Portugáliában vasárnap tartják az elnökválasztás második fordulóját

Portugáliában vasárnap tartják az elnökválasztás második fordulóját. Két jelölt áll egymással szemben: a szocialista António José Seguro és a jobboldali André Ventura.

Forrás: MTI2026. 02. 08. 11:20
Andre Ventura és Jose Antonio Seguro Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA Forrás: AFP
Mintegy 11 millióan jogosultak szavazni. A portugál szavazóhelyiségek este 7 órakor zárnak, az Azori-szigeteken a szavazás egy órával tovább tart.

A jobboldali André Ventura. Kihívója a szocialista António José Seguro lesz Portugáliában
Fotó: AFP

A 63 éves Antonio José Seguro a baloldalt képviseli: az 1990-es évek elején a szocialista ifjúsági szervezet vezetője volt, majd parlamenti képviselő, végül sportminiszter lett Antonio Guterres miniszterelnök mellett. Választási kampányában a demokrácia és a közszolgáltatások védelmezését hirdette.

A 43 éves André Ventura a jobboldali Chega (Elég) párt elnöke. Pártja tavaly a jobboldali kormány első számú ellenzéki erejévé vált. A politikus először televíziós futballkommentátorként vált ismertté, később a politikában kezdett el karriert építeni.

Ventura 2019-ben alapított saját pártot, amelynek egyetlen képviselőjeként került be a parlamentbe, a korrupció és a bevándorlás elleni küzdelem ígéretével. A 2021-es elnökválasztáson a harmadik helyen végzett, alig lemaradva a szocialista jelölttől, 11,9 százalékos szavazati aránnyal.

Az elnökválasztás első fordulójában António José Seguro (PS) a szavazatok 31,1 százalékát szerezte meg. André Ventura (Chega) a második helyen végzett a szavazatok 23,5 százalékával.

A választás győztese a konzervatív Marcelo Rebelo de Sousa utódja lesz, aki két alkalommal is az első fordulóban nyert. A demokrácia bevezetése óta Portugáliában csak egy elnökválasztás dőlt el a második fordulóban, 1986-ban. Az általános választáson megválasztott portugál elnöknek nincs végrehajtó hatalma, de válság esetén döntőbírói szerepet tölthet be, és joga van feloszlatni a parlamentet, hogy parlamenti választásokat írjon ki.

Borítókép: Antonio José Seguro és André Ventura (Fotó: AFP)

