Marokkóban több mint 143 ezer embert evakuáltak a heves esők miatt

A viharos időjárás miatt leállt a Marokkó és Spanyolország közötti hajóközlekedés is.
A meteorológiai szolgálat már a múlt héten vörös figyelmeztetést adott ki a várható – gyakran viharos – esők miatt, az előrejelzés szerint a lehulló csapadék mennyisége helyenként elérheti a 100-150 millimétert is.
A tárca szerint a veszélyre és a várható károk nagyságára tekintettel több mint 143 ezer embert evakuáltak a Tangertől nem egészen 100 kilométerre délre fekvő Larás tartományban, illetve a környező területeken péntek óta.
A heves esők miatt megemelkedett a Lukkusz és más folyók vízszintje, ami több városban, közöttük Kszar-el-Kbir mezővárosban árvizet okozott. Az evakuáltak többsége a 120 ezer lakosú Kszar-el-Kbir lakója, ahonnan a lakosok 85 százalékát menekítették ki. A műszaki és vízügyi minisztérium szerdai tájékoztatása szerint a Kszar-el-Kbir közelében található Ued-el-Mahazin gátjánál a víztározó töltöttsége történelmi rekordot – 146,85 százalékot – ért el.
A viharos időjárás megrongált különböző ültetvényeket – avokádó, burgonya, olajbogyó –, fennakadásokat okozott a kikötők működésében és késleltette a hajózást. Az időjárási veszélyek miatt több városban szünetel az oktatás.
Az utóbbi fél évben rekordnak számító, 150 milliméternyi csapadékmennyiséget jegyeztek fel Marokkóban, ami 32,5 százalékkal haladta meg a szokásos éves mennyiséget. December közepén meghalt 37 ember az Atlanti-óceán partján fekvő Szafiban a heves esőzések okozta hirtelen árvizekben.
Borítókép: Árvíz Marokkóban (Fotó: AFP)
