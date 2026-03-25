Állítása szerint a megbeszélt helyszínen ezt követően megjelennek a toborzók, és elszállítják az érintetteket.

A beszámoló alapján elsősorban 40 év alatti, jó fizikai állapotban lévő férfiakat keresnek ilyen módon, és a módszer – saját szavai szerint – „megfelelő eredményeket” hoz.

A háborúban mindent szabad?

Az eset újabb kérdéseket vet fel az ukrajnai mozgósítás gyakorlatával kapcsolatban. Korábban is érkeztek hírek arról, hogy a hatóságok különböző eszközökkel igyekeznek felkutatni a katonai szolgálat alól kibúvókat.

Tavaly például a Kijev környéki lakóközösségek egy részében a rendőrséget is bevonták a kommunikációs csatornák megfigyelésébe, míg idén tavasszal egyes régiókban már közműszolgáltatók és helyi tisztviselők is részt vesznek a behívók kézbesítésében.

A történtek jól mutatják, hogy a háború elhúzódásával egyre nagyobb nyomás nehezedik az ukrán hatóságokra a hadköteles állomány biztosítása érdekében, ami újabb és egyre vitatottabb módszerek alkalmazásához vezethet.

Egyre nagyobb az elégedetlenség a toborzási módszerek miatt

Nem veszik emberszámba saját honfitársaikat Zelenszkij rendszerének toborzói, vélik egyre többen Ukrajnában. Az ukrán közvéleményben mind erősebben érzékelhető az indulat az állítólagos visszaélések miatt, és egyre többen fejezik ki nyíltan dühüket a civileket érő brutalitás következtében.

Beszámolók szerint a toborzók gyakran sötétedés után lépnek akcióba, mit sem sejtő embereket véve célba – egy ilyen esetre került sor Krivij Rih városában is. Egy másik, Dnyipro városában készült felvételen pedig az látható, hogy egy szemtanú egy vascsővel rátámad a toborzókra, és elkergeti őket, miközben éppen egy fiatal férfit próbáltak elvinni.

Ezek a brutális esetek is jól tükrözik, hogy a háború elhúzódásával egyre feszültebbé válik a helyzet, és sok ukrán állampolgár úgy érzi, nincs hova tovább hátrálni.