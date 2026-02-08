késsel támadtdiákfiú

Késsel támadt diáktársaira egy 15 éves fiú

Késsel támadt szombaton az Oroszországi Föderációhoz tartozó autonóm Baskír Köztársaság fővárosában, Ufában az orvosi egyetem kollégiumának diákjaira és két biztonsági feladatot ellátó rendőrre. Végül magát is megsebezte egy 15 éves fiú – közölte a köztársasági Nyomozó Bizottság (SZK).

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 4:44
Késsel támadt diáktársaira egy 15 éves fiú - képünk illusztráció Fotó: Laurent Hamels Forrás: PhotoAlto
Összesen hatan sebesültek meg – négy diák és két rendőr – közülük négyen kerültek kórházba, állapotuk stabil – adta hírül az MTI.

Az elkövető sebesülése, akit egy gyermekkórházba szállítottak, viszont súlyos

 – közölte Ajrat Rahmatullin egészségügyi miniszter Telegram-csatornáján. Az utcáról késsel felfegyverkezve besétáló tizenéves támadó indítékai nem ismeretesek. Emberölés bűntettének kísérlete miatt büntetőeljárás indult ellene.

 

