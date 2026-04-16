Vizsgálják a bécsi központ bezárását az iráni kapcsolatok miatt

Felmerült iráni befolyás

A bécsi Imam Ali Központtal kapcsolatban hosszabb ideje fennáll a gyanú, hogy szoros kapcsolatokat ápol az iráni rezsimmel. A bécsi Politikai Iszlám Dokumentációs Központ már 2022-ben jelezte: az iszlám köztársaság ezen az intézményen keresztül próbálhat befolyást gyakorolni Ausztriában – írta az Express.

A portál beszámolója szerint a parlament jelenleg konkrét jogi lehetőségeket is mérlegel, beleértve az intézmény bezárását, sőt akár betiltását is.

Tömegverekedés után erősödött a nyomás

Az ügyet jelentősen felerősítette egy közelmúltbeli erőszakos incidens. Az ORF szerint március elején mintegy hetven ember keveredett összetűzésbe a központ előtt, miután megemlékezést tartottak az iráni legfelsőbb vezető, Ali Hamenei tiszteletére.

A rendőrségi adatok alapján az összecsapásban kilencen megsérültek.