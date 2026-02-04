A nemzeti színek tiltottak? A botrány a városban található szivárványlépcső körül robbant ki, amelyet az elmúlt időszakban már többször is átfestettek ismeretlenek. A legutóbbi eset hétvégén történt, amikor a lépcső ismét a német nemzeti színekre lett átfestve, írja az Origo.
Felháborodtak a német Zöldek a nemzeti színeken
Az arnsbergi Zöldek körében botrányt váltott ki, hogy ismeretlenek a helyi „szivárványlépcsőt” a német nemzeti színekre festették át. A párt helyi vezetői azonnal szélsőjobboldali provokációról beszéltek, miközben a városvezetés rongálás miatt feljelentést tett a rendőrségen.
Az arnsbergi Zöldek különösen élesen reagáltak. Verena Verspohl, a párt városi frakcióvezetője az Instagramon azt írta:
Egy szivárványlépcsőt egyik napról a másikra fekete–piros–aranyra átfújni egyértelmű szélsőjobboldali üzenet a sokszínűség, a queerek és a színes társadalom ellen, és a nacionalizmus mellett.
Verspohl egy videót is közzétett, amelyben hasonló hangnemben nyilatkozott. A felvételen kijelentette:
Fessétek ki otthon a nemzeti színekkel, akasszátok ki a zászlót a kertbe, csináljatok, amit akartok – ez engem nem érdekel. De ez közterület, és ez így egyszerűen elfogadhatatlan.
A nemzeti színek miatt a város feljelentést tett
Arnsberg városvezetése nem hagyta annyiban az esetet. A város rendőrségi feljelentést tett közvagyon megrongálása miatt. Ralf Paul Bittner szociáldemokrata (SPD) polgármester közölte: a szivárványlépcső „a nyitottságot, a sokszínűséget és a kölcsönös tiszteletet” jelképezi a városban.
Bittner hangsúlyozta, hogy mivel az átfestés egyeztetés nélkül történt, az közterület megrongálásának minősül, függetlenül attól, milyen színekkel vagy milyen indíttatásból történt.
A polgármester ugyanakkor hozzátette: a német nemzeti színek önmagukban „a szabadságot, a jogállamiságot és az emberi méltóságot” jelképezik, de nem szabad azokat „más értékekkel szembeállítani”. A helyi sajtó szerint a város külön tartálykocsit rendelt, hogy eltávolítsák a nemzeti színeket a lépcsőről.
Nem ez az első eset
A szivárványlépcsőt eredetileg 2025 júliusában festették ki egy közeli iskola projektje keretében, ám röviddel később már akkor is fekete festékkel mázolták le. A polgármester akkor „a közösség látható jelképe elleni támadásnak” nevezte az incidenst.
Borítókép: Illusztráció Német zászló (Fotó: AFP/John Macdougall)
