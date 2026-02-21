„Én már aláírtam! Hajrá, Tuzson Bence !” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó Péter: Én már aláírtam
„Én már aláírtam! Hajrá, Tuzson Bence!!” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Tuzson Bence, Pest vármegye 5. számú választókerületének országgyűlési képviselője arról számolt be, hogy elsőként adta le az indulásához szükséges aláírásokat, ráadásul a kötelezőnél jóval többet gyűjtött össze.
„Elsőként adtam le az aláírásokat – jóval többet, mint amennyi a jelöltséghez szükséges. Köszönöm mindenkinek, aki aláírásával támogatott, és fontosnak tartja, hogy Dunakeszin és környékén a fejlődés folytatódjon. Legyen béke és biztonság. Folytatjuk!” – tájékoztatott bejegyzésében Tuzson Bence igazságügyi miniszter, Pest vármegye 5. számú választókerületének országgyűlési képviselője.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Derencsényi István)
