Szijjártó Péter: Én már aláírtam

„Elsőként adtam le az aláírásokat – jóval többet, mint amennyi a jelöltséghez szükséges. Köszönöm mindenkinek, aki aláírásával támogatott, és fontosnak tartja, hogy Dunakeszin és környékén a fejlődés folytatódjon. Legyen béke és biztonság. Folytatjuk!” – tájékoztatott bejegyzésében Tuzson Bence igazságügyi miniszter, Pest vármegye 5. számú választókerületének országgyűlési képviselője.