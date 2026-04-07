Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint új korszakát élik a magyar–amerikai kapcsolatok. Mint közösségi oldalán fogalmazott:
Szijjártó Péter: Történelmi jelentőségű amerikai látogatás előtt áll Budapest
Harmincöt éve nem történt olyan Budapesten, mint ami ma fog, ugyanis 1991-ben járt utoljára amerikai alelnök itt Magyarországon, és a 2006-os amerikai elnöki látogatás óta ilyen magas rangú amerikai vendéget nem üdvözölhettünk Budapesten – hangsúlyozta Szijjártó Péter a közösségi oldalán közzétett videóban.
Az nem kérdés, hogy aranykora van a magyar–amerikai kapcsolatoknak, hiszen Donald Trump elnök hivatalba lépésével egy nagyon szoros politikai szövetség jött létre a két kormány között, ami alapvetően Donald Trump és Orbán Viktor személyes barátságán alapul
– hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter.
Szijjártó Péter: Minden magyar profitál a jó kapcsolatokból
A külügyminiszter kiemelte, hogy Magyarország eddig is jelentős előnyöket élvezett ebből az együttműködésből.
Ebből eddig nagyon sokat profitált Magyarország, nemcsak azért, mert a politikai alapú szankciókat eltörölték Magyarországgal szemben és nemcsak azért, mert megint nem kell vízumot kérni azoknak, akik Amerikába utaznak, hanem csak regisztrálniuk kell, hanem azért is, mert Donald Trump és Orbán Viktor személyes barátságának köszönhető az, hogy az amerikaiak engedélyezték, hogy a szankciók ellenére Magyarország továbbra is olcsó orosz olajat és gázt vegyen.
A miniszter szerint a két vezető közötti jó kapcsolatnak gazdasági jelentősége is van.
Ha ezt Orbán Viktor nem tudta volna elintézni, akkor ma háromszor annyit kellene fizetni a rezsiért a családoknak, mint most. Tehát a magyar–amerikai kapcsolatokból az egész ország, minden magyar ember, minden magyar család profitál
– összegezte Szijjártó Péter.
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Purger Tamás)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
