Rubio Zelenszkij állításaira: Ez hazugság

Marco Rubio szerint nem igaz, hogy az Egyesült Államok területi engedményeket kért volna Ukrajnától biztonsági garanciákért cserébe. Az amerikai külügyminiszter szerint az ukrán elnök félreértelmezi vagy torzítja a Washingtonnal folytatott egyeztetéseket.

Magyar Nemzet
2026. 03. 27. 19:21
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Az amerikai külügyminiszter határozottan visszautasította Volodimir Zelenszkij állításait, miszerint Washington a Donbászból való kivonulást kérte volna biztonsági garanciák fejében. Marco Rubio egyértelműen fogalmazott: „Ez hazugság.” Az UNIAN beszámolója szerint Rubio hangsúlyozta, hogy az ukrán elnöknek nem ezt közölték az amerikai fél részéről.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: JIM WATSON / AFP)

Láttam, hogy kimondta, és sajnálatos, hogy ezt állítja, mert tudja, hogy nem igaz. Nem ezt mondták neki

 – fogalmazott az amerikai diplomácia vezetője.

A külügyminiszter kifejtette, hogy az Egyesült Államok világossá tette: biztonsági garanciák csak a háború lezárását követően léphetnek életbe, ugyanakkor ez nem volt összekötve területi engedményekkel.

Amit nagyon világosan közöltek vele […] az az, hogy biztonsági garanciákat csak a háború befejezése után adnak. De ez nem volt ahhoz a feltételhez kötve, hogy »kivéve, ha feladja a területet« […] Ez egyszerűen nem igaz

 – mondta Rubio.

Az amerikai külügyminiszter arra is kitért, hogy Washington csupán közvetítő szerepet vállal a konfliktusban. Elmondása szerint az amerikai fél ismertette Kijevvel az orosz követeléseket, de nem támogatja azokat.
„Tájékoztattuk az ukrán felet arról, hogy mihez ragaszkodnak az oroszok. Nem mi népszerűsítjük azt. Egyszerűen csak elmagyaráztuk nekik a helyzetet” – hangsúlyozta.

Rubio szerint a végső döntések Ukrajnán múlnak, és a háború kimenetele attól függ, hogy a felek hajlandók-e kompromisszumokra.

A végső döntés Ukrajnán múlik […] Ha nem hajlandóak bizonyos döntéseket hozni vagy engedményeket tenni, a háború folytatódik

 – tette hozzá.

Korábban Volodimir Zelenszkij arról beszélt, hogy Ukrajna nem látja Oroszország őszinte szándékát a békére vonatkozóan, ugyanakkor Washington részéről eltérő értékelések hangzottak el a konfliktus lezárásának lehetőségeiről – írja a portál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
