Kiderült, hol a legnagyobb az érdeklődés a levélszavazás iránt

Az NVI adatai szerint a postai kézbesítést több mint 460 ezren választották, a személyes átvételt pedig valamivel több mint 36 ezren.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok szombattól vehetik át szavazási levélcsomagjaikat öt kijelölt külképviseleten (Beregszász, Csíkszereda, Kolozsvár, Szabadka és Ungvár), majd hétfőtől további hét külképviseleten – Belgrád, Bukarest, Eszék, Kassa, Kijev, Lendva, Pozsony – nyílik meg a levélcsomag átvételének lehetősége.

Az NVI adatai szerint a legtöbben, mintegy 12 ezren a beregszászi külképviseleten szeretnék átvenni szavazási levélcsomagjukat, Ungváron közel 8700-an, Csíkszeredán több mint 6700-an, Kolozsváron 4400 választót várnak, Szabadkán pedig ezret.