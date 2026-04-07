Rendkívüli

Történelmi pillanat, megérkezett Magyarországra J. D. Vance

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Szijjártó Péter / magyar-amerikai kapcsolat / JD Vance / Orbán Viktor / Választás 2026 / aranykor / Trump

Szijjártó Péter: Történelmi jelentőségű amerikai látogatás előtt áll Budapest

Harmincöt éve nem történt olyan Budapesten, mint ami ma fog, ugyanis 1991-ben járt utoljára amerikai alelnök itt Magyarországon, és a 2006-os amerikai elnöki látogatás óta ilyen magas rangú amerikai vendéget nem üdvözölhettünk Budapesten – hangsúlyozta Szijjártó Péter a közösségi oldalán közzétett videóban.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook / 2026. 04. 07. 10:52
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint új korszakát élik a magyar–amerikai kapcsolatok. Mint közösségi oldalán fogalmazott:

Az nem kérdés, hogy aranykora van a magyar–amerikai kapcsolatoknak, hiszen Donald Trump elnök hivatalba lépésével egy nagyon szoros politikai szövetség jött létre a két kormány között, ami alapvetően Donald Trump és Orbán Viktor személyes barátságán alapul

– hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter: Minden magyar profitál a jó kapcsolatokból

A külügyminiszter kiemelte, hogy Magyarország eddig is jelentős előnyöket élvezett ebből az együttműködésből.

Ebből eddig nagyon sokat profitált Magyarország, nemcsak azért, mert a politikai alapú szankciókat eltörölték Magyarországgal szemben és nemcsak azért, mert megint nem kell vízumot kérni azoknak, akik Amerikába utaznak, hanem csak regisztrálniuk kell, hanem azért is, mert Donald Trump és Orbán Viktor személyes barátságának köszönhető az, hogy az amerikaiak engedélyezték, hogy a szankciók ellenére Magyarország továbbra is olcsó orosz olajat és gázt vegyen.

A miniszter szerint a két vezető közötti jó kapcsolatnak gazdasági jelentősége is van.

Ha ezt Orbán Viktor nem tudta volna elintézni, akkor ma háromszor annyit kellene fizetni a rezsiért a családoknak, mint most. Tehát a magyar–amerikai kapcsolatokból az egész ország, minden magyar ember, minden magyar család profitál

– összegezte Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Purger Tamás) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
