Trumpot kérte számon az ukrán politikus

Kritikusan fontosnak tartja az Egyesült Államok támogatását Kijev polgármestere. Vitalij Klicsko szerint a Trump-adminisztrációnak Ukrajna oldalán kell állnia.

2026. 02. 23. 18:59
Vitalij Klicsko kijevi polgármester Fotó: AFP
A Sky News tudósítása szerint Vitalij Klicsko kijevi polgármester felszólította Donald Trumpot, hogy a béketárgyalásokon „Ukrajna oldalán” foglaljon állást – hívta fel a figyelmet posztjában Vukics Ferenc katonai és biztonságpolitikai szakértő.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester felszólította Donald Trumpot, hogy a béketárgyalásokon „Ukrajna oldalán” foglaljon állást
Vitalij Klicsko kijevi polgármester felszólította Donald Trumpot, hogy a béketárgyalásokon „Ukrajna oldalán” foglaljon állást (Fotó: AFP)

Kijev polgármestere hozzátette, hogy az amerikai elnök üzeneteit olykor nehezen érti

– folytatta.

A Trevor Phillips vezette Sunday Morning című műsorban Klicsko hangsúlyozta: „kritikusan fontos, hogy Washington az ország oldalán álljon az Oroszország elleni küzdelemben”. Arra a kérdésre, hogy bízik-e benne, hogy az amerikai elnök támogatni fogja Ukrajna területi igényeit a béketárgyalásokon, a polgármester így fogalmazott: „Az Egyesült Államok rendkívül fontos. Kritikusan fontos” – idézte Vukics Ferenc.

A szakértő szerint Klicsko úgy véli, hogy Washington azzal is a szélesebb stabilitást szolgálhatja, ha Kijev mögé áll: „Ha megvédjük nemzeti érdekeinket, ha békéről, ha demokráciáról beszélünk, a Trump-adminisztrációnak Ukrajna oldalán kell állnia” – szögezte le a kijevi polgármester.

Klicsko kiemelte, hogy Ukrajna Európa legnagyobb országa, és a legnagyobb európai ország stabilitása az egész régió stabilitását megalapozhatja.

Amikor azonban arról kérdezték, hogy megbízik-e Trumpban, Klicsko hosszú szünetet tartott, majd közölte, hogy megpróbál bízni benne, de »Trump békeüzeneteit Ukrajnával kapcsolatban időnként nehezen értem. A béke Ukrajna számára rendkívül fontos«

– zárta bejegyzését Vukics Ferenc.

Borítókép: Vitalij Klicsko kijevi polgármester (Fotó: AFP)

