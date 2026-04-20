Ukrán beavatkozás a választásokba: ez volt Zelenszkijék célja

Bejelentette, hogy mától hajlandó a Barátság kőolajvezetéken a szükséges nyersanyagokat szállítani Magyarországra és Szlovákiába. Mi volt a magyar a válasz? Ha van kőolaj, van pénz, tehát Magyarország föloldja a korábbi vétóját, és Ukrajna megkapja a 90 milliárdos csomagot – mutatott rá a szakértő.

Aki elemezte, tudta, hogy Ukrajna játszik, ügyesen játszott, az idő őt igazolta, bele tudott abba játszani, hogy Magyarországon egy kormányváltás következett be

– fogalmazott Nógrádi György.

Borítókép: Barátság kőolajvezeték (Fotó: MTI)