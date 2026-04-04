Jurij Ihnat, a légierő kommunikációs osztályának vezetője az országos televízióban elmondta, hogy több mint 400 orosz drónt észleltek pénteken az ukrán légtérben. Ihnat a reggeli támadás mintázatát a korábbi, március 23–24-i és a március 31. és április 1. közötti orosz csapásokhoz hasonlította, amikor az éjszaka kezdődött tömeges támadás a nappali órákra is átterjedt. Oroszország a drónok mellett Tu–95 és Tu–160MS stratégiai bombázókat is bevetett. A támadások szombat reggelre sem csillapodtak – mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit.
Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 4.
Ukrajna rég nem látott méretű orosz támadással nézett szembe pénteken. Az oroszok több mint 400 drónnal és rakétákkal támadták Kijev, Kirovohrad, Vinnica, Szumi, Cserkaszi, Poltava és Zsitomir térségét, a legsúlyosabb csapások pedig Harkiv és Szumi határvidékét érték. A támadások éjszaka és szombat reggel is folytatódtak, a jelentések szerint Szumiban egy toronyházat ért találat, míg az oroszok egy Togliatti elleni támadásról számoltak be. Az orosz források szerint az ukrán dezertőrök nagy száma miatt a katonai vezetés különleges egységet vezérelt Harkiv régió Ternovaja körzetébe.
Az orosz erők támadást indítottak Ukrajna-szerte, a legsúlyosabb támadások Harkiv és Szumi határvidékére összpontosultak.
A légierő szerint drónokat jelentettek Kirovohrad, Vinnica, Szumi, Cserkaszi, Poltava, Zsitomir és Kijev megyék felett is.
A Kijevi Megyei Katonai Igazgatóság közlése szerint legalább egy ember meghalt és egy másik megsebesült Kijevben.
Szerhij Krivosejenko, az északkeleti Szumi polgármestere arról tájékoztatott, hogy a megyeszékhelyen négyen sebesültek meg.
Oleh Hrihorov megyei kormányzó közlése szerint pedig Sosztkina térségében egy ember életét vesztette és hárman megsebesültek.
A nyugat-ukrajnai Zsitomir megyében egy ember életét vesztette, további négy pedig megsebesült az orosz rakéta- és dróntámadásban – közölte Vitalij Bunecsko polgármester a Facebookon. A déli Herszon megye kormányzói hivatala arról adott hírt, hogy
az orosz erők drónnal robbanószert dobtak egy kisbuszra Herszon városban, hét ember megsebesült.
Putyin bevetette a rettegett fegyvert
Oroszország az éjszakai támadás során ballisztikus rakétákat is bevetett. Harkivban Ihor Terehov polgármester arról számolt be, hogy négy ballisztikus rakéta csapódott be a város kijevi kerületében, többszintes lakóépületeket megrongálva.
Harkiv megye kormányzója, Oleh Sziniehubov jelentése szerint legalább egy ember, egy 63 éves nő megsérült a támadásban.
Andrij Szibiha külügyminiszter az X-en közölte, hogy Oroszország csaknem ötszáz drónnal és manőverező robotrepülőgépekkel támadta Ukrajnát.
Így reagál Moszkva a húsvéti tűzszünetre tett ukrán javaslatra: kegyetlen támadásokkal. Az orosz terroristák elutasítják a diplomáciát és a békés kezdeményezéseket. Határozott választ kell kapniuk, olyat, amilyet megérdemelnek
– hangsúlyozta bejegyzésében a miniszter.
Később Julija Szviridenko miniszterelnök a Telegramon közzétette, hogy a pénteki orosz légicsapásokban legkevesebb öt civil vesztette életét.
A heti hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak nyomulni, teljesen kiverték az ukrán hadsereget a luhanszki régióból, elfoglaltak hét települést, és a „különleges hadművelet” övezetében 8840 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.
A moszkvai katonai tárca a március 28. és az április 3. közötti időszakban megsemmisített vagy eltalált haditechnikai eszközök között sorolt fel még hat harckocsit – köztük egy amerikai Abramst – és 131 egyéb páncélozott harcjárművet, 57 irányított légibombát, három HIMARS-rakétát, négy Flamingo manőverező robotrepülőgépet, három nagy hatótávolságú Neptun irányított rakétát, továbbá 2354 repülőgép típusú drónt.
Oroszország hidakat, gátakat, vízerőműveket támadhat a közeljövőben
Az ukrán hírszerzés szerint fennáll a veszélye annak, hogy Oroszország hidakat, gátakat, vízerőműveket, valamint az ivóvízellátást biztosító szivattyúállomásokat támad – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken újságírókkal.
Azokból a dokumentumokból ítélve, amelyeket a hírszerzéstől kaptunk, az oroszok a logisztikát fogják támadni, beleértve a vasutat, emellett a vízellátást és komoly infrastrukturális létesítményeket, hidakat, gátakat, vízerőműveket, valamint szivattyúállomásokat is célba vehetnek
– hangsúlyozta az államfő. Közölte, hogy a légierő már dolgozik a légvédelem megerősítésén, a rendszerek megfelelő integrációján. Hozzátette, hogy bizonyos helyeken további fizikai védelemre is szükség van. Kiemelte, hogy a helyi önkormányzatoknak is foglalkozniuk kell a kérdéssel. „Minden megyei hatóságnak és közösségnek részt kell vennie a megfelelő felkészülésben” – mondta. Zelenszkij megjegyezte: az oroszok azt remélték, hogy ezen a télen megtörik Ukrajnát, azonban kimerítették rakéta- és drónkészleteiket.
Őszintén meg kell mondani: nagyon nehéz volt számunkra, mert kitartóan támadtak bennünket, rombolták a fűtés és az áramtermelés infrastruktúráját
– tette hozzá. Az elnök elmondta, hogy az MI6 brit hírszerzés szerint az ukrán hadsereg helyzete most jobb, mint az elmúlt tíz hónapban volt. „Ez az ő megállapításuk, de minden partnerünk így látja. Figyelembe véve a területeink megszállását és felszabadítását, jelenleg enyhe előnyben vagyunk: mintegy húsz négyzetkilométerrel többet szabadítottunk fel, mint amennyit a megszállóknak sikerült elfoglalniuk” – fejtette ki.
Hangsúlyozta, hogy a húsvéti tűzszünetre vonatkozó ukrán javaslat továbbra is érvényben van, de szerinte Oroszország nem áll készen erre.
A fronthelyzetet kommentálva Zelenszkij kijelentette, hogy Oroszország aktivitása kedvezőtlen időjárás esetén fokozódik. „Az oroszok tisztában vannak azzal, hogy a nyár közeledtével nő a nappalok hossza, ami megnehezíti számukra az észrevétlen előrenyomulást” – mutatott rá az elnök.
Zelenszkij később a Telegramon kijelentette, hogy márciusban Oroszország a háború kezdete óta a legnagyobb veszteségeket szenvedte el egy hónap leforgása alatt: több mint 35 ezer orosz katona halt meg vagy sebesült meg súlyosan.
„Kizárólag a dróncsapásainknak köszönhetően 33 988 orosz katona halt vagy sebesült meg súlyosan, további 1363 megszállót pedig tüzérségi és egyéb csapások semmisítettek meg. Vagyis egy hónap alatt több mint 35 ezer fős orosz veszteség keletkezett, és ezek mind egyértelműen megerősített adatok: rendszerünkben minden egyes találatról videós bizonyíték áll rendelkezésre” – emelte ki az elnök. Az Ukrinform állami hírügynökség hozzátette, hogy a vezérkar pénteki összesítése szerint az orosz hadsereg teljes embervesztesége hozzávetőleg meghaladja az 1 millió 300 ezer főt.
Zelenszkij a legsikeresebb ukrán egységek között említette a kárpátaljai Bródi Róbert által alapított Magyar Madarai nevű drónos dandárt.
Kiemelte még, hogy jelentősen nőtt az orosz légvédelmi rendszerek megsemmisítésének eredményessége is: csupán márciusban 274 ilyen rendszert találtak el. „Kézzelfogható eredmények születtek az orosz raktárak és katonai logisztika megsemmisítésében is” – tette hozzá az elnök, erről adatokat későbbre ígért.
Egy orosz dróntámadás tüzet okozott egy toronyházban Szumiban
A Szumi térség katonai vezetője, Oleg Hrigorov a Telegramon adott jelentést. „Legalább három ember megsérült Szumiban az ellenséges csapások következtében” – írta.
Grigorov szerint a sérült házak lakóinak evakuálása folyamatban van, és minden áldozatnak segítséget nyújtanak. „A következmények elhárításában a szükséges szolgálatok részt vesznek” – tette hozzá Grigorov.
Korábban arról számolt be , hogy az oroszok drónokkal támadtak egy lakóövezetre Szumiban. A támadás tüzet okozott egy toronyház felső emeletein a Zaricsnij negyedben. Nem sokkal később egy másik ház is találatot kapott a város ugyanezen részén, sérültekről azonban nem érkezett jelentés.
Nem bírnak a dezertőrökkel
Az orosz biztonsági erők közlése szerint az ukrán fegyveres erők parancsnoksága volt foglyokból álló védelmi egységeket vezényelt Harkiv régió Ternovaja körzetébe – írja a RIA Novosztyi.
„Az ukrán fegyveres erők parancsnoksága volt foglyokból álló védőegységeket vezényelt a Harkiv megye Ternovaja körzetébe, azzal a feladattal, hogy megöljék azokat az ukrán katonákat, akik megpróbálnak elmenekülni a pozícióikból vagy megadni magukat” – mondta a hírügynökség forrása.
A beszámoló szerint az ukrán parancsnokság cselekedetei összefüggésben állnak az ukrán fegyveres erők 127. különálló nehézgépesített brigádjának katonái között lévő dezertőrök nagy számával.
A múlt héten a bűnüldöző szervek a hírügynökségnek azt mondták, hogy az ukrán hadseregből dezertált katonákból álló bűnbandák működnek Harkiv régióban. A helyi források szerint a dezertőr katonák fegyveres rablásokat követnek el, civileket ölnek, lőszerrel és drónokkal kereskednek, a bűnüldöző szervek pedig képtelenek megállítani őket.
Zelenszkij és Magyar Péter kapcsolata
Az orosz–ukrán háború egyre több civil áldozatot követel, de a háborúpárti Brüsszel rendületlenül támogatja Ukrajnát. Magyar Péter az elmúlt időszakban többször is egyeztetett ukrán szereplőkkel, és 2024-es kijevi látogatása során is kapcsolatba lépett hivatalos körökkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetével.
Jelenléte a müncheni biztonsági konferencia idei rendezvényén szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Ukrajna melletti kiállásának egyik jelképes állomása a 2024. július 11-i kijevi útja volt.
Borítókép: Romos lakóház, illusztráció (Fotó: AFP)
