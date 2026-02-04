Felháborodtak a német Zöldek a nemzeti színeken

Az arnsbergi Zöldek különösen élesen reagáltak. Verena Verspohl, a párt városi frakcióvezetője az Instagramon azt írta:

Egy szivárványlépcsőt egyik napról a másikra fekete–piros–aranyra átfújni egyértelmű szélsőjobboldali üzenet a sokszínűség, a queerek és a színes társadalom ellen, és a nacionalizmus mellett.

Verspohl egy videót is közzétett, amelyben hasonló hangnemben nyilatkozott. A felvételen kijelentette:

Fessétek ki otthon a nemzeti színekkel, akasszátok ki a zászlót a kertbe, csináljatok, amit akartok – ez engem nem érdekel. De ez közterület, és ez így egyszerűen elfogadhatatlan.

A nemzeti színek miatt a város feljelentést tett

Arnsberg városvezetése nem hagyta annyiban az esetet. A város rendőrségi feljelentést tett közvagyon megrongálása miatt. Ralf Paul Bittner szociáldemokrata (SPD) polgármester közölte: a szivárványlépcső „a nyitottságot, a sokszínűséget és a kölcsönös tiszteletet” jelképezi a városban.

Bittner hangsúlyozta, hogy mivel az átfestés egyeztetés nélkül történt, az közterület megrongálásának minősül, függetlenül attól, milyen színekkel vagy milyen indíttatásból történt.

A polgármester ugyanakkor hozzátette: a német nemzeti színek önmagukban „a szabadságot, a jogállamiságot és az emberi méltóságot” jelképezik, de nem szabad azokat „más értékekkel szembeállítani”. A helyi sajtó szerint a város külön tartálykocsit rendelt, hogy eltávolítsák a nemzeti színeket a lépcsőről.

Nem ez az első eset

A szivárványlépcsőt eredetileg 2025 júliusában festették ki egy közeli iskola projektje keretében, ám röviddel később már akkor is fekete festékkel mázolták le. A polgármester akkor „a közösség látható jelképe elleni támadásnak” nevezte az incidenst.