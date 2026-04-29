Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 29.

Az orosz védelmi minisztérium bejelentette, hogy elfoglalták a harkivi Zemljanki és a donyecki Illinivka települést. Közben ukrán tüzérségi és dróntámadásokról is érkeztek jelentések, civil áldozatokkal több oroszországi régióban. Kijev tovább destabilizálta a világ energiapiacát, amely amúgy is jelentős nehézségekkel küzd a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet miatt: áprilisban harmadszor mértek csapást a Rosznyefty kulcsfontosságú olajfinomítójára.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 6:08
A támadások éjszaka és szerda reggel is folytatódtak Forrás: AFP
Ez történt az orosz–ukrán háborúban

Kedden rendkívüli állapotot hirdettek a dél-oroszországi Tuapszéban, miután egy éjszakai ukrán dróntámadás következtében tűz ütött ki az olajfinomítóban. A lángok megfékezésén több mint 250 ember dolgozott. Szergej Bojko, 

Tuapsze polgármestere közölte, hogy a város lakosságának egy része víz nélkül maradt, miután a kőolajfinomító területén található szivattyútelep áramellátási rendszere meghibásodott. 

Az érintett területen a lakosság háztartási és ivóvíz-szükségleteit tartályokból fedezik. Az olajkomplexumot korábban április 16-án és 20-án támadták ukrán drónok. 

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden újságíróknak kijelentette, hogy az exportra szánt olaj tuapszei tárolóinak támadásával 

Kijev tovább destabilizálja a világ energiapiacát, amely amúgy is jelentős nehézségekkel küzd a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet miatt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu