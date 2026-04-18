Pusztító robbanás történt Németországban: halott és sérültek is vannak

Robbanás történt röviddel éjfél után a nyugat-németországi Völklingen egyik gyalogos aluljárójában, a detonációban egy ember meghalt, négyen súlyosan megsérültek – közölte szombaton a rendőrség.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 13:59
Völklingen: a rendőrség és a tűzoltóság egy aluljárónál intézkedik (Fotó: AFP)
A hatóságok több bejelentést is kaptak a robbanásról. A helyszínre érkező rendőrök öt férfit találtak az aluljáróban; egyikük a helyszínen meghalt, négyen súlyosan megsérültek, közülük ketten életveszélyes állapotban vannak. A sérülteket kórházba szállították.

Robbanás történt röviddel éjfél után a nyugat-németországi Völklingenben (Fotó: AFP)
Robbanás történt röviddel éjfél után a nyugat-németországi Völklingenben (Fotó: AFP)

A területet lezárták, a helyszínen paravánokat állítottak fel. A rendőrség közlése szerint a lakosságot nem fenyegeti veszély.

A nyomozók szerint a robbanást emberi tevékenység okozta, egyelőre azt vizsgálják, hogy milyen tárgy robbant fel. A bűncselekmény lehetőségét sem zárják ki.

Völklingen mintegy negyvenezer lakosú város a Saar-vidéken, Saarbrücken közelében. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a történtek tisztázásához – írta az MTI.

Borítókép: Robbanás Völklingenben (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu