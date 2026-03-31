Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Szijjártó PéterTisza Pártlehallgatási botránylehallgatás

Szijjártó Péter: Bebizonyították, hogy ugyanazt mondom nyilvánosan, mint telefonon – szép munka!

Azt egy ideje tudni lehetett, hogy külföldi titkosszolgálatok – aktív magyar újságírói közreműködéssel – lehallgatták/lehallgatják a telefonbeszélgetéseimet. Ma a lehallgatók újabb hatalmas „felfedezéseket” tettek: bebizonyították, hogy ugyanazt mondom nyilvánosan, mint telefonon… Szép munka! – szögezte le Szijjártó Péter a Facebookon közzétett legújabb bejegyzésében.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 9:24
Szijjártó Péter: A szankciós politika kudarc, az több kárt okoz az EU-nak, mint Oroszországnak Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Négy éve mondom, mondjuk: a szankciós politika kudarc, az több kárt okoz az EU-nak, mint Oroszországnak – folytatta Szijjártó Péter. 

Szijjártó Péter: „Bebizonyították, hogy ugyanazt mondom” (Fotó: MTI)

Azt is leszögezte, hogy számtalanszor világossá tették azt is, hogy soha nem engednek szankcionálni olyan személyeket vagy vállalatokat, akik, amelyek fontosak Magyarország energiaellátásának biztonsága vagy a béke elérése szempontjából, meg olyanokat sem, akiknek az esetében egyszerűen nincs értelme, oka, hogy a szankciós listán szerepeljenek. Megerősítette, hogy ehhez a jövőben is ragaszkodnak. 

Egyebekben pedig a lehallgatási lista nem teljes: szankciós intézkedések kapcsán rendszeresen egyeztetek, egyeztettem számos más, nem EU-s ország külügyminiszterével is

– hangsúlyozta.

Szijjártó Péter egy korábbi Facebook-videójában arról beszélt, hogy külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró közreműködésével hallgathatták le. A külügyminiszter ezt súlyos szuverenitási támadásnak és a választási kampányba való beavatkozásnak nevezte. 

Magyar Péterék egy újságírónak álcázott ügynökkel fognak össze, akit a Magyarország ellen dolgozó titkosszolgálatok segítenek.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
