Hiába adhatja el az olajat, Venezuela nem kap érte pénzt

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter február 11-én Caracasba látogatott és tárgyalt Delcy Rodríguez ideiglenes elnökkel a venezulai olajkitermelés növelésének technikai és jogi feltételeiről, emellett néhány olajmezőt is meglátogatott. Az amerikai miniszter ezt követően arról beszélt, hogy Washington üdvözli a privatizációt ösztönző új szénhidrogén-törvényt, de a befektetői bizalom helyreállítását további jogi garanciákhoz köti. Az államosítás lehetőségének végleges kizárása továbbra is alapfeltétel maradt.

Az amerikai haditengerészet továbbra is fenntartja a szelektív blokádot – Pixabay

Szelektív blokád, teljes ellenőrzés

A diplomáciai nyitásnak minősülő lépés ugyanakkor nem hozta magával a katonai nyomás feloldását. Az amerikai haditengerészet változatlanul fenntartja az úgynevezett szelektív blokádot: február 9-én az Indiai-óceánon ellenőrzés alá vonták az Aquila II tankert, amely a gyanú szerint engedély nélkül szállított venezuelai nyersolajat. Igaz, szállítmány éppen nem volt a hajón, de a blokádot megsértette, és az elmúlt években több, gyanúra okot adó tevékenységet jegyeztek fel róla. Az elfogással kapcsolatban Pete Hegseth védelmi miniszter megerősítette: a haditengerészeti jelenlét célja a szankciókat megkerülő „szellemflották” felszámolása, és annak garantálása, hogy egyetlen hordó olaj se kerülhessen Iránba vagy Kínába amerikai jóváhagyás nélkül.

A venezuelai export tehát egyelőre csak az USA feltételei mellett működik, a szabadpiaci értékesítés odébb van.

Európa már vásárol

Ennek ellenére a piacon valamelyest látszanak már a lazítás első kézzelfogható eredményei. Az elmúlt napokban három nagyméretű tanker hagyta el Venezuelát, összesen mintegy hárommillió hordó nyersolajjal. A szállítmányok minden valószínűség szerint spanyol és olasz kikötőkbe – Bilbao, Cartagena és Sarroch – tartanak. A vevők az európai energiaszektor meghatározó szereplői, a Repsol és az Eni, amelyek az amerikai pénzügyminisztérium által kiadott engedély alapján jogszerűen vásárolhatnak venezuelai olajat. A szállítmány azonnali vásárlás, és nem része annak a nyersolaj-adósság csereprogramnak, amelyet a Repsol a venezuelai állami tulajdonú Petróleos de Venezuelával folytatott. Ennek keretében Spanyolország 2024-ben napi 55 ezer hordó venezuelai nyersolajat kapott, amely teljes egészében a Repsol bilbaói, cartagenai és la corunai finomítóiba került. De a mennyiség tavaly napi 15 ezer hordóra esett vissza a szankciók szigorítását követően.