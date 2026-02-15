szijjártó péterukrajnahorvátországszlovákiamagyarország

Szijjártó Péter: Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében

Horvátországhoz fordult Magyarország és Szlovákia az orosz kőolajszállítás biztosítás érdekében – tette közzé a külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország energiabiztonsága nem lehet ideológiai kérdés – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

2026. 02. 15. 18:55
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: NurPhoto via AFP
Mivel Ukrajna továbbra sem indította újra a tranzitot a Barátság kőolajvezetéken, Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítás lehetővé tétele érdekében az Adria-kőolajvezetéken keresztül – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon. Szlovákia megerősítette a magyar álláspontot, miszerint Ukrajna miatt nem indul újra a kőolajszállítás.

Denisa Saková szlovák gazdasági miniszterrel közösen fordult Horvátországhoz Szijjártó Péter
Denisa Saková szlovák gazdasági miniszterrel közösen fordult Horvátországhoz Szijjártó Péter (Fotó: Anadolu via AFP)

A tárcavezető friss bejegyzésében először is emlékeztetett, hogy Magyarország és Szlovákia korábban kiharcolta, hogy továbbra is olcsó orosz kőolajat vásárolhassanak a Barátság vezetéken, és ez a szankciós kivétel tartalmazza azt is, hogy amennyiben a vezetékes tranzit ellehetetlenül, akkor a két ország tengeri úton is beszerezheti az orosz kőolajat.

Márpedig az ukránok politikai okokból továbbra sem indítják újra az olajszállítást a Barátság vezetéken, így a mai napon Denisa Saková szlovák gazdasági miniszterrel levélben fordultunk Ante Susnjar horvát gazdasági miniszterhez, hogy Horvátország a brüsszeli szabályoknak megfelelően haladéktalanul tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását Magyarország és Szlovákia felé az Adria-kőolajvezetéken keresztül

– tájékoztatott.

Egyetlen ország, így hazánk energiaellátásának biztonsága sem lehet ideológiai kérdés, így elvárjuk a horvátoktól, hogy Ukrajnával ellentétben ne kockáztassák politikai okokból Magyarország és Szlovákia kőolajellátásának biztonságát

– tette hozzá.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

