Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 29.

Ez történt az orosz–ukrán háborúban

Kedden rendkívüli állapotot hirdettek a dél-oroszországi Tuapszéban, miután egy éjszakai ukrán dróntámadás következtében tűz ütött ki az olajfinomítóban. A lángok megfékezésén több mint 250 ember dolgozott. Szergej Bojko,

Tuapsze polgármestere közölte, hogy a város lakosságának egy része víz nélkül maradt, miután a kőolajfinomító területén található szivattyútelep áramellátási rendszere meghibásodott.

Az érintett területen a lakosság háztartási és ivóvíz-szükségleteit tartályokból fedezik. Az olajkomplexumot korábban április 16-án és 20-án támadták ukrán drónok.

Russia’s Tuapse oil refinery is now burning out of control this morning after an overnight Ukrainian drone raid.



Locals report that additional oil storage tanks exploded. pic.twitter.com/PN6YwLkQ3j — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 28, 2026

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden újságíróknak kijelentette, hogy az exportra szánt olaj tuapszei tárolóinak támadásával

Kijev tovább destabilizálja a világ energiapiacát, amely amúgy is jelentős nehézségekkel küzd a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet miatt.

Az előző napi háborús összefoglalónkat ide kattintva olvashatja el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)