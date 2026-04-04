Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 4.

Ukrajna rég nem látott méretű orosz támadással nézett szembe pénteken

Az orosz erők támadást indítottak Ukrajna-szerte, a legsúlyosabb támadások Harkiv és Szumi határvidékére összpontosultak.

A légierő szerint drónokat jelentettek Kirovohrad, Vinnica, Szumi, Cserkaszi, Poltava, Zsitomir és Kijev megyék felett is.

A Kijevi Megyei Katonai Igazgatóság közlése szerint legalább egy ember meghalt és egy másik megsebesült Kijevben.

Ukrajna rég nem látott méretű támadással nézett szembe Fotó: AFP

Szerhij Krivosejenko, az északkeleti Szumi polgármestere arról tájékoztatott, hogy a megyeszékhelyen négyen sebesültek meg.

Oleh Hrihorov megyei kormányzó közlése szerint pedig Sosztkina térségében egy ember életét vesztette és hárman megsebesültek.

A nyugat-ukrajnai Zsitomir megyében egy ember életét vesztette, további négy pedig megsebesült az orosz rakéta- és dróntámadásban – közölte Vitalij Bunecsko polgármester a Facebookon. A déli Herszon megye kormányzói hivatala arról adott hírt, hogy

az orosz erők drónnal robbanószert dobtak egy kisbuszra Herszon városban, hét ember megsebesült.

Az orosz erők Ukrajna-szerte támadást indítottak Fotó: AFP

Putyin bevetette a rettegett fegyvert

Oroszország az éjszakai támadás során ballisztikus rakétákat is bevetett. Harkivban Ihor Terehov polgármester arról számolt be, hogy négy ballisztikus rakéta csapódott be a város kijevi kerületében, többszintes lakóépületeket megrongálva.