Marokkóesőzésárvíz

Marokkóban több mint 143 ezer embert evakuáltak a heves esők miatt

Több mint 143 ezer embert menekítettek ki otthonából péntek óta, többnyire elővigyázatosságból. Marokkó északnyugati részén a szokatlanul heves esők, illetve a telített tározók vizének leeresztése okozta árvizek miatt adtak ki figyelmeztetést. A hatóságok több tartományban meteorológiai figyelmeztetést adtak ki – közölte csütörtökön a belügyminisztérium.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 21:28
Árvíz Marokkóban Fotó: - Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A viharos időjárás miatt leállt a Marokkó és Spanyolország közötti hajóközlekedés is.

An orchard of citrus trees stand in flood water in the Sidi Kacem region, in northwestern Morocco on February 5, 2026. More than 100,000 people have been evacuated since January 30, 2026, in the northwest of the country, mainly as a precaution, following exceptional rainfall that led authorities to place several provinces under weather alert. (Photo by AFP)
Marokkó északnyugati részén a szokatlanul heves esők, illetve a telített tározók vizének leeresztése okozta árvizek miatt adtak ki figyelmeztetést
Fotó: AFP

A meteorológiai szolgálat már a múlt héten vörös figyelmeztetést adott ki a várható – gyakran viharos – esők miatt, az előrejelzés szerint a lehulló csapadék mennyisége helyenként elérheti a 100-150 millimétert is.

A tárca szerint a veszélyre és a várható károk nagyságára tekintettel több mint 143 ezer embert evakuáltak a Tangertől nem egészen 100 kilométerre délre fekvő Larás tartományban, illetve a környező területeken péntek óta.

A heves esők miatt megemelkedett a Lukkusz és más folyók vízszintje, ami több városban, közöttük Kszar-el-Kbir mezővárosban árvizet okozott. Az evakuáltak többsége a 120 ezer lakosú Kszar-el-Kbir lakója, ahonnan a lakosok 85 százalékát menekítették ki. A műszaki és vízügyi minisztérium szerdai tájékoztatása szerint a Kszar-el-Kbir közelében található Ued-el-Mahazin gátjánál a víztározó töltöttsége történelmi rekordot – 146,85 százalékot – ért el.

A viharos időjárás megrongált különböző ültetvényeket – avokádó, burgonya, olajbogyó –, fennakadásokat okozott a kikötők működésében és késleltette a hajózást. Az időjárási veszélyek miatt több városban szünetel az oktatás.

Az utóbbi fél évben rekordnak számító, 150 milliméternyi csapadékmennyiséget jegyeztek fel Marokkóban, ami 32,5 százalékkal haladta meg a szokásos éves mennyiséget. December közepén meghalt 37 ember az Atlanti-óceán partján fekvő Szafiban a heves esőzések okozta hirtelen árvizekben.

Borítókép: Árvíz Marokkóban (Fotó: AFP) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkönyvtár

Ünnep az MTA-ban

Bayer Zsolt avatarja

Éljen az akadémiai szabadság!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.