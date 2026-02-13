Magyar PéterSzánthó MiklósDonald Tusk

„Nézzük csak, hogy Magyar Péter kiknek keresi a kegyeit!”

Nézzük csak, hogy Magyar Péter kiknek keresi a kegyeit – írta a közösségi oldalán Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ főigazgatója egy videót osztott meg arról, kivel is találkozott Magyar Péter a Müncheni Biztonsági Konferencián.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 21:47
Képen: Magyar Péter a Tisza párt elnöke,
Főhet Magyar Péter feje Fotó: Máté Krisztián
„A lengyel Magyar Péter, Donald Tusk, a brüsszeli mainstream egyik kedvence, aki 43,4 milliárd európai uniós hitelből fegyverkezne Lengyelországban” és „hű külügyi fegyverhordója, a magyargyűlölő Radoslaw Sikorski, aki a háborús politika egyik leghangosabb és legelvetemültebb varsói liberális támogatója” – sorolta Szánthó Miklós a közösségi oldalán. 

A főigazgató kiemelte: 

Amikor Európa a háború árnyékában él, nem mindegy, ki milyen irányba vezetné Magyarországot. Több fegyver, több pénz, magyar katonák a frontra? Eszkaláció? Európa versenyképességének teljes lerombolása? Hazánk nem ezt érdemli, csak egy biztos választás van!

Borítókép: Magyar Péter

