Botrány az olaszoknál: migránsoknak állítottak ki hamis papírokat

Megdöbbentő eset keltett felháborodást az észak-olaszországi Ravenna városában. A hatóságok hat orvost vádolnak azzal, hogy hamis orvosi igazolásokat állítottak ki migránsoknak, akik így elkerülték a deportálást.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 6:25
Fotó: FILIPPO MONTEFORTE Forrás: AFP
Az olasz hatóságok vizsgálódnak, miután felmerült a gyanú, hogy hat orvos is érintett lehet a hamis felmentések ügyében Ravennában. A vádak szerint a Santa Maria delle Croci kórház több munkatársa is hamis orvosi felmentéseket adott migránsoknak, akik így elkerülték a deportálást – írja az Origo

A vádak szerint az orvosok migránsoknak állítottak ki hamis felmentő papírokat
A vádak szerint az orvosok migránsoknak állítottak ki hamis felmentő papírokat 
Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Az eddigi adatok alapján a hat orvos több esetben is specifikus, az utazásra vonatkozó felmentést adott a migránsoknak, akik így jogilag mentesültek a deportálás alól. A hatóságok most azt vizsgálják, hogy az orvosok valóban ezzel a céllal írták-e meg a dokumentumokat, valamint azt is, hogy összehangoltan cselekedtek-e. 

A nyomozók számára ugyanis gyanút keltően hasonlóak voltak az orvosi hivatkozási alapok, ezek alapján pedig nem zárták ki a bűncselekmény lehetőségét se. 

Maguk az érintettek tagadják a vádakat, azonban a városban több politikus is arról beszélt, hogy amennyiben bizonyosságot nyer az eset, úgy az orvosokra a legsúlyosabb büntetést kell kérni. Az orvosokat tömörítő szervezetek – így a szakszervezet is – azonban határozottan kiálltak a gyanúsítottak döntése mellett. Véleményük szerint ugyanis az orvosi alapok az irányelveknek megfelelőek, a politikának pedig nem tiszte beleszólni az orvosok munkájába. 

Tiltakozásokat jelentett be több szervezet, köztük az orvosi szakszervezet is. 

Olaszországban az elmúlt időszakban egyre nagyobb problémát jelent a migrációval párhuzamosan növekvő bűnözés. Nemrég a szícilíai ügyészség hét év letöltendő börtönbüntetést kért arra a három marokkói férfira, akik még a nyár folyamán szexuálisan bántalmaztak két magyar turistanőt.

Borítókép: Egy római tárgyalóterem (Fotó: AFP)

