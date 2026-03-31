Ukrajna elismerte: drónjai megsértették Finnország légterét – Moszkva is reagált az esetre

Határozottan kijelenthetjük, hogy semmilyen körülmények között nem irányítottunk ukrán drónokat Finnország felé. A legvalószínűbb ok az orosz elektronikai hadviselési rendszerek eltérítő hatása

– fogalmazott a szóvivő.

Ukrajna Moszkvára mutogat

Kijev szerint amennyiben az orosz légvédelem nem alkalmazott volna ilyen eszközöket, a drónok az eredeti célpontjukat érték volna el, és az incidens sem következett volna be.

Az ügyben Volodimir Zelenszkij is egyeztetett Alexander Stubb finn elnökkel, biztosítva őt arról, hogy Ukrajna nem tervezett semmilyen lépést Finnország ellen, és továbbra is partnerként tekint az országra.

A finn védelmi minisztérium megerősítette, hogy a két drón vasárnap lépett be az ország légterébe. A finn légierő vadászgépet is felküldött, azonban nem avatkoztak be, mivel az eszközök nem jelentettek közvetlen veszélyt.

Moszkva: Válaszlépések jöhetnek

Az ügyre reagált Moszkva is. A Kreml a közösségi felületén azt közölte: Oroszország megfelelő intézkedéseket hozhat, amennyiben beigazolódik, hogy európai uniós országok légteret biztosítottak Ukrajnának terrorcselekmények végrehajtásához.

A közlemény szerint az orosz katonai vezetés folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi a kialakult helyzetet. Mint fogalmaztak: