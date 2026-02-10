Európai elfogatóparancs kiadását kérte a lengyel ügyészség Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter ellen

Az államügyészség a folyamodványban arra hivatkozik, hogy Ziobrót Lengyelországban összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják, és az ellene folytatott eljárás során megállapították, hogy a politikus feltehetőleg az egyik európai uniós ország területén tartózkodik. A közlemény szerint Ziobro tartózkodási címe ismeretlen.

Ziobro tartózkodási címét ismerik a hatóságok. Fotó: AFP

A varsói kerületi bíróság múlt csütörtökön rendelte el a volt igazságügyi miniszter három hónapos előzetes letartóztatását. Másnap lengyelországi körözés indult ellene. A politikus fényképével ellátott körözési felhívást a varsói rendőrség honlapján is közzétették, felszólítva a Ziobro tartózkodási helyét ismerő állampolgárokat, hogy közöljék azt a hatóságokkal.

Ziobro aznap a TV Republika lengyel konzervatív hírtelevíziónak nyilatkozva hangsúlyozta:

tartózkodási címe ismert, szerepel az ügyvédje által a lengyel hatóságoknak átadott iratokban is. A volt miniszter a tévé élő adásában maga próbálta felhívni a körözésben feltüntetett rendőrségi telefonszámot, a vonal azonban foglalt volt.

A Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízióban hétfőn azt kérdezték Czeslaw Mroczek belügyminiszter-helyettestől, hogy valóban telefonáljanak-e a lengyel lakosok a rendőrségre, ha tudják, hol van Ziobro. – Egyelőre nem, mert tudjuk, hol van – válaszolta Mroczek.

Zbigniew Ziobro az előző kormány által létrehozott Igazságosság Alapnál történt állítólagos visszaélések egyik gyanúsítottja. Az ugyanebben az ügyben meggyanúsított, Magyarországon szintén politikai menedékjogban részesített Marcin Romanowski volt igazságügyminiszter-helyettes, ellenzéki parlamenti képviselő ellen már 2024 decemberében európai elfogatóparancsot adtak ki.

Ennek életbe léptetését azonban az Interpol nemzetközi rendőri együttműködési szervezet tavaly áprilisban Romanowski ügyvédje szerint elutasította.

Tavaly decemberben a varsói kerületi bíróság is törölte a Romanowski európai körözését kezdeményező korábbi döntését. Dariusz Lubowski bíró akkor úgy ítélte meg, hogy a Romanowski elleni nyomozás körül törvényellenes politikai befolyásolási kísérlet és a polgári szabadságjogok megsértése érzékelhető.