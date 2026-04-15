Szicíliában ötnapos tüntetésbe kezdtek a fuvarozók + videó

Pattanásig feszült a helyzet az olaszországi fuvarozói szektorban: a kis- és nagyvállalatok egységesen követelik a közúti áruszállítás felfüggesztését a tarthatatlan üzemanyagköltségek miatt. A 20 centes jövedékiadó-csökkentés nem bizonyult elégségesnek, mivel az alapanyagár növekedése kioltotta ennek hatását.

A fuvarozók országos szövetsége (Unatras) szerint a helyzet tarthatatlanná vált Fotó: AFP

A gázolaj ára tartósan 2 euró fölé emelkedett. Ez kamiononként évente körülbelül 9000 euró extra költséget jelent, amit a kis- és középvállalkozások már képtelenek kitermelni, így gyakorlatilag veszteségesen dolgoznak. A teljes leállás elkerülése érdekében a fuvarozók egy 100 millió eurós adójóváírás azonnali végrehajtását követelik. A továbbiakban pedig közvetlen állami támogatásokat a drágulás ellensúlyozására, illetve a cégek likviditását garantáló intézkedéseket.

A fuvarozók bejelentették, hogy ha 2026. április 17-ig nem érkezik írásos és konkrét válasz a kormánytól, a végrehajtó bizottság hivatalosan is bejelenti az országos sztrájkot.

Miközben a vállalkozások a csőd szélére sodródnak, a fogyasztóvédők szerint az államkincstár és egyes piaci szereplők jelentős extraprofitra tesznek szert a spekuláció révén. Bár Adolfo Urso vállalkozásokért felelős miniszter szerint a kormány már megtette a szükséges lépéseket, a szakma az érdemi párbeszéd és a konkrét intézkedések hiányáról beszél.