Több sebből vérzik Macron terve

Furcsa irányt vett a francia politika, miután a parlament nemrég megszavazta azt a törvénytervezetet, amely megtiltaná a közösségi média használatát a tizenöt év alattiak számára. Emmanuel Macron francia elnök azonban a kivitelezés részleteiről beszélve elszólta magát: a tervek szerint a gyakorlatban minden francia közösségimédia-felhasználónak igazolnia kellene az életkorát, akár biometrikus módszerekkel is.

Macron tervei egy megfigyelőállam irányába is mutathatnak. Fotó: Serge Tenani/Hans Lucas

Sok év után a nyugat-európai országok vezetői is kezdik belátni, hogy a zsugorodó népességű Európában a gyermekvédelem szerepe kiemelkedő. A francia „gyermekvédelem” azonban egészen furcsa irányt vett. A parlament ugyanis nemrég megszavazta azt a törvényjavaslatot, amelyet ha jóváhagy a szenátus, betiltja a közösségi média használatát a tizenöt év alattiak számára.