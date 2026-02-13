egyesült államokusachris wrightwashington

Hiába adhatja el az olajat, Venezuela nem kap érte pénzt

Hiába indult meg a venezuelai olajexport részleges normalizálása, a bevételek feletti rendelkezés továbbra is az Egyesült Államok kezében maradt. Néhány amerikai tanker már európai finomítók felé tart, és ugyan jó hír lehetne Caracasnak, hogy visszatért az energiatérképre, de egyelőre ezt csak szigorú ellenőrzés mellett teheti, a bevétel pedig Washingtonba kerül.

Munkatársunktól
2026. 02. 13. 5:41
Forrás: Pixabay
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter február 11-én Caracasba látogatott és tárgyalt Delcy Rodríguez ideiglenes elnökkel a venezulai olajkitermelés növelésének technikai és jogi feltételeiről, emellett néhány olajmezőt is meglátogatott. Az amerikai miniszter ezt követően arról beszélt, hogy Washington üdvözli a privatizációt ösztönző új szénhidrogén-törvényt, de a befektetői bizalom helyreállítását további jogi garanciákhoz köti. Az államosítás lehetőségének végleges kizárása továbbra is alapfeltétel maradt.

Az amerikai haditengerészet továbbra is fenntartja a szelektív blokádot – Pixabay

Szelektív blokád, teljes ellenőrzés

A diplomáciai nyitásnak minősülő lépés ugyanakkor nem hozta magával a katonai nyomás feloldását. Az amerikai haditengerészet változatlanul fenntartja az úgynevezett szelektív blokádot: február 9-én az Indiai-óceánon ellenőrzés alá vonták az Aquila II tankert, amely a gyanú szerint engedély nélkül szállított venezuelai nyersolajat. Igaz, szállítmány éppen nem volt a hajón, de a blokádot megsértette, és az elmúlt években több, gyanúra okot adó tevékenységet jegyeztek fel róla. Az elfogással kapcsolatban Pete Hegseth védelmi miniszter megerősítette: a haditengerészeti jelenlét célja a szankciókat megkerülő „szellemflották” felszámolása, és annak garantálása, hogy egyetlen hordó olaj se kerülhessen Iránba vagy Kínába amerikai jóváhagyás nélkül. 

A venezuelai export tehát egyelőre csak az USA feltételei mellett működik, a szabadpiaci értékesítés odébb van.

Európa már vásárol

Ennek ellenére a piacon valamelyest látszanak már a lazítás első kézzelfogható eredményei. Az elmúlt napokban három nagyméretű tanker hagyta el Venezuelát, összesen mintegy hárommillió hordó nyersolajjal. A szállítmányok minden valószínűség szerint spanyol és olasz kikötőkbe – Bilbao, Cartagena és Sarroch – tartanak. A vevők az európai energiaszektor meghatározó szereplői, a Repsol és az Eni, amelyek az amerikai pénzügyminisztérium által kiadott engedély alapján jogszerűen vásárolhatnak venezuelai olajat. A szállítmány azonnali vásárlás, és nem része annak a nyersolaj-adósság csereprogramnak, amelyet a Repsol a venezuelai állami tulajdonú Petróleos de Venezuelával folytatott. Ennek keretében Spanyolország 2024-ben napi 55 ezer hordó venezuelai nyersolajat kapott, amely teljes egészében a Repsol bilbaói, cartagenai és la corunai finomítóiba került. De a mennyiség tavaly napi 15 ezer hordóra esett vissza a szankciók szigorítását követően.

Caracas nem rendelkezhet a bevétele felett

Az olajért mostantól kifizetett összegek sorsa továbbra is faramuci, hiszen – ahogyan Marco Rubio külügyminiszter és Karoline Leavitt fehér házi szóvivő többször is kijelentette – Caracas nem rendelkezhet szabadon a bevételek felett. 

Az olajexportból származó bevételek amerikai felügyelet alatt álló letéti számlákra kerülnek, a forrásokhoz a venezuelai kormány csak részletes, Washington által jóváhagyott humanitárius és újjáépítési programok alapján juthat. 

A rendszert természetesen nemcsak a jócselekedet szándéka dolgoztatta ki az amerikai vezetéssel, nyilvánvaló a politikai befolyás fenntartásának szándéka.

Emelkedhet a kitermelés, a szuverenitás kérdéses marad

Elemzői becslések szerint a venezuelai kitermelés az év végére napi 1,2–1,5 millió hordóra emelkedhet a jelenlegi mintegy 800 ezerről, amely folyamat mérsékelheti a globális olajárakat. Egyelőre azonban az árcsökkenés várat magára, hiszen a piac inkább Washington döntéseit figyeli és árazza. És amíg folytatódnak a tengeri ellenőrzések, a licencpolitika és a Caracas mozgásterét korlátozó amerikai vétójog, addig meglehetősen feszült marad az olajpiac ezen csücske.

 

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekkatolikus

A Gretchen-kérdés

Czopf Áron avatarja

A német új jobboldal berkeiben legutóbb Frank Lisson támasztotta fel a Gretchen-kérdést, mivel aggasztónak tartja azt a tendenciát, hogy a mozgalom fiatal tagjai közül egyre többen „menekülnek a katolicizmusba”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu