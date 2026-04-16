Az osztrák Nemzeti Tanács belügyi bizottsága egyhangúlag megszavazta, hogy megvizsgálják a bécsi-floridsdorfi Imam Ali Központ bezárásának lehetőségét – számolt be róla a Der Standard. A kezdeményezést a Zöld Párt indította, és azt valamennyi parlamenti párt támogatta. A javaslat nemcsak magát az intézményt érinti, hanem az azt működtető Iszlám Kultúra Központja, Imam Ali egyesületet és a hozzá kapcsolódó hálózatokat is – írja az Origo.
Vizsgálják a bécsi központ bezárását az iráni kapcsolatok miatt
Egyhangú döntéssel indult vizsgálat Ausztriában a bécsi Imam Ali Központ ügyében, amelyet azzal gyanúsítanak, hogy kapcsolatban áll az iráni rezsimmel. A létesítmény körül a közelmúltban erőszakos incidens is történt, ami tovább erősítette a politikai nyomást.
Felmerült iráni befolyás
A bécsi Imam Ali Központtal kapcsolatban hosszabb ideje fennáll a gyanú, hogy szoros kapcsolatokat ápol az iráni rezsimmel. A bécsi Politikai Iszlám Dokumentációs Központ már 2022-ben jelezte: az iszlám köztársaság ezen az intézményen keresztül próbálhat befolyást gyakorolni Ausztriában – írta az Express.
A portál beszámolója szerint a parlament jelenleg konkrét jogi lehetőségeket is mérlegel, beleértve az intézmény bezárását, sőt akár betiltását is.
Tömegverekedés után erősödött a nyomás
Az ügyet jelentősen felerősítette egy közelmúltbeli erőszakos incidens. Az ORF szerint március elején mintegy hetven ember keveredett összetűzésbe a központ előtt, miután megemlékezést tartottak az iráni legfelsőbb vezető, Ali Hamenei tiszteletére.
A rendőrségi adatok alapján az összecsapásban kilencen megsérültek.
Egyre határozottabb politikai fellépés
A vita nemcsak országos szinten zajlik, hanem helyben is komoly visszhangot váltott ki. A floridsdorfi kerület vezetése is fellépett a központ ellen. Georg Papai kerületi polgármester az ORF idézése szerint úgy fogalmazott:
Az ilyen dolgoknak nincs helyük a kerületünkben,
utalva arra, hogy a központtal kapcsolatban szélsőséges, antiszemita és homofób tartalmak terjesztésének gyanúja is felmerült.
Az osztrák szociáldemokraták (SPÖ) szintén a létesítmény bezárásának felülvizsgálatát sürgetik, hangsúlyozva: mindez szükséges lehet azok védelmében, akik az ilyen rendszerek elől menekültek el.
Korábbi hatósági lépések is voltak
Az ORF beszámolója szerint a központ működését már korábban is többször ellenőrizték a hatóságok. Egyes esetekben megtiltották az épület mecsetként való használatát, emellett az is figyelmet keltett, hogy iráni vezető politikusok is felkeresték az intézményt ausztriai látogatásaik során.
A parlamenti döntés jelenleg még csak a helyzet kivizsgálására vonatkozik, így a központ bezárásáról nem született végleges határozat.
Borítókép: Iráni zászló (Fotó: AFP)
