A biztonsági erők a pénteki és szombati rajtaütések, illetve még folyamatban levő műveletek során végeztek a fegyveresekkel – mondta el Szarfaraz Bugti, a beludzsisztáni kormányzat vezetője újságírók előtt Kvettában. Hozzátette: az összetűzésekben a biztonsági erők 17 tagja és 31 civil is életét vesztette.
Több mint 140 szakadár fegyverest öltek meg a pakisztáni biztonsági erők Beludzsisztánban
A pakisztáni biztonsági erők 145 fegyveres lázadót öltek meg 40 óra leforgása alatt a szélsőséges szeparatisták összehangolt támadásai után a délnyugat-pakisztáni Beludzsisztán tartományban – közölték a helyi hatóságok vasárnap.
A pakisztáni hadsereg szombaton arról adott hírt, hogy legkevesebb 92 szélsőséges vesztette életét Beludzsisztánban a biztonsági erők és beludzs szakadár fegyveresek között kitört összecsapásokban azt követően, hogy a szeparatisták szerte a tartományban 12 helyszínen indítottak összehangolt támadást a biztonsági erők ellen.
A lázadók a többi között egy magas biztonsági fokozatú börtönt, rendőrőrsöket, valamint félkatonai szervezetek létesítményeit rohamozták meg.
Támadás érte a tartomány székhelyét, Kvettát is, ahol több rendőrt megöltek, és biztonsági források szerint öngyilkos merényletek is történtek. A
pakisztáni hadsereg szombaton azt állította: a támadásokat „India által pénzelt fegyveresek” hajtották végre.
Az indiai külügyminisztérium vasárnapi közleményében határozottan visszautasította Pakisztán – szerinte alaptalan – vádjait, és arra intette Iszlámábádot, hogy ehelyett inkább foglalkozzon a térségben élők régóta fennálló követeléseivel. Az Iránnal és Afganisztánnal határos Beludzsisztán tartomány természeti erőforrásokban gazdag terület, egyben Pakisztán legnagyobb és legszegényebb tartománya. Beludzs szeparatisták évtizedek óta harcolnak a nagyobb önrendelkezésért, illetve azért, hogy több részesedést kapjanak a régió erőforrásaiból származó jövedelmekből. A legutóbbi összehangolt támadás elkövetőjeként a Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg jelentkezett.
Borítókép: Egy csoport iráni beludzs nő áll az utcán a határvárosban, Zahedanban, Irán keleti határán, Afganisztán közelében, Szisztán és Beludzsisztán tartományban, 1486 km-re (924 mérföldre) Teherántól keletre (Fotó: AFP)
Donald Trump: Venezuela komoly bevételhez jut majd az Egyesült Államok révén eladott, onnan szármaszó kőolajból
Az amerikai elnök újságíróknak azt mondta, Dulcy Rodriguez ideiglenes elnök vezette venezuelai kormányzat jelenleg jó munkát végez és jó kapcsolatot sikerült kialakítani vele.
A Tisza testvérpártja adóemeléssel indított, Európában tovább tombol a háborús pszichózis
Napi külpolitikai hírösszefoglaló.
Lemondásának okairól beszélt a bolgár elnök
Rumen Radev, Bulgária volt elnöke részletesen beszélt döntésének hátteréről és az ország helyzetéről.
Közel száz rendőr megsérült a torinói összecsapásokban
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Torinóba utazott, hogy szolidaritását fejezze ki a rendfenntartó iránt és meglátogatta a kórházban ápolt rendőröket.
