„Ez az ember gyilkossági kísérletet követett el egy terroristabanda tagjaként, amely kalapáccsal üti az embereket” – írta X-oldalán Sarah B. Rogers, az Egyesült Államok külügyminisztériumának államtitkára.
A Trump-adminisztráció sem hagyta szó nélkül a budapesti embervadászatban részt vevő szélsőbaloldali aktivista tettét
Sarah B. Rogers, az Egyesült Államok külügyminisztériumának államtitkára X-oldalán ítélte el Maja T. cselekedetét.
Amint arról korábban beszámoltunk, megszületett az ítélet annak a Maja T. néven ismert, szélsőbaloldali, magát transzneműként azonosító antifasiszta aktivistának az ügyében, akit azzal vádoltak, hogy a kitörés napja idején Magyarországon társaival együtt jobboldalinak tartott személyeket támadott meg. A német vádlott ellen súlyos testi sértés és bűnszervezetben való részvétel miatt folyt büntetőeljárás, a bíróság első fokon nyolc év szabadságvesztésre ítélte.
Borítókép: Maja T. a budapesti tárgyalásán (Fotó: AFP)
Egy Kijevben élő énekesnő a közösségi oldalán kért segítséget, miután elfogyott a tűzifája

Akárhová telefonált, sehol sincs tüzelő.
Akárhová telefonált, sehol sincs tüzelő.
Drónok miatt adtak ki figyelmeztetést a vasárnapi Super Bowl-döntőre
Washington júniusig szabott határidőt a háború lezárásáról szóló megállapodás létrehozására

Ha a felek nem tartják be a határidőt, a Trump-adminisztráció valószínűleg nyomást fog gyakorolni mindkettőjükre.
Ukrajna teljes területén riadót rendeltek el
Több városban rendkívüli áramszünetet okozott az orosz támadás.
Washington júniusig szabott határidőt a háború lezárásáról szóló megállapodás létrehozására
Ha a felek nem tartják be a határidőt, a Trump-adminisztráció valószínűleg nyomást fog gyakorolni mindkettőjükre.
