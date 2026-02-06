Német támogatás a magyar ítélet mögött: Maja T. ügye lezárult első fokon

Mint arról lapunk is beszámolt, megszületett az elsőfokú ítélet annak a Maja T. néven ismert, szélsőbaloldali, magát transzneműként azonosító antifasiszta aktivistának az ügyében, akit azzal vádoltak, hogy a kitörés napja idején Magyarországon társaival együtt jobboldalinak tartott személyeket támadott meg. A német vádlott ellen súlyos testi sértés és bűnszervezetben való részvétel miatt folyt büntetőeljárás, a bíróság első fokon nyolc év szabadságvesztésre ítélte. Elmarasztaló ítélethez kellett vezetnie a Maja T. német állampolgár elleni magyarországi eljárásnak, mert a perben súlyos bántalmazások ügyében kellett dönteni – jelentette ki Alexander Dobrindt német belügyminiszter pénteken megjelent nyilatkozatában, amelyet a dpa német hírügynökség is ismertetett.

Német belügyminiszter: el kellett ítélni Maja T.-t Fotó: AFP

A német belügyminiszter úgy nyilatkozott:

Rendkívül súlyos bántalmazások történtek. Egy személy koponyatörést szenvedett. Ennek ítélethez kell vezetnie

– nyilatkozott Dobrindt az RND médiakonszernnek. Mivel a bűncselekményeket Magyarországon követték el, a német miniszter szerint nem lehetett kifogás az ellen sem, hogy az ügyet ott tárgyalják, és magyar bíróság hozza meg az ítéletet. A német miniszter Maja T.-t egy olyan baloldali szélsőséges csoporthoz tartozó személynek írta le, amely botokkal, gumikalapácsokkal és más fegyverekkel támadt másokra.