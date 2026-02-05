Rendkívüli

Donald Trump: Orbán Viktor soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének

Az orosz nemzet ereje nem csupán a fegyverekben, hanem a sokszínű népek történelmi sorsközösségében és testvéri összetartásában rejlik – ez volt a fő üzenete Vlagyimir Putyin orosz elnök beszédének, amellyel ünnepélyesen megnyitotta az „Oroszországi népek egységének évét”. A moszkvai „Oroszország” Nemzeti Központban tartott eseményen Putyin párhuzamot vont a múlt honvédő háborúi és az orosz–ukrán háború között, hangsúlyozva, hogy a külső fenyegetésekkel szemben mindig a belső kohézió volt az ország legfőbb védvonala.

2026. 02. 05. 19:05
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: AFP
Vlagyimir Putyin orosz elnök a „Tudás” (Znanyije) társaság által szervezett Oroszország – a családok családja elnevezésű rendezvénysorozaton jelentette be a tematikus év kezdetét – számol be róla a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a tematikus év nyitányát jelző ünnepségen
Vlagyimir Putyin orosz elnök a tematikus év nyitányát jelző ünnepségen (Fotó: AFP)

Oroszország győzelmeinek és történelmi eredményeinek alapköve a nemzetek közötti megbonthatatlan egység – emelte ki beszédében az államfő. Putyin érzelmes hangon szólt a fronton harcoló katonákról, akik a „különleges katonai művelet”, vagyis az orosz–ukrán háború frontján példát mutatnak az összetartozásból.

Harcosaink, hőseink a frontvonalon, etnikai hovatartozástól és vallási különbségektől függetlenül testvérnek szólítják egymást. És ez nagyon sokat jelent

– fogalmazott az elnök.

Putyin rámutatott arra a történelmi folytonosságra, amely Oroszország multikulturális szövetét jellemzi. Szavai szerint a soknemzetiségű lakosságot mindig is a másik kultúrája, hagyományai és szellemi értékei iránti végtelen tisztelet kovácsolta egybe.

Éppen ezért váltak az évszázadok során az értékeink közössé

– tette hozzá, utalva arra, hogy ez a belső morális erő tette lehetővé az ország számára, hogy ellenálljon az idegen világnézetek erőszakos ráerőltetésének.

Az orosz államfő történelmi távlatba helyezte a jelenlegi geopolitikai küzdelmeket is, párhuzamot vonva a napóleoni háborúk, a második világháború és a jelenkor kihívásai között. Emlékeztetett: Oroszországot a múltban is soknemzetiségű hadseregek támadták meg, ám a támadók motivációja alapvetően különbözött az orosz védekezőkétől.

Őket a haszonszerzés vágya, a hódítás, a rombolás és a területeink elragadásának szándéka egyesítette. Minket viszont a megőrzés vágya kötött össze: hogy megvédjük közös földünket, családunkat, kultúránkat és hagyományainkat

– jelentette ki.

Az Oroszországi népek egységének éve kezdeményezés célja a nemzeti egység, a béke és a népek közötti egyetértés további erősítése az Oroszországi Föderációban. A programsorozat lebonyolításáért felelős szervezőbizottság társelnökeivé Vlagyimir Putyin Szergej Kirijenkót, az elnöki adminisztráció első helyettes vezetőjét, valamint Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettest nevezte ki.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

