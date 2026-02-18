egyesült államokvancemarco rubioeurópa

J. D. Vance: Az európaiak szándékosan tesznek saját magukkal rosszat

Az Egyesült Államok azt akarja, hogy Európa a „szó igazi értelmében" szövetséges legyen – jelentette ki J. D. Vance alelnök kedden. Az amerikai alelnök a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban foglalta össze az amerikai adminisztráció üzenetét Európa felé, amit Müchenben tolmácsolt Marco Rubio külügyminiszter szombaton.

Forrás: MTI2026. 02. 18. 6:48
J. D. Vance kemény üzenetet küldött Európának (Fotó: AFP)
J. D. Vance kemény üzenetet küldött Európának (Fotó: AFP)
J. D. Vance hangsúlyozta, hogy az elmúlt egy évben az „európaiak jórészt megfeledkeztek arról", hogy az amerikai kormányzat azért fogalmaz meg az európai határvédelemmel, Európa védelmi kiadásaival és az európai gazdasággal kapcsolatban várakozásokat, mert azt akarja hogy „Európa fellendüljön és sikeres legyen".

Vance szerint az európaiak szándékosan tesznek saját magukkal rosszat (Fotó: AFP)
Vance szerint az európaiak szándékosan tesznek saját magukkal rosszat (Fotó: AFP)

Az alelnök megállapította, nem arról van szó, hogy az Egyesült Államok ne szeretné Európát, vagy ne tisztelné a szövetségeseit, és hozzátette, hogy véleménye szerint az európaiak „szándékosan tesznek saját magukkal rosszat", és „azt akarjuk, hogy ez álljon meg".

Megjegyezte, hogy a Washingtonból érkező üzenet megértésében előrelépés történt, és azt mondta, hogy az egyes európaiak körében az meghallgatásra talál, másoknál viszont „süket fülekre".
J. D. Vance szerint az amerikai elvárások közül a védelmi kiadások növelése teljesül.
A határok védelmének erősítése annak érdekében, hogy Európa fenntartsa civilizációs egységét „kis mértékben" történik, ahogy kis mértékben történtek lépések annak érdekében, hogy komolyabban vegyék a szólás szabadságát – mondta az Egyesült Államok alelnöke, hozzátéve, hogy 

Washington a jelenleginél több cselekvést vár el Európától.


 

