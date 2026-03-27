A Donbász Oroszországé volt, és senki másé. Kár, hogy ilyen buta 50 évesen. Sőt, Észtország (a borzalom!) is Oroszország része volt

– emlékeztette Medvegyev Kallast.

Az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese nemrég kijelentette: Oroszország nukleáris csapásokat indíthat Franciaország és az Egyesült Királyság ellen, ha ezek az országok atomfegyvereket vagy ahhoz kapcsolódó technológiát biztosítanak Ukrajnának. Egy Telegram-bejegyzésben azt írta:

Nem lehet kétség afelől, hogy ilyen körülmények között Oroszországnak minden rendelkezésére álló eszközt alkalmaznia kellene, beleértve a nem stratégiai nukleáris fegyvereket is az Ukrajnában található, országunkra fenyegetést jelentő célpontok ellen.

Hozzátette, a csapások a fegyvereket szállító országokat is érinthetnék, amennyiben azok „bűnrészessé válnak az Oroszország elleni nukleáris konfliktusban”. Ezt az orosz katonai doktrína szerinti „arányos válasznak” nevezte.

