Európai elfogatóparancs kiadását kérte a lengyel ügyészség Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter ellen

Európai elfogatóparancs kiadását kezdeményezte a lengyel ügyészség az illetékes varsói bíróságnál a Magyarországon politikai menedékjogban részesített Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter ellen – közölte kedden a lengyel államügyészség.

2026. 02. 10. 20:14
Zbigniew Ziobro Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK Forrás: NurPhoto
Az államügyészség a folyamodványban arra hivatkozik, hogy Ziobrót Lengyelországban összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják, és az ellene folytatott eljárás során megállapították, hogy a politikus feltehetőleg az egyik európai uniós ország területén tartózkodik. A közlemény szerint Ziobro tartózkodási címe ismeretlen.

An arrest warrant for Zbigniew Ziobro is screened on a mobile phone for illustration photo. Krakow, Poland on February 6th, 2026. A Warsaw court ordered the arrest of former Polish Justice Minister Zbigniew Ziobro, who is under investigation accused of committing 26 offenses, including misuse of public funds. Ziobro has already fled to Hungary, where he was recently granted political asylum. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto) (Photo by Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP)
Ziobro tartózkodási címét ismerik a hatóságok. Fotó: AFP

A varsói kerületi bíróság múlt csütörtökön rendelte el a volt igazságügyi miniszter három hónapos előzetes letartóztatását. Másnap lengyelországi körözés indult ellene. A politikus fényképével ellátott körözési felhívást a varsói rendőrség honlapján is közzétették, felszólítva a Ziobro tartózkodási helyét ismerő állampolgárokat, hogy közöljék azt a hatóságokkal.

Ziobro aznap a TV Republika lengyel konzervatív hírtelevíziónak nyilatkozva hangsúlyozta: 

tartózkodási címe ismert, szerepel az ügyvédje által a lengyel hatóságoknak átadott iratokban is. A volt miniszter a tévé élő adásában maga próbálta felhívni a körözésben feltüntetett rendőrségi telefonszámot, a vonal azonban foglalt volt.

A Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióban hétfőn azt kérdezték Czeslaw Mroczek belügyminiszter-helyettestől, hogy valóban telefonáljanak-e a lengyel lakosok a rendőrségre, ha tudják, hol van Ziobro. – Egyelőre nem, mert tudjuk, hol van – válaszolta Mroczek.

Zbigniew Ziobro az előző kormány által létrehozott Igazságosság Alapnál történt állítólagos visszaélések egyik gyanúsítottja. Az ugyanebben az ügyben meggyanúsított, Magyarországon szintén politikai menedékjogban részesített Marcin Romanowski volt igazságügyminiszter-helyettes, ellenzéki parlamenti képviselő ellen már 2024 decemberében európai elfogatóparancsot adtak ki. 

Ennek életbe léptetését azonban az Interpol nemzetközi rendőri együttműködési szervezet tavaly áprilisban Romanowski ügyvédje szerint elutasította.

Tavaly decemberben a varsói kerületi bíróság is törölte a Romanowski európai körözését kezdeményező korábbi döntését. Dariusz Lubowski bíró akkor úgy ítélte meg, hogy a Romanowski elleni nyomozás körül törvényellenes politikai befolyásolási kísérlet és a polgári szabadságjogok megsértése érzékelhető.

Waldemar Zurek igazságügyi miniszter és főállamügyész (a két hivatalt Lengyelországban ugyanaz a személy tölti be) ezt követően közölte: Romanowski európai körözését az ügyészség újból kérvényezte a bíróságnál, egyúttal Lubowski kizárását is kezdeményezték az üggyel összefüggő további döntéshozatalból.

 

Borítókép: Zbigniew Ziobro (Fotó: AFP)

