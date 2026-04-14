Peszkov szerint mindkét országnak érdeke, hogy kölcsönösen előnyös projektekkel foglalkozzon, amelyekből nagyon sok lehetne a napirenden. Hozzátette, Kirill Dmitrijev, a befektetési és gazdasági együttműködésért felelős elnöki különmegbízott jelenleg az orosz–amerikai szakmunkacsoport munkájában vesz részt az Egyesült Államokban, és nem foglalkozik az ukrajnai rendezéssel.

Kijelentette, hogy Oroszország nem látott olyan bejelentést, amelynek értelmében az Egyesült Államok meghosszabbította volna az arra vonatkozó engedélyét, hogy harmadik országok orosz olajat szerezhessenek be.

Az ortodox húsvét alkalmából kihirdetett 32 órás tűzszünettel kapcsolatban – az orosz védelmi tárca jelentésére hivatkozva – azt hangoztatta, hogy ezt az ukrán fegyveres erők több mint 6500 alkalommal megsértették. – A számok beszédesek, valóban nagyon sok volt a tűzszünetsértés, a számok önmagukért beszélnek – mondta.