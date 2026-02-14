OroszországMarija ZaharovaVolodimir Zelenszkij

Zaharova: Zelenszkij kijelentései egy régóta beteg ember dühöngései

Először arra buzdít mindenkit, hogy szervezze meg a választási folyamatot, majd egy pillanat alatt vagy meggondolja magát, vagy elhalasztja azokat. Erről beszélt Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a sajtónak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 21:54
Volodimir Zelenszkij Fotó: MICHAELA STACHE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij kijelentései régóta egy beteg ember dühöngései, és annak jelei, hogy nem épelméjű – mondta Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a médiának.

MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 20: Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova chairs Foreign Minister Sergey Lavrov’s annual press conference at the Russian Foreign Ministry Conference Hall in Moscow, Russia, on January 20, 2026. Sefa Karacan / Anadolu (Photo by SEFA KARACAN / Anadolu via AFP) Marija Zaharova
Volodimir Zelenszkij kijelentései régóta egy beteg ember dühöngései – mondta Marija Zaharova
Fotó: AFP

– Amit Zelenszkij mond, már nem nevezhető kijelentésnek. Ez egy beteg ember dühöngése, az elmezavar jele – mondta Zelenszkij azon kijelentéseiről, hogy határozatlan időre elhalasztják az ukrajnai választásokat – írja a TASZSZ orosz állami hírügynökség. 

– Először arra buzdít mindenkit, hogy szervezze meg a választási folyamatot, majd egy pillanat alatt vagy meggondolja magát, vagy elhalasztja azokat. Lehetetlen megmondani, hogy miről van szó – tette hozzá Zaharova. Azt is megjegyezte, hogy már nem meglepő, hogyan kínozza a kijevi rezsim Ukrajnát: – Ezt már felismertük; régóta látjuk, hogyan tették tönkre Ukrajna államiságát.

Borítókép: Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Elkészült!

Bayer Zsolt avatarja

Gyerekek! Asztalhoz!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.