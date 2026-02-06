Rendkívüli

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

Német támogatás a magyar ítélet mögött: Maja T. ügye lezárult első fokon

Elsőfokú ítélet született annak a szélsőbaloldali antifasiszta aktivistának az ügyében, akit a budapesti erőszakos támadások miatt állítottak bíróság elé. Maja T. esetében a magyar igazságszolgáltatás súlyos testi sértés és bűnszervezetben való részvétel miatt mondta ki az elsőfokú, nyolcéves szabadságvesztést, amelyet a német belügyminiszter is indokoltnak nevezett.

Sebők Barbara
2026. 02. 06. 10:45
Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MTI
Mint arról lapunk is beszámolt, megszületett az elsőfokú ítélet annak a Maja T. néven ismert, szélsőbaloldali, magát transzneműként azonosító antifasiszta aktivistának az ügyében, akit azzal vádoltak, hogy a kitörés napja idején Magyarországon társaival együtt jobboldalinak tartott személyeket támadott meg. A német vádlott ellen súlyos testi sértés és bűnszervezetben való részvétel miatt folyt büntetőeljárás, a bíróság első fokon nyolc év szabadságvesztésre ítélte. Elmarasztaló ítélethez kellett vezetnie a Maja T. német állampolgár elleni magyarországi eljárásnak, mert a perben súlyos bántalmazások ügyében kellett dönteni – jelentette ki Alexander Dobrindt német belügyminiszter pénteken megjelent nyilatkozatában, amelyet a dpa német hírügynökség is ismertetett.

Német belügyminiszter: el kellett ítélni Maja T.-t
Német belügyminiszter: el kellett ítélni Maja T.-t Fotó: AFP

A német belügyminiszter úgy nyilatkozott:

Rendkívül súlyos bántalmazások történtek. Egy személy koponyatörést szenvedett. Ennek ítélethez kell vezetnie

nyilatkozott Dobrindt az RND médiakonszernnek. Mivel a bűncselekményeket Magyarországon követték el, a német miniszter szerint nem lehetett kifogás az ellen sem, hogy az ügyet ott tárgyalják, és magyar bíróság hozza meg az ítéletet. A német miniszter Maja T.-t egy olyan baloldali szélsőséges csoporthoz tartozó személynek írta le, amely botokkal, gumikalapácsokkal és más fegyverekkel támadt másokra.

A Fővárosi Törvényszék szerdán ítélte nyolc év börtönbüntetésre Maja T.-t első fokon négyrendbeli, részben társtettesként, részben bűnsegédként, bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt. 

A vádlottat emellett nyolc évre kiutasította Magyarország területéről. Maja T. és társai 2023 februárjában Budapesten hajtottak végre támadásokat jobboldalinak vélt emberek ellen.

Áldozatként tünteti fel magát Maja T. szélsőbaloldali aktivista

– Mindannyian tudjuk, milyen ítéletet akar Magyarország miniszterelnöke – mondta Maja T. az utolsó szó jogán, mielőtt a bíróság visszavonult ítélethozatalra – idézte fel Deák Dániel, hozzátéve, hogy a német antifa hosszan beszélt arról, Magyarországon mennyire elnyomják az ellenvéleményeket, szerinte a hatalom célja az elrettentés, ezért akarják őt is száműzni a társadalomból. 

A nem bináris német vádlott több tárgyaláson is kritizálta azt, ahogyan fogva tartják Magyarországon.

 2025 júniusában éhségsztrájkba kezdett, hogy tiltakozzon a fogvatartási körülményei ellen. Állapotának romlása miatt kicsit több mint öt hét után abbahagyta az éhségsztrájkot, egy börtönkórházba szállították – zárta a bejegyzését Deák Dániel.

Borítókép: A 2023-as Antifa-támadásokban részt vett német nem bináris Maja T. (Fotó: Hatlaczki Balázs)

