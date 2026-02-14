Volodimir Zelenszkij kijelentései régóta egy beteg ember dühöngései, és annak jelei, hogy nem épelméjű – mondta Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a médiának.

Fotó: AFP

– Amit Zelenszkij mond, már nem nevezhető kijelentésnek. Ez egy beteg ember dühöngése, az elmezavar jele – mondta Zelenszkij azon kijelentéseiről, hogy határozatlan időre elhalasztják az ukrajnai választásokat – írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Vladimir Zelensky's statements have long been ravings of a sick person and an indicator he is not in his right mind, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova has told the media:https://t.co/bXoxrz1bG3 pic.twitter.com/5B9riUjnQG — TASS (@tassagency_en) February 14, 2026

– Először arra buzdít mindenkit, hogy szervezze meg a választási folyamatot, majd egy pillanat alatt vagy meggondolja magát, vagy elhalasztja azokat. Lehetetlen megmondani, hogy miről van szó – tette hozzá Zaharova. Azt is megjegyezte, hogy már nem meglepő, hogyan kínozza a kijevi rezsim Ukrajnát: – Ezt már felismertük; régóta látjuk, hogyan tették tönkre Ukrajna államiságát.

Borítókép: Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő (Fotó: AFP)