Az ukrán külügyminisztérium szóvivője, Georgij Tihij hangsúlyozta: a drónokat nem Finnország irányába küldték, és állítása szerint az eset hátterében orosz beavatkozás állhat, írta a Topwar.ru.
Ukrajna elismerte: drónjai megsértették Finnország légterét – Moszkva is reagált az esetre
Ukrajna hivatalosan is elismerte, hogy két ukrán pilóta nélküli repülőeszköz megsértette Finnország légterét, miután azok az ország déli részén, Kouvola térségében zuhantak le. Az incidenst követően Kijev bocsánatot kért Helsinkitől.
Határozottan kijelenthetjük, hogy semmilyen körülmények között nem irányítottunk ukrán drónokat Finnország felé. A legvalószínűbb ok az orosz elektronikai hadviselési rendszerek eltérítő hatása
– fogalmazott a szóvivő.
Ukrajna Moszkvára mutogat
Kijev szerint amennyiben az orosz légvédelem nem alkalmazott volna ilyen eszközöket, a drónok az eredeti célpontjukat érték volna el, és az incidens sem következett volna be.
Az ügyben Volodimir Zelenszkij is egyeztetett Alexander Stubb finn elnökkel, biztosítva őt arról, hogy Ukrajna nem tervezett semmilyen lépést Finnország ellen, és továbbra is partnerként tekint az országra.
A finn védelmi minisztérium megerősítette, hogy a két drón vasárnap lépett be az ország légterébe. A finn légierő vadászgépet is felküldött, azonban nem avatkoztak be, mivel az eszközök nem jelentettek közvetlen veszélyt.
Moszkva: Válaszlépések jöhetnek
Az ügyre reagált Moszkva is. A Kreml a közösségi felületén azt közölte: Oroszország megfelelő intézkedéseket hozhat, amennyiben beigazolódik, hogy európai uniós országok légteret biztosítottak Ukrajnának terrorcselekmények végrehajtásához.
A közlemény szerint az orosz katonai vezetés folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a kialakult helyzetet. Mint fogalmaztak:
A legfontosabb itt az, hogy a hadseregünk hogyan elemzi a helyzetet. Szorosan figyelemmel kísérik, elemzik, és megfelelő javaslatokat tesznek, amelyeket aztán megfontolnak.
További Külföld híreink
Borítókép: Ukrán drónok sértették meg a finn légteret (Fotó: NurPhoto/AFP/Dmytro Smolienko)
