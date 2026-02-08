Késsel támadt diáktársaira egy 15 éves fiú

Összesen hatan sebesültek meg – négy diák és két rendőr – közülük négyen kerültek kórházba, állapotuk stabil – adta hírül az MTI.
Az elkövető sebesülése, akit egy gyermekkórházba szállítottak, viszont súlyos
– közölte Ajrat Rahmatullin egészségügyi miniszter Telegram-csatornáján. Az utcáról késsel felfegyverkezve besétáló tizenéves támadó indítékai nem ismeretesek. Emberölés bűntettének kísérlete miatt büntetőeljárás indult ellene.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!