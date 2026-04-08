Trump fia: Orbán Viktor a nyugati értékek harcosa

Donald Trump Jr. Banja Lukában arról beszélt, hogy Orbán Viktor következetesen képviseli a nyugati értékeket, és hangsúlyozta: kulcsfontosságú, hogy azok a politikai erők nyerjenek a választásokon, amelyek ezeket az értékeket vallják. Donald Trump fia támogatásáról biztosította Orbán Viktort.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 15:35
Donald Trump Jr. (Fotó: AFP)
Donald Trump Jr., az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak a fia Banja Lukában arról beszélt, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök a nyugati értékek következetes képviselője, ami szerinte nemcsak Magyarország, hanem egész Európa szempontjából is meghatározó jelentőségű – számolt be az Origo.

Donald Trump Jr. a támogatásáról biztosította Orbán Viktort (Fotó: AFP)

Egy panelbeszélgetésen úgy fogalmazott: 

Kelet-Európa országai jelentik „Európa utolsó reményét”. Ezzel párhuzamosan bírálta a nyugati államokat, amelyek – állítása szerint – túlzott mértékű migrációt engedtek meg. Külön kiemelte Franciaországot és az Egyesült Királyságot, amelyeket „muszlim országokként” említett.

Trump Jr. hangsúlyozta: azok, akik Kelet-Európában kiállnak ezekért az értékekért, a számukra fontos hagyományok megőrzéséért küzdenek, amelyek – megfogalmazása szerint – összhangban állnak az amerikai értékrenddel, ezért támogatást érdemelnek.

Hozzátette, hogy az ilyen országok vezetőinek segítségre van szükségük. Szavai szerint az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) működése, valamint a Soros-alapítványhoz köthető források és az ezekhez kapcsolódó, milliárddolláros támogatások hatással vannak ezekre az országokra. Mint mondta, hasonló folyamatok voltak megfigyelhetők Szerbiában, és véleménye szerint ez más országokban, köztük Magyarországon is megtörtént.

Úgy véli, kiemelten fontos, hogy azok a politikai erők nyerjenek a választásokon, amelyek osztják a Trump-adminisztráció értékeit. Szerinte ez nemcsak politikai kérdés, hanem „gyermekeink jövője” szempontjából is meghatározó.

Hangsúlyozta azt is, hogy mindez gazdasági összefüggésben is értelmezhető, mivel álláspontja szerint a nyugati értékeket képviselő konzervatív kormányok politikája kedvez a gazdasági növekedésnek.

Donald Trump Jr. egyértelmű támogatásáról biztosította Orbán Viktort, ellenfeleit pedig „kommunistáknak” nevezte.

Mint fogalmazott, mindenkinek, aki figyelemmel kíséri az eseményeket, meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy részt vegyen a választásokon, és megakadályozza, hogy „a kommunisták átvegyék Magyarországot”. Hozzátette: véleménye szerint, ha Magyarország „elesik”, az Kelet-Európa nagy részére is hatással lenne. Úgy látja, Orbán Viktor a térség egyik valódi harcosa, aki megérdemli a támogatást.

Borítókép: Donald Trump Jr. (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

