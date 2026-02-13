„Nézzük csak, hogy Magyar Péter kiknek keresi a kegyeit!”

„A lengyel Magyar Péter, Donald Tusk, a brüsszeli mainstream egyik kedvence, aki 43,4 milliárd európai uniós hitelből fegyverkezne Lengyelországban” és „hű külügyi fegyverhordója, a magyargyűlölő Radoslaw Sikorski, aki a háborús politika egyik leghangosabb és legelvetemültebb varsói liberális támogatója” – sorolta Szánthó Miklós a közösségi oldalán.
A főigazgató kiemelte:
Amikor Európa a háború árnyékában él, nem mindegy, ki milyen irányba vezetné Magyarországot. Több fegyver, több pénz, magyar katonák a frontra? Eszkaláció? Európa versenyképességének teljes lerombolása? Hazánk nem ezt érdemli, csak egy biztos választás van!
Borítókép: Magyar Péter
