Orbán Viktor: Győzni csak teljes odaadással lehet – kövesse nálunk élőben! + videó

Szijjártó Péter: Én már aláírtam

„Én már aláírtam! Hajrá, Tuzson Bence!!” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Tuzson Bence, Pest vármegye 5. számú választókerületének országgyűlési képviselője arról számolt be, hogy elsőként adta le az indulásához szükséges aláírásokat, ráadásul a kötelezőnél jóval többet gyűjtött össze.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 11:30
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI/Derencsényi István
„Én már aláírtam! Hajrá, Tuzson Bence !” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

„Elsőként adtam le az aláírásokat – jóval többet, mint amennyi a jelöltséghez szükséges. Köszönöm mindenkinek, aki aláírásával támogatott, és fontosnak tartja, hogy Dunakeszin és környékén a fejlődés folytatódjon. Legyen béke és biztonság. Folytatjuk!” – tájékoztatott bejegyzésében Tuzson Bence igazságügyi miniszter, Pest vármegye 5. számú választókerületének országgyűlési képviselője.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Derencsényi István)

