Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 29.

Ez történt az orosz–ukrán háborúban
Kedden rendkívüli állapotot hirdettek a dél-oroszországi Tuapszéban, miután egy éjszakai ukrán dróntámadás következtében tűz ütött ki az olajfinomítóban. A lángok megfékezésén több mint 250 ember dolgozott. Szergej Bojko,
Tuapsze polgármestere közölte, hogy a város lakosságának egy része víz nélkül maradt, miután a kőolajfinomító területén található szivattyútelep áramellátási rendszere meghibásodott.
Az érintett területen a lakosság háztartási és ivóvíz-szükségleteit tartályokból fedezik. Az olajkomplexumot korábban április 16-án és 20-án támadták ukrán drónok.
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden újságíróknak kijelentette, hogy az exportra szánt olaj tuapszei tárolóinak támadásával
Kijev tovább destabilizálja a világ energiapiacát, amely amúgy is jelentős nehézségekkel küzd a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet miatt.
