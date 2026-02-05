Marokkóban több mint 143 ezer embert evakuáltak a heves esők miatt

A viharos időjárás miatt leállt a Marokkó és Spanyolország közötti hajóközlekedés is.

Marokkó északnyugati részén a szokatlanul heves esők, illetve a telített tározók vizének leeresztése okozta árvizek miatt adtak ki figyelmeztetést

Fotó: AFP

A meteorológiai szolgálat már a múlt héten vörös figyelmeztetést adott ki a várható – gyakran viharos – esők miatt, az előrejelzés szerint a lehulló csapadék mennyisége helyenként elérheti a 100-150 millimétert is.

Bouanane bridge and entire neighbourhoods in Tetouan, Morocco overwhelmed by flash floods as the Martil River overflows.

Bouanane bridge and entire neighbourhoods in Tetouan, Morocco overwhelmed by flash floods as the Martil River overflows.

Bridge #geoposted 35.559389,-5.371804

A tárca szerint a veszélyre és a várható károk nagyságára tekintettel több mint 143 ezer embert evakuáltak a Tangertől nem egészen 100 kilométerre délre fekvő Larás tartományban, illetve a környező területeken péntek óta.

Storm Leonardo displaces 140,000 as heavy floods hit northern Morocco

by @roscarroll_ via @AlMonitor — Elke Götze (@Pucemargine) February 5, 2026

A heves esők miatt megemelkedett a Lukkusz és más folyók vízszintje, ami több városban, közöttük Kszar-el-Kbir mezővárosban árvizet okozott. Az evakuáltak többsége a 120 ezer lakosú Kszar-el-Kbir lakója, ahonnan a lakosok 85 százalékát menekítették ki. A műszaki és vízügyi minisztérium szerdai tájékoztatása szerint a Kszar-el-Kbir közelében található Ued-el-Mahazin gátjánál a víztározó töltöttsége történelmi rekordot – 146,85 százalékot – ért el.

More than 50,000 people have been evacuated from their homes in northern Morocco due to severe weather and heavy rainfall affecting several provinces, the interior ministry said

➡️ https://t.co/Fy0eu78Td0 pic.twitter.com/3HE8eMlFIy — africanews (@africanews) February 5, 2026

A viharos időjárás megrongált különböző ültetvényeket – avokádó, burgonya, olajbogyó –, fennakadásokat okozott a kikötők működésében és késleltette a hajózást. Az időjárási veszélyek miatt több városban szünetel az oktatás.

Az utóbbi fél évben rekordnak számító, 150 milliméternyi csapadékmennyiséget jegyeztek fel Marokkóban, ami 32,5 százalékkal haladta meg a szokásos éves mennyiséget. December közepén meghalt 37 ember az Atlanti-óceán partján fekvő Szafiban a heves esőzések okozta hirtelen árvizekben.

