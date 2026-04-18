Pusztító robbanás történt Németországban: halott és sérültek is vannak

A hatóságok több bejelentést is kaptak a robbanásról. A helyszínre érkező rendőrök öt férfit találtak az aluljáróban; egyikük a helyszínen meghalt, négyen súlyosan megsérültek, közülük ketten életveszélyes állapotban vannak. A sérülteket kórházba szállították.

Robbanás történt röviddel éjfél után a nyugat-németországi Völklingenben (Fotó: AFP)

A területet lezárták, a helyszínen paravánokat állítottak fel. A rendőrség közlése szerint a lakosságot nem fenyegeti veszély.