Több mint 140 szakadár fegyverest öltek meg a pakisztáni biztonsági erők Beludzsisztánban

A pakisztáni biztonsági erők 145 fegyveres lázadót öltek meg 40 óra leforgása alatt a szélsőséges szeparatisták összehangolt támadásai után a délnyugat-pakisztáni Beludzsisztán tartományban – közölték a helyi hatóságok vasárnap.

2026. 02. 02. 2:02
Egy csoport iráni beludzs nő áll az utcán a határvárosban, Zahedanban, Irán keleti határán, Afganisztán közelében, Szisztán és Beludzsisztán tartományban, 1486 km-re (924 mérföldre) Teherántól keletre Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL Forrás: NurPhoto
A biztonsági erők a pénteki és szombati rajtaütések, illetve még folyamatban levő műveletek során végeztek a fegyveresekkel – mondta el Szarfaraz Bugti, a beludzsisztáni kormányzat vezetője újságírók előtt Kvettában. Hozzátette: az összetűzésekben a biztonsági erők 17 tagja és 31 civil is életét vesztette. 

A pakisztáni biztonsági erők a pénteki és szombati rajtaütések, illetve még folyamatban levő műveletek során végeztek a fegyveresekkel - mondta el Szarfaraz Bugti, a beludzsisztáni kormányzat vezetője újságírók előtt Kvettában Fotó: BANARAS KHAN / AFP
A pakisztáni hadsereg szombaton arról adott hírt, hogy legkevesebb 92 szélsőséges vesztette életét Beludzsisztánban a biztonsági erők és beludzs szakadár fegyveresek között kitört összecsapásokban azt követően, hogy a szeparatisták szerte a tartományban 12 helyszínen indítottak összehangolt támadást a biztonsági erők ellen. 

A lázadók a többi között egy magas biztonsági fokozatú börtönt, rendőrőrsöket, valamint félkatonai szervezetek létesítményeit rohamozták meg. 

Támadás érte a tartomány székhelyét, Kvettát is, ahol több rendőrt megöltek, és biztonsági források szerint öngyilkos merényletek is történtek. A

 pakisztáni hadsereg szombaton azt állította: a támadásokat „India által pénzelt fegyveresek” hajtották végre. 

Az indiai külügyminisztérium vasárnapi közleményében határozottan visszautasította Pakisztán – szerinte alaptalan – vádjait, és arra intette Iszlámábádot, hogy ehelyett inkább foglalkozzon a térségben élők régóta fennálló követeléseivel. Az Iránnal és Afganisztánnal határos Beludzsisztán tartomány természeti erőforrásokban gazdag terület, egyben Pakisztán legnagyobb és legszegényebb tartománya. Beludzs szeparatisták évtizedek óta harcolnak a nagyobb önrendelkezésért, illetve azért, hogy több részesedést kapjanak a régió erőforrásaiból származó jövedelmekből. A legutóbbi összehangolt támadás elkövetőjeként a Beludzsisztáni Felszabadítási Hadsereg jelentkezett.

Borítókép: Egy csoport iráni beludzs nő áll az utcán a határvárosban, Zahedanban, Irán keleti határán, Afganisztán közelében, Szisztán és Beludzsisztán tartományban, 1486 km-re (924 mérföldre) Teherántól keletre (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
