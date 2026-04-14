OroszországAmerikaorosz–ukrán háborúgazdasági együttműködés

A Kreml üzent Amerikának: Moszkva nem vár a háború végéig

Amíg az Egyesült Államok továbbra is az ukrajnai rendezés kérdéséhez köti a kétoldalú gazdasági együttműködés újraindítását Oroszországgal, addig Moszkva azt javasolja, hogy ne várjanak ezzel a konfliktus megoldásáig – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak kedden Moszkvában.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 16:23
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Mi úgy véljük, hogy egyáltalán nem szükséges ezzel megvárni az ukrajnai helyzet rendezését – mondta Dmitrij Peszkov.

Dmitrij Peszkov szerint Moszkva nem várna a háború végéig az USA-val való gazdasági együttműködés újraindításában (Fotó: AFP)
Moszkva nem várna a háború végéig az USA-val folytatott gazdasági együttműködés újraindításában. Fotó: AFP

Peszkov szerint mindkét országnak érdeke, hogy kölcsönösen előnyös projektekkel foglalkozzon, amelyekből nagyon sok lehetne a napirenden. Hozzátette, Kirill Dmitrijev, a befektetési és gazdasági együttműködésért felelős elnöki különmegbízott jelenleg az orosz–amerikai szakmunkacsoport munkájában vesz részt az Egyesült Államokban, és nem foglalkozik az ukrajnai rendezéssel.

Kijelentette, hogy Oroszország nem látott olyan bejelentést, amelynek értelmében az Egyesült Államok meghosszabbította volna az arra vonatkozó engedélyét, hogy harmadik országok orosz olajat szerezhessenek be.

Az ortodox húsvét alkalmából kihirdetett 32 órás tűzszünettel kapcsolatban – az orosz védelmi tárca jelentésére hivatkozva – azt hangoztatta, hogy ezt az ukrán fegyveres erők több mint 6500 alkalommal megsértették. – A számok beszédesek, valóban nagyon sok volt a tűzszünetsértés, a számok önmagukért beszélnek – mondta.

Az Oroszországban bevezetett digitális korlátozásokról szólva azt mondta, hogy ez nem visszalépés a múltba, és hogy biztonsági szempontok tették szükségessé őket.

A szóvivő szerint az internet működése az országban akkor normalizálódik majd, amikor a korlátozások szükségessége megszűnik, és ezt az oroszok többsége megérti. 

Hangsúlyozta, hogy a külföldi üzenetküldő szolgáltatásoknak be kell tartaniuk az orosz törvényeket, ellenkező esetben Moszkva kénytelen korlátozásokat alkalmazni velük szemben.

A fegyverzetkorlátozás ügyére kitérve azt mondta, hogy Oroszországnak ebben elvi kérdés az összes potenciál megvitatása, beleértve az Egyesült Királyságét és Franciaországét is.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu