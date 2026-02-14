Terrorszervezet maradt a Palesztin Akció, de nem viszik el a tüntetőket Londonban + videó

A londoni rendőrség módosította eddigi gyakorlatát: a „Támogatom a Palesztin Akciót” feliratú táblákat tartó tüntetőket nem veszik azonnal őrizetbe, hanem az esetleges jogsértések dokumentálására helyezik a hangsúlyt – írja a The Telegraph. A Metropolitan Police szóvivője közölte: „Ahelyett, hogy azonnal letartóztatnánk őket, a hangsúlyt a bűncselekmények és az érintett személyek bizonyítékainak gyűjtésére helyezzük, hogy később lehetőség legyen a büntetőeljárásra.”

A Palesztin Akció terrorszervezet támogatói a londoni királyi bíróság épületénél 2026. február 13-án Fotó: AFP

Hozzátette: „Ez a legarányosabb megközelítés, elismerve a bíróság döntését, miközben az eljárás még nem zárult le.”

A Palesztin Akció tavaly július 5-én került fel a terrorszervezetek listájára. A hatályos brit jogszabályok szerint a csoporthoz való csatlakozás vagy annak nyilvános támogatása akár 14 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

A tilalom életbelépése óta majdnem háromezer embert tartóztattak le a szervezet támogatásával összefüggésben, és mintegy hétszáz személy ellen indult terrorizmushoz kapcsolódó eljárás, noha jogerős ítélet egyelőre nem született.