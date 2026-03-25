A háborúban ezt is lehet. Egy névtelenséget kérő, három éve az egyik ukrán területi toborzó központnál dolgozó nő arról beszélt egy, az interneten terjedő videóban, hogy regisztrálnak a népszerű társkereső felületekre, ahol kapcsolatba lépnek férfiakkal, majd személyes találkozót egyeztetnek velük, írja a Szon.
Meghökkentő toborzási módszerek Ukrajnában: társkeresőkön keresztül is célba vehetik a férfiakat
Súlyos állítások láttak napvilágot az ukrán mozgósítási gyakorlatról: egy, a toborzásban részt vevő munkatárs szerint a hadkiegészítő szervek munkatársai társkereső oldalakon keresztül csalják lépre a hadköteles férfiakat.
Állítása szerint a megbeszélt helyszínen ezt követően megjelennek a toborzók, és elszállítják az érintetteket.
A beszámoló alapján elsősorban 40 év alatti, jó fizikai állapotban lévő férfiakat keresnek ilyen módon, és a módszer – saját szavai szerint – „megfelelő eredményeket” hoz.
A háborúban mindent szabad?
Az eset újabb kérdéseket vet fel az ukrajnai mozgósítás gyakorlatával kapcsolatban. Korábban is érkeztek hírek arról, hogy a hatóságok különböző eszközökkel igyekeznek felkutatni a katonai szolgálat alól kibúvókat.
Tavaly például a Kijev környéki lakóközösségek egy részében a rendőrséget is bevonták a kommunikációs csatornák megfigyelésébe, míg idén tavasszal egyes régiókban már közműszolgáltatók és helyi tisztviselők is részt vesznek a behívók kézbesítésében.
A történtek jól mutatják, hogy a háború elhúzódásával egyre nagyobb nyomás nehezedik az ukrán hatóságokra a hadköteles állomány biztosítása érdekében, ami újabb és egyre vitatottabb módszerek alkalmazásához vezethet.
Egyre nagyobb az elégedetlenség a toborzási módszerek miatt
Nem veszik emberszámba saját honfitársaikat Zelenszkij rendszerének toborzói, vélik egyre többen Ukrajnában. Az ukrán közvéleményben mind erősebben érzékelhető az indulat az állítólagos visszaélések miatt, és egyre többen fejezik ki nyíltan dühüket a civileket érő brutalitás következtében.
Beszámolók szerint a toborzók gyakran sötétedés után lépnek akcióba, mit sem sejtő embereket véve célba – egy ilyen esetre került sor Krivij Rih városában is. Egy másik, Dnyipro városában készült felvételen pedig az látható, hogy egy szemtanú egy vascsővel rátámad a toborzókra, és elkergeti őket, miközben éppen egy fiatal férfit próbáltak elvinni.
Ezek a brutális esetek is jól tükrözik, hogy a háború elhúzódásával egyre feszültebbé válik a helyzet, és sok ukrán állampolgár úgy érzi, nincs hova tovább hátrálni.
Magyar Péter és a kijevi szál
Miközben a szomszédos országban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus súlyos emberi áldozatokat követel, az Európai Unió változatlanul támogatja Ukrajnát.
Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem ismertek, ugyanakkor értesülések szerint kapcsolatba lépett az ukrán hivatalos szervekkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.
A politikus részvétele a müncheni biztonsági konferencia idei rendezvényén szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.
Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik szimbolikus momentuma a 2024. július 11-i kijevi útja volt.
Borítókép: Zelenszkij emberei már társkereső oldalakon vadásszák a férfiakat (Fotó: ANP/AFP/Jeroen Jumelet)
