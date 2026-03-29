A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az április 12-i országgyűlési választáson, ehhez március 18-ig felvételüket kellett kérniük a névjegyzékbe, ezt több mint 497 ezren tették meg. A levélben szavazók a regisztrációkor választhattak, miként akarják megkapni az országos listás szavazólapot is tartalmazó levélcsomagot: választhatták a postai kézbesítést, de kérhették a levélcsomagot külképviseletre vagy magyarországi településre is.
Kiderült, hol a legnagyobb az érdeklődés a levélszavazás iránt
Beregszászon, Ungváron és Csíkszeredán vennék át legtöbben a szavazási levélcsomagjukat, a három külképviseleten több mint 27 ezren vennék át a levélszavazáshoz szükséges dokumentumokat – derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból.
Az NVI adatai szerint a postai kézbesítést több mint 460 ezren választották, a személyes átvételt pedig valamivel több mint 36 ezren.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok szombattól vehetik át szavazási levélcsomagjaikat öt kijelölt külképviseleten (Beregszász, Csíkszereda, Kolozsvár, Szabadka és Ungvár), majd hétfőtől további hét külképviseleten – Belgrád, Bukarest, Eszék, Kassa, Kijev, Lendva, Pozsony – nyílik meg a levélcsomag átvételének lehetősége.
Az NVI adatai szerint a legtöbben, mintegy 12 ezren a beregszászi külképviseleten szeretnék átvenni szavazási levélcsomagjukat, Ungváron közel 8700-an, Csíkszeredán több mint 6700-an, Kolozsváron 4400 választót várnak, Szabadkán pedig ezret.
Az öt kiemelt külképviseleten hosszabbított nyitvatartással várják a választókat, akik április 10-éig minden nap 7 és 21 óra között tudják átvenni a szavazási levélcsomagjukat, a szavazást megelőző napon, április 11-én pedig 7-től 22 óráig. A többi hét kijelölt külképviseleten hétfőtől április 11-éig munkanapokon 9 és 16 óra között lehet átvenni a szavazási levélcsomagokat.
Át lehet venni a szavazási levélcsomagokat hétfőtől munkanapokon 9 és 16 óra között a 97 országgyűlési egyéni választókerületi székhelyen, valamint 22 határ menti településen (Battonya, Beregsurány, Biharkeresztes, Bódvaszilas, Csengersima, Fehérgyarmat, Kőszeg, Létavértes, Letenye, Letkés, Makó, Nagylak, Nyírábrány, Nyírlugos, Putnok, Rajka, Rédics, Tiszabecs, Tompa, Tornyosnémeti, Vámosszabadi, Záhony).
A szavazási levélcsomag személyes átvételét a szavazás napján, április 12-én is biztosítaniuk kell a külképviseleteknek, a kijelölt határ menti településeknek és az országos egyéni választókerületi székhelyeknek.
Borítókép: Levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok jogosultak (Fotó: MTI/Veres Nándor)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
