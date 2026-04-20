A Hír TV Napindító című műsorában Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő részletesen elemezte az ukrán–magyar kapcsolatok közelmúltbeli alakulását, különös tekintettel Kijev politikájának hirtelen változására.
Ukrán beavatkozás a választásokba: ez volt Zelenszkijék célja
Ukrajna politikájának hirtelen fordulata Magyarországgal szemben tudatos stratégiai lépések eredménye lehetett – erről beszélt Nógrádi György a Hír TV Napindító című műsorában. A biztonságpolitikai szakértő szerint Kijev célja többek között az volt, hogy befolyásolja a magyar választásokat, valamint hozzájusson a számára kulcsfontosságú pénzügyi forrásokhoz. Úgy véli, a Barátság kőolajvezeték körüli döntések és azok időzítése nem volt véletlen. A választások lezárultával Ukrajna politikája érezhetően új irányt vett.
A szakértő szerint Ukrajnának három stratégiai célja lehetett:
- Az első, hogy Orbán Viktort megbuktassák. A Barátság vezeték leállításával jelentős befolyást tudtak elérni a magyar választások kimenetelére. Most, hogy az országgyűlési választás véget ért, Ukrajna hirtelen bejelentette, hogy a Barátság vezeték helyreáll és megindulhat a szállítás Magyarország számára.
- Az ukránok második célja a 90 milliárdos kölcsön feloldása, amit hazánk eddig blokkolt a Barátság vezeték leállítása körül kialakult feszültség miatt. Ha ezt Ukrajna nem kapja meg, az ország működésképtelenné válhat.
- Hozzátette, hogy addig, amíg úgy tűnt, nincs esély a megállapodásra, Kijev egy 40 milliárd eurós részt akart kilobbizni magának fegyvervásárlásra, amit nem szándékoztak visszafizetni. Amint kiderült, hogy a magyar választások eldőltek és egy teljesen új európai politika körvonalazódik hazánk irányába, hirtelen az ukrán politika is egy 180 fokos fordulatot vett. Ukrajna ugyanilyen új politikát akar.
Bejelentette, hogy mától hajlandó a Barátság kőolajvezetéken a szükséges nyersanyagokat szállítani Magyarországra és Szlovákiába. Mi volt a magyar a válasz? Ha van kőolaj, van pénz, tehát Magyarország föloldja a korábbi vétóját, és Ukrajna megkapja a 90 milliárdos csomagot – mutatott rá a szakértő.
Aki elemezte, tudta, hogy Ukrajna játszik, ügyesen játszott, az idő őt igazolta, bele tudott abba játszani, hogy Magyarországon egy kormányváltás következett be
– fogalmazott Nógrádi György.
Borítókép: Barátság kőolajvezeték (Fotó: MTI)
