terrorpropaganda a New York Times hasábjain?
Magas rangú Hamász-tisztként leplezték le a lap gázai vendégszerzőjét.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Pénz és piac: Ukrajna elvárásai Európával szemben
Kiderült, hogy mit akarnak az ukránok.
Svédország után Dánia is felpörgeti a kitoloncolásokat
A Migrációkutató Intézet elemzése.
A migrációs paktum teljesítése milliárdos terhet ró Írországra + videó
Már 2023 végén figyelmeztették a kormányt.
Terrorpropaganda a New York Times hasábjain?
Magas rangú Hamász-tisztként leplezték le a lap gázai vendégszerzőjét.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!