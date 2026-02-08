Nem csökken az orosz olaj szerepe a világpiacon, a tortát osztották újra

Az Oroszország ellen bevezetett nyugati energiaszankciók működőképessége, hatásossága mindig is erősen kérdéses volt, tekintve, hogy olyan nagy felvásárló gazdaságok, mint India vagy Kína, továbbra is korlátozások nélkül kereskednek Oroszországgal. Az olajpiacon is alapvetően ezt láthatjuk, hogy lényegében a tortát osztották újra: Európában nőtt az amerikai, a norvég és a közel-keleti olaj súlya, miközben más régiókban csökkent – mondta el lapunk megkeresésére Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője annak kapcsán, hogy ismét megmutatkoznak a szankciós politika hátulütői: míg Európából kitiltanák, Kína még több orosz kőolajat vásárol. A már említett leválásért az uniós országok természetesen magasabb árat fizetnek, ha olcsóbb lenne az Oroszországon kívüli beszerzés, akkor a szankciók nélkül is máshonnan szerezték volna be a kőolajat. Ezzel párhuzamosan Kína és India még kedvezményeket is ki tud harcolni, amely további költségoldali versenyelőnyt biztosít nekik. Habár a bevételeket csökkenti, de a kedvezményeket az oroszok meg is engedhetik maguknak, mivel a kitermelési költségeik elmaradnak a norvég vagy az észak-amerikai költségszintektől.

Oroszország kőolajbevételei nem függnek érdemben a hazai kereslettől, miközben elég sok hír jelenik meg arról, hogy más országok is vásárolnak átcímkézve orosz kőolajat vagy kőolajszármazékokat

Fotó: Zhengzaishuru/Shutterstock

Molnár Dániel rámutatott, Magyarország és a magyar import szerepe ebből a szempontból marginális, Oroszország kőolajbevételei nem függnek érdemben a hazai kereslettől, miközben elég sok hír jelenik meg arról, hogy más országok is vásárolnak átcímkézve orosz kőolajat vagy kőolajszármazékokat, amelyek eredetének meghatározása eleve jelentős nehézségeket okoz.

A bizottság szempontjából a magyar (és szlovák) beszerzés folytatása azért jelent problémát, mert rontja az összképet, amelyet a világnak mutatni kíván, hogy „teljes mellszélességgel” támogatja Ukrajnát, és sikeresen levált az orosz energiahordozókról, miközben ez egyrészt a gyakorlatban nem valósult meg – az uniós országok továbbra is vásárolnak nagy tételben orosz LNG-t, illetve átcímkézett termékeket –, és az eredménye egy más irányba történő függés és magasabb árszintek lettek. A tagállami szempontok, hazánk esetében az ellátásbiztonság és a megfizethetőség, a jelek szerint másodlagos (vagy harmadlagos) szemponttá váltak.