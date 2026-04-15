Szicíliában ötnapos tüntetésbe kezdtek a fuvarozók + videó

Leállás fenyegeti Olaszországot, Szicíliában már teljesen megbénult a fuvarozás. Ötnapos, teljes leállást hirdettek a szicíliai áruszállítók. Nem kizárt, hogy a szigeten üresen maradnak az üzletek polcai, ha folytatódnak a tiltakozások. A fuvarozók garanciákat és azonnali beavatkozást követelnek a kormánytól.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 04. 15. 15:39
A gázolaj ára tartósan 2 euró fölé emelkedett Forrás: AFP
Pattanásig feszült a helyzet az olaszországi fuvarozói szektorban: a kis- és nagyvállalatok egységesen követelik a közúti áruszállítás felfüggesztését a tarthatatlan üzemanyagköltségek miatt. A 20 centes jövedékiadó-csökkentés nem bizonyult elégségesnek, mivel az alapanyagár növekedése kioltotta ennek hatását. 

A fuvarozók országos szövetsége (Unatras) szerint a helyzet tarthatatlanná vált Fotó: AFP

A gázolaj ára tartósan 2 euró fölé emelkedett. Ez kamiononként évente körülbelül 9000 euró extra költséget jelent, amit a kis- és középvállalkozások már képtelenek kitermelni, így gyakorlatilag veszteségesen dolgoznak. A teljes leállás elkerülése érdekében a fuvarozók egy 100 millió eurós adójóváírás azonnali végrehajtását követelik. A továbbiakban pedig közvetlen állami támogatásokat a drágulás ellensúlyozására, illetve a cégek likviditását garantáló intézkedéseket. 

A fuvarozók bejelentették, hogy ha 2026. április 17-ig nem érkezik írásos és konkrét válasz a kormánytól, a végrehajtó bizottság hivatalosan is bejelenti az országos sztrájkot.

Miközben a vállalkozások a csőd szélére sodródnak, a fogyasztóvédők szerint az államkincstár és egyes piaci szereplők jelentős extraprofitra tesznek szert a spekuláció révén. Bár Adolfo Urso vállalkozásokért felelős miniszter szerint a kormány már megtette a szükséges lépéseket, a szakma az érdemi párbeszéd és a konkrét intézkedések hiányáról beszél.

Míg az országos szövetségek még csak fontolgatják a leállást, Szicíliában április 14-én már kezdetét vette az ötnapos blokád. 

A tiltakozók a stratégiai fontosságú kikötőket vették ostrom alá, ami közvetlenül veszélyezteti a sziget áruellátását: a hétvégére akár teljesen kiürülhetnek az élelmiszerboltok polcai. A fuvarozók csak írásos kormányzati garanciavállalás esetén hajlandóak a munka felvételére. Ha a kamionok megállnak, a teljes olasz élelmiszer-ellátási lánc is leáll. A küszöbönálló logisztikai bénultság következtében pánikhangulat alakult ki Messina környékén. 

A helyiek a „jobb félni, mint megijedni” elv alapján próbálnak felkészülni a legrosszabbra. 

Sajtóbeszámolók szerint Messina városában és Milazzóban már kedd este megrohamozták az autósok a benzinkutakat. Hatalmas sorok alakultak ki, mert az emberek attól tartanak, hogy az üzemanyagárak tovább emelkednek, vagy a sztrájk miatt teljesen elfogy az üzemanyag a kutakról. Hasonló felvásárlási pánikhangulat alakulhat ki a szupermarketekben is, mivel a fuvarozók blokádja miatt akadozhat az élelmiszer-utánpótlás. 

A Messina–Palermo autópályán egyes helyeken az üzemanyag ára már a 3 eurót is meghaladta. 

Ez a drasztikus drágulás az oka annak, hogy a fuvarozók ötnapos munkabeszüntetést hirdettek. 

A szicíliai regionális kormány már összeült, hogy megoldást találjon a válság kezelésére és enyhítse a lakosságot sújtó terheket, de a helyzet továbbra is feszült.

Az iráni háborús konfliktus súlyos anyagi terhet ró az olasz családokra, ami azt jelenti, hogy egy átlagos háztartás kiadásai akár 950 euróval is növekedhetnek évente. A geopolitikai feszültség az élet minden területén érezteti a hatását. 

Megemelkedtek a rezsiköltségek, a tankolás, a hitelek és a biztosítások is. Az energiaárak ingadozása miatt a családoknak jelentős többletköltséggel kell számolniuk. 

A megemelkedett energiaárak miatt a nyári időszakban a légkondicionálás használata akár 19 százalékkal többe kerülhet, mint tavaly. A benzin és a gázolaj árának emelkedése nemcsak az autósokat sújtja közvetlenül, hanem a fuvarozási költségeken keresztül minden termék árát növeli. A bizonytalanság és az infláció miatt a változó kamatozású hitelek törlesztőrészletei is emelkednek. Az előrejelzések szerint 2026-ban egy átlagos havi törlesztőrészlet közel 50 euróval nőhet. Az év eleje óta a biztosítási díjak is emelkedő tendenciát mutatnak, az átlagos díj 644 euró környékén mozog, ami további 15 százalékkal drágulhat.

Borítókép: Olasz benzinkút, illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Szőcs László avatarja

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
