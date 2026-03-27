Az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese szerint Kaja Kallas ismét magát járatta le. Az Európai Unió külügyi főképviselője nemrég arról beszélt, hogy a Donbász soha nem tartozott Oroszországhoz, Medvegyev azonban kemény választ intézett Kallashoz.
Medvegyev keményen visszaszólt Kallasnak: Kár, hogy ilyen buta 50 évesen!
Az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese kellemetlen történelmi tényekre emlékeztette az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét. Kaja Kallas nemrég arról beszélt, hogy Oroszország olyan területeket követel, amelyek soha nem tartoztak hozzá, Dmitrij Medvegyev szerint azonban ez a kijelentés sokat elárul Kallas történelmi ismereteiről.
Közösségi oldalán Dmitrij Medvegyev úgy fogalmazott, hogy „a laboratóriumi patkány, akinek arcán az értelemnek nyoma sincs, megint elszólta magát”.
Medvegyev felidézte, hogy Kallas nemrég arról beszélt, hogy Oroszország olyan területet akar, amely sosem volt az övé. Az orosz politikus azonban emlékeztette a főképviselőt, hogy Donbász igen is Oroszországhoz tartozott, ahogy Kallas szülőhazája, Észtország is egykor.
A Donbász Oroszországé volt, és senki másé. Kár, hogy ilyen buta 50 évesen. Sőt, Észtország (a borzalom!) is Oroszország része volt
– emlékeztette Medvegyev Kallast.
Az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese nemrég kijelentette: Oroszország nukleáris csapásokat indíthat Franciaország és az Egyesült Királyság ellen, ha ezek az országok atomfegyvereket vagy ahhoz kapcsolódó technológiát biztosítanak Ukrajnának. Egy Telegram-bejegyzésben azt írta:
Nem lehet kétség afelől, hogy ilyen körülmények között Oroszországnak minden rendelkezésére álló eszközt alkalmaznia kellene, beleértve a nem stratégiai nukleáris fegyvereket is az Ukrajnában található, országunkra fenyegetést jelentő célpontok ellen.
Hozzátette, a csapások a fegyvereket szállító országokat is érinthetnék, amennyiben azok „bűnrészessé válnak az Oroszország elleni nukleáris konfliktusban”. Ezt az orosz katonai doktrína szerinti „arányos válasznak” nevezte.
Borítókép: Dmitrij Medvegyev (Fotó: AFP)
