Terrorszervezet maradt a Palesztin Akció, de nem viszik el a tüntetőket Londonban + videó

Ideiglenesen felhagy a Palesztin Akció támogatóinak letartóztatásával a londoni rendőrség, jóllehet a szervezetet továbbra is terrorszervezetként tartják nyilván – számolt be róla a The Telegraph. A Metropolitan Police a legfelsőbb bíróság döntésére hivatkozva egyelőre bizonyítékokat gyűjt, a brit kormány pedig fellebbez a betiltást jogellenesnek minősítő ítélet ellen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 5:52
Több százan jelentek meg a Legfelsőbb Bíróság előtt Fotó: AFP
A londoni rendőrség módosította eddigi gyakorlatát: a „Támogatom a Palesztin Akciót” feliratú táblákat tartó tüntetőket nem veszik azonnal őrizetbe, hanem az esetleges jogsértések dokumentálására helyezik a hangsúlyt – írja a The Telegraph. A Metropolitan Police szóvivője közölte: „Ahelyett, hogy azonnal letartóztatnánk őket, a hangsúlyt a bűncselekmények és az érintett személyek bizonyítékainak gyűjtésére helyezzük, hogy később lehetőség legyen a büntetőeljárásra.”

A Palesztin Akció terrorszervezet támogatói a londoni Királyi Bíróság épületénél 2026. február 13-án
A Palesztin Akció terrorszervezet támogatói a londoni királyi bíróság épületénél 2026. február 13-án Fotó: AFP

Hozzátette: „Ez a legarányosabb megközelítés, elismerve a bíróság döntését, miközben az eljárás még nem zárult le.”

A Palesztin Akció tavaly július 5-én került fel a terrorszervezetek listájára. A hatályos brit jogszabályok szerint a csoporthoz való csatlakozás vagy annak nyilvános támogatása akár 14 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

A tilalom életbelépése óta majdnem háromezer embert tartóztattak le a szervezet támogatásával összefüggésben, és mintegy hétszáz személy ellen indult terrorizmushoz kapcsolódó eljárás, noha jogerős ítélet egyelőre nem született.

A fordulatot a legfelsőbb bíróság 46 oldalas döntése hozta, amely a betiltást jogellenesnek és aránytalannak minősítette. A bírák szerint a Palesztin Akció tevékenysége nem érte el azt a súlyt és mértéket, amely indokolná a terrorszervezetként való betiltását. A tilalom azonban egyelőre érvényben marad, amíg a Belügyminisztérium fellebbezéséről nem születik végleges döntés.

Az ítélet kihirdetése után több tucat Izrael-ellenes tüntető gyűlt össze a bíróság épülete előtt, ahol a rendőrök közölték velük: egyelőre nem tartóztatják le őket, ugyanakkor figyelmeztettek, hogy amennyiben a tilalmat véglegesen jogszerűnek mondják ki, később büntetőeljárás indulhat ellenük.

Chris Philp árnyék-belügyminiszter élesen bírálta a rendőrség lépését:

A Palesztin Akció továbbra is tiltott terrorszervezet. A támogatásának kifejezése továbbra is bűncselekmény. Teljesen helytelen, hogy a Metropolitan Police megtagadja az emberek letartóztatását a támogatásukért.

A szervezet jogi képviselői ezzel szemben arra hivatkoztak, hogy a betiltás sérti a szólásszabadságot és a békés gyülekezéshez való jogot. Huda Ammori, a csoport társalapítója az ítéletet „monumentális győzelemnek” nevezte „az alapvető szabadságjogok számára Nagy-Britanniában”.

A brit kormány közölte, hogy fellebbezni kíván a bíróság ítélete ellen – számolt be róla az al-Dzsazíra. „Csalódott vagyok a bíróság döntése miatt, és nem értek egyet azzal az elképzeléssel, hogy ennek a terrorszervezetnek a betiltása aránytalan” – nyilatkozta Shabana Mahmood belügyminiszter. Hozzátette:

A fellebbviteli bíróságon szándékozom megtámadni ezt az ítéletet.

Borítókép: Több százan jelentek meg a legfelsőbb bíróság előtt (Fotó: AFP)

